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ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы

ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы - РИА Новости Крым, 12.06.2023

ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы

Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Симферополе, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T13:18

2023-06-12T13:18

2023-06-12T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Симферополе, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По информации прокуратуры, Volkswagen осуществлял перевозку пассажиров. В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.В пресс-службе МВД по Республике Крым проинформировали, что водитель отечественного авто, двигаясь со стороны Пионерского в направлении Симферополя, на правом закруглении дороги допустил занос машины с последующим выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen.По данным ресурса "Яндекс.Пробки", на въезде в Симферополь со стороны Ялты из-за аварии образовалась пробка. На карте онлайн-ресурса участок обозначен бордовым цветом.Еще одно серьезное ДТП произошло в Крыму накануне. На автодороге Береговое - Бахчисарай в районе села Кочергино женщина за рулем KIA выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Dacia Logan. В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу, где позже один из них скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв ДТП под Бахчисараем выросло до пяти - ребенок умер в больницеШесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТПНа западе Крыма иномарка врезалась в микроавтобус: один пострадавший

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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