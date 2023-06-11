https://crimea.ria.ru/20230611/chislo-zhertv-dtp-pod-bakhchisaraem-vyroslo-do-pyati---rebenok-umer-v-bolnitse-1129318078.html

Число жертв ДТП под Бахчисараем выросло до пяти - ребенок умер в больнице

Число жертв ДТП под Бахчисараем выросло до пяти - ребенок умер в больнице - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Число жертв ДТП под Бахчисараем выросло до пяти - ребенок умер в больнице

Число жертв массового ДТП в Бахчисарайском районе Крыма выросло до пяти - в больнице скончался 14-летний ребенок. Об этом сообщили в Крымском Следкоме. РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T13:44

2023-06-11T13:44

2023-06-11T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Число жертв массового ДТП в Бахчисарайском районе Крыма выросло до пяти - в больнице скончался 14-летний ребенок. Об этом сообщили в Крымском Следкоме.Ранее сообщалось, что утром 11 июня на автодороге Береговое - Бахчисарай в районе села Кочергино женщина за рулем KIA выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем RENAULT (по уточненным данным - Dacia Logan MCV). В результате дорожно-транспортного происшествия погибла сама водитель KIA, водители Dacia и две женщины-пассажира этой машины. В Dacia также находились четверо несовершеннолетних пассажиров. По данным Крымского Следкома, все они были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу с различными травмами, где один из них скончался."В связи с повышенным общественным резонансом происшествия глава ГСУ СК РФ по Республике Крым Владимир Терентьев поручил руководителю следственного отдела по Бахчисарайскому району Александру Мастяеву возбудить уголовное дело", - сообщает пресс-служба ведомства.

https://crimea.ria.ru/20230611/zhutkoe-dtp-pod-bakhchisaraem-chetvero-pogibshikh-postradali-deti-1129316500.html

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