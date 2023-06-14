Рейтинг@Mail.ru
Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230614/zhenschina-postradala-pri-stolknovenii-dvukh-legkovushek-v-sevastopole-1129388849.html
Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Севастополе
Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Севастополе
В Севастополе в аварии с участием двух легковых автомобилей пострадала женщина. Об этом сообщили в городском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T16:52
2023-06-14T16:59
севастополь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
гу мчс россии по севастополю
общество
транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129388731_0:0:1141:641_1920x0_80_0_0_1081b492752adca63d52b20ad0ef67e8.png
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в аварии с участием двух легковых автомобилей пострадала женщина. Об этом сообщили в городском главке МЧС России.Отмечается, что ДТП произошло в среду около 14 часов дня на Монастырском шоссе. На место происшествия выехали восемь специалистов мотогруппы экстренного реагирования и аварийно-спасательной части МЧС."По прибытии подразделения установили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. Один человек пострадал", – рассказали в ведомстве.Пострадавшей оказалась молодая женщина. Она получила различные травмы. Спасатели уложили ее на носилки и передали медикам. Женщина была доставлена в больницу.11 июня на автодороге Береговое - Бахчисарай в районе села Кочергино женщина-водитель выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Dacia Logan. В результате ДТП погибли пять человек, среди них ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полицияДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвыВ Севастополе Mercedes сбил подростка
https://crimea.ria.ru/20230608/dtp-s-perevertyshem-v-sevastopole-postradal-muzhchina-1129268691.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129388731_102:0:958:642_1920x0_80_0_0_f1c4c9fa80b62eda75d8540113e38fb9.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, гу мчс россии по севастополю, общество, транспорт, новости крыма
Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Севастополе

В Севастополе при столкновении двух авто пострадала молодая женщина - МЧС

16:52 14.06.2023 (обновлено: 16:59 14.06.2023)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в аварии с участием двух легковых автомобилей пострадала женщина. Об этом сообщили в городском главке МЧС России.
Отмечается, что ДТП произошло в среду около 14 часов дня на Монастырском шоссе. На место происшествия выехали восемь специалистов мотогруппы экстренного реагирования и аварийно-спасательной части МЧС.
"По прибытии подразделения установили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. Один человек пострадал", – рассказали в ведомстве.
Пострадавшей оказалась молодая женщина. Она получила различные травмы. Спасатели уложили ее на носилки и передали медикам. Женщина была доставлена в больницу.
11 июня на автодороге Береговое - Бахчисарай в районе села Кочергино женщина-водитель выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Dacia Logan. В результате ДТП погибли пять человек, среди них ребенок.
ДТП в Севастополе, 08.06.23
8 июня, 16:53Ситуация на дорогах Крыма
ДТП с "перевертышем" в Севастополе: пострадал мужчина
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция
ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы
В Севастополе Mercedes сбил подростка
 
СевастопольДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияГУ МЧС России по СевастополюОбществоТранспортНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:32Крымские бронежилеты проверили на прочность - видео
18:18Храм, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в Крыму
18:01Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукции
17:55Мина упала в 50 метрах: ВСУ обстреляли пункт гумпомощи на Херсонщине
17:29Крымские волонтеры вывозят животных из Херсонской области
17:07Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС: пострадали три человека
16:52Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Севастополе
16:15Запорожская область готовится продавать зерно в Китай
15:47Российские силы уничтожили четыре украинских ДРГ и склады с боеприпасами
15:36Ущерб от теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей - власти
15:21Российская ПВО сбила две дальнобойных ракеты Storm Shadow
15:11Сильные ливни с грозами обрушатся на Крым
14:53ВСУ потеряли 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступления
14:37Контрнаступление ВСУ: Балицкий оценил состояние дел на запорожском фронте
14:26Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам
14:07Севастополю 240 лет: как город отмечает день рождения
13:52Балицкий наградил Охлобыстина государственным орденом Запорожской области
13:26ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин
13:08Группировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направлении
12:55Из-за аварии без воды останется микрорайон Симферополя
Лента новостейМолния