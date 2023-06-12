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ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы
ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы - РИА Новости Крым, 12.06.2023
ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы
Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Симферополе, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T13:18
2023-06-12T13:18
2023-06-12T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Симферополе, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По информации прокуратуры, Volkswagen осуществлял перевозку пассажиров. В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.В пресс-службе МВД по Республике Крым проинформировали, что водитель отечественного авто, двигаясь со стороны Пионерского в направлении Симферополя, на правом закруглении дороги допустил занос машины с последующим выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen.По данным ресурса "Яндекс.Пробки", на въезде в Симферополь со стороны Ялты из-за аварии образовалась пробка. На карте онлайн-ресурса участок обозначен бордовым цветом.Еще одно серьезное ДТП произошло в Крыму накануне. На автодороге Береговое - Бахчисарай в районе села Кочергино женщина за рулем KIA выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Dacia Logan. В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу, где позже один из них скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв ДТП под Бахчисараем выросло до пяти - ребенок умер в больницеШесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТПНа западе Крыма иномарка врезалась в микроавтобус: один пострадавший
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ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы
Прокуратура: в ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму один погибший и есть раненые
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Симферополе, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"По предварительным данным, сегодня, 12 июня, автомобиль ВАЗ 2108 совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель ВАЗа, а также есть пострадавшие, количество которых уточняется", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
По информации прокуратуры, Volkswagen осуществлял перевозку пассажиров. В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.
В пресс-службе МВД по Республике Крым проинформировали, что водитель отечественного авто, двигаясь со стороны Пионерского в направлении Симферополя, на правом закруглении дороги допустил занос машины с последующим выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen.
"Установлено, что в микроавтобусе находились двое несовершеннолетних. В настоящее время их осматривают медики. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка, в том числе действиям перевозчика", - подчеркнули в МВД.
По данным ресурса "Яндекс.Пробки", на въезде в Симферополь со стороны Ялты из-за аварии образовалась пробка. На карте онлайн-ресурса участок обозначен бордовым цветом.
Еще одно серьезное ДТП произошло в Крыму накануне. На автодороге Береговое - Бахчисарай в районе села Кочергино женщина за рулем KIA выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Dacia Logan. В результате ДТП погибли четыре человека
, еще четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу, где позже один из них скончался.
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