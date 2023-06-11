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Число жертв ДТП под Бахчисараем выросло до пяти - ребенок умер в больнице
Число жертв ДТП под Бахчисараем выросло до пяти - ребенок умер в больнице - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Число жертв ДТП под Бахчисараем выросло до пяти - ребенок умер в больнице
Число жертв массового ДТП в Бахчисарайском районе Крыма выросло до пяти - в больнице скончался 14-летний ребенок. Об этом сообщили в Крымском Следкоме. РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T13:44
2023-06-11T13:44
2023-06-11T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Число жертв массового ДТП в Бахчисарайском районе Крыма выросло до пяти - в больнице скончался 14-летний ребенок. Об этом сообщили в Крымском Следкоме.Ранее сообщалось, что утром 11 июня на автодороге Береговое - Бахчисарай в районе села Кочергино женщина за рулем KIA выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем RENAULT (по уточненным данным - Dacia Logan MCV). В результате дорожно-транспортного происшествия погибла сама водитель KIA, водители Dacia и две женщины-пассажира этой машины. В Dacia также находились четверо несовершеннолетних пассажиров. По данным Крымского Следкома, все они были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу с различными травмами, где один из них скончался."В связи с повышенным общественным резонансом происшествия глава ГСУ СК РФ по Республике Крым Владимир Терентьев поручил руководителю следственного отдела по Бахчисарайскому району Александру Мастяеву возбудить уголовное дело", - сообщает пресс-служба ведомства.
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РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Число жертв массового ДТП в Бахчисарайском районе Крыма выросло до пяти - в больнице скончался 14-летний ребенок. Об этом сообщили в Крымском Следкоме.
Ранее сообщалось, что утром 11 июня на автодороге Береговое - Бахчисарай в районе села Кочергино женщина за рулем KIA выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем RENAULT (по уточненным данным - Dacia Logan MCV).
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла сама водитель KIA, водители Dacia и две женщины-пассажира этой машины. В Dacia также находились четверо несовершеннолетних пассажиров. По данным Крымского Следкома, все они были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу с различными травмами, где один из них скончался.
"В связи с повышенным общественным резонансом происшествия глава ГСУ СК РФ по Республике Крым Владимир Терентьев поручил руководителю следственного отдела по Бахчисарайскому району Александру Мастяеву возбудить уголовное дело", - сообщает пресс-служба ведомства.