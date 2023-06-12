Рейтинг@Mail.ru
ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230612/dtp-s-mikroavtobusom-i-legkovym-avto-v-krymu-est-zhertvy-1129329652.html
ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы
ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы - РИА Новости Крым, 12.06.2023
ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы
Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Симферополе, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T13:18
2023-06-12T13:18
ситуация на дорогах крыма
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
прокуратура республики крым
мвд по республике крым
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129329541_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_21473a1cd0b523e4c49cf12098d5b32e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Симферополе, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По информации прокуратуры, Volkswagen осуществлял перевозку пассажиров. В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.В пресс-службе МВД по Республике Крым проинформировали, что водитель отечественного авто, двигаясь со стороны Пионерского в направлении Симферополя, на правом закруглении дороги допустил занос машины с последующим выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen.По данным ресурса "Яндекс.Пробки", на въезде в Симферополь со стороны Ялты из-за аварии образовалась пробка. На карте онлайн-ресурса участок обозначен бордовым цветом.Еще одно серьезное ДТП произошло в Крыму накануне. На автодороге Береговое - Бахчисарай в районе села Кочергино женщина за рулем KIA выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Dacia Logan. В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу, где позже один из них скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв ДТП под Бахчисараем выросло до пяти - ребенок умер в больницеШесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТПНа западе Крыма иномарка врезалась в микроавтобус: один пострадавший
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129329541_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_35ccf95d45c5378f24d9ae8d8ceb21ca.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, симферополь
ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы

Прокуратура: в ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму один погибший и есть раненые

13:18 12.06.2023
 
© МВД по Республике КрымДТП в Симферополе 12.06.2023
ДТП в Симферополе 12.06.2023
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Симферополе, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"По предварительным данным, сегодня, 12 июня, автомобиль ВАЗ 2108 совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель ВАЗа, а также есть пострадавшие, количество которых уточняется", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
По информации прокуратуры, Volkswagen осуществлял перевозку пассажиров. В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.
В пресс-службе МВД по Республике Крым проинформировали, что водитель отечественного авто, двигаясь со стороны Пионерского в направлении Симферополя, на правом закруглении дороги допустил занос машины с последующим выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen.
"Установлено, что в микроавтобусе находились двое несовершеннолетних. В настоящее время их осматривают медики. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка, в том числе действиям перевозчика", - подчеркнули в МВД.
По данным ресурса "Яндекс.Пробки", на въезде в Симферополь со стороны Ялты из-за аварии образовалась пробка. На карте онлайн-ресурса участок обозначен бордовым цветом.
Еще одно серьезное ДТП произошло в Крыму накануне. На автодороге Береговое - Бахчисарай в районе села Кочергино женщина за рулем KIA выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Dacia Logan. В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу, где позже один из них скончался.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число жертв ДТП под Бахчисараем выросло до пяти - ребенок умер в больнице
Шесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТП
На западе Крыма иномарка врезалась в микроавтобус: один пострадавший
Ситуация на дорогах КрымаПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеПрокуратура Республики КрымМВД по Республике КрымСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07В крымском музее показали одежду русских модниц XIX века
16:38Потери ВСУ: уничтожены более 600 боевиков и вооружение
16:22Целенаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца
16:03Двое детей утонули на Кубани
15:26Российская ПВО перехватила "Точку-У" и восемь беспилотников
15:12Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской области
14:54Российские военные отразили атаки ВСУ
14:34Дорогой человек и настоящий друг: Путин о Берлускони
14:09Мощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ
13:37Авария оставила без света часть Симферополя
13:27Путин поздравил россиян с Днем России
13:18ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы
13:09Самый высокий и самый пенный флаги: Крым отмечает День России
12:43Что не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку
12:26Как Севастополь отмечает День России
11:36Умер Сильвио Берлускони
11:23Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
10:58Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки
10:46В Херсонской области разбиты пункты дислокации и техника ВСУ
10:27Погода и работа паромов: все о Керченской переправе на 12 июня
Лента новостейМолния