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Серьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больнице - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Серьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больнице
Серьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больнице - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Серьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больнице
Два человека пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей на автодороге Симферополь-Ялта, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T09:18
2023-06-22T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей на автодороге Симферополь-Ялта, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. Авария произошла накануне вечером в районе села Лозовое. В результате аварии водители обоих автомобилей получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Ранее в Симферополе произошла авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-21440 и мотоцикла Honda. По предварительным данным, 35-летний водитель авто при осуществлении левого поворота на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Honda, который двигался во встречном направлении. Байкер получил травмы и доставлен в больницу. Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги Массовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка Рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" попал в ДТП в Дагестане: есть жертвы
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дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, крым, симферополь, алушта
Серьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больнице

МВД Крыма: два человека пострадали в ДТП на автодороге Симферополь-Ялта

09:18 22.06.2023
 
© МВД по Республике КрымДТП в Лозовом
ДТП в Лозовом
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей на автодороге Симферополь-Ялта, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. Авария произошла накануне вечером в районе села Лозовое.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь со стороны Алушты в сторону Симферополя, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до впереди движущегося автомобиля, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2110", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате аварии водители обоих автомобилей получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Симферополе произошла авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-21440 и мотоцикла Honda. По предварительным данным, 35-летний водитель авто при осуществлении левого поворота на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Honda, который двигался во встречном направлении. Байкер получил травмы и доставлен в больницу.
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ДТП в Лозовом
ДТП в Лозовом
ДТП в Лозовом
 
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