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Серьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больнице

Серьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больнице - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Серьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больнице

Два человека пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей на автодороге Симферополь-Ялта, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T09:18

2023-06-22T09:18

2023-06-22T09:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей на автодороге Симферополь-Ялта, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. Авария произошла накануне вечером в районе села Лозовое. В результате аварии водители обоих автомобилей получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Ранее в Симферополе произошла авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-21440 и мотоцикла Honda. По предварительным данным, 35-летний водитель авто при осуществлении левого поворота на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Honda, который двигался во встречном направлении. Байкер получил травмы и доставлен в больницу. Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги Массовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка Рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" попал в ДТП в Дагестане: есть жертвы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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