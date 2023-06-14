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Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Севастополе
Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Севастополе
В Севастополе в аварии с участием двух легковых автомобилей пострадала женщина. Об этом сообщили в городском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T16:52
2023-06-14T16:52
2023-06-14T16:59
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в аварии с участием двух легковых автомобилей пострадала женщина. Об этом сообщили в городском главке МЧС России.Отмечается, что ДТП произошло в среду около 14 часов дня на Монастырском шоссе. На место происшествия выехали восемь специалистов мотогруппы экстренного реагирования и аварийно-спасательной части МЧС."По прибытии подразделения установили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. Один человек пострадал", – рассказали в ведомстве.Пострадавшей оказалась молодая женщина. Она получила различные травмы. Спасатели уложили ее на носилки и передали медикам. Женщина была доставлена в больницу.11 июня на автодороге Береговое - Бахчисарай в районе села Кочергино женщина-водитель выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Dacia Logan. В результате ДТП погибли пять человек, среди них ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полицияДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвыВ Севастополе Mercedes сбил подростка
https://crimea.ria.ru/20230608/dtp-s-perevertyshem-v-sevastopole-postradal-muzhchina-1129268691.html
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Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Севастополе
В Севастополе при столкновении двух авто пострадала молодая женщина - МЧС
16:52 14.06.2023 (обновлено: 16:59 14.06.2023)