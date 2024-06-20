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В Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажках - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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В Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажках
В Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажках - РИА Новости Крым, 20.06.2024
В Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажках
В Крыму запретят розничную продажу алкоголя в многоквартирных домах с 20:00 до 10:00. Соответствующие изменения в субъектовый закон крымские парламентарии... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T14:44
2024-06-20T14:44
крым
государственный совет рк (госсовет)
общество
закон о борьбе с "наливайками"
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму запретят розничную продажу алкоголя в многоквартирных домах с 20:00 до 10:00. Соответствующие изменения в субъектовый закон крымские парламентарии одобрили в ходе заключительного заседания десятой сессии Государственного совета РК второго созыва в четверг, сообщает пресс-служба Госсовета.По ее словам, решение принято в связи с многочисленными жалобами на нарушение правопорядка возле точек продажи алкоголя в многоквартирных домах - всего таких жалоб в текущем году принято более 140. Кроме того, правоохранители региона фиксируют существенное число уголовных дел и протоколов о правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения.Ранее министр промышленной политики региона Анушаван Агаджанян сообщал, что в Крыму планируют запретить продавать алкоголь в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, в период с 20:00 до 10:00. Соответствующий проект закона ранее внесли в Государственный совет республики. При этом министр отметил, что при разработке законопроекта необходимо соблюсти баланс между позицией государства и интересами предпринимателя.1 апреля вступил в силу закон о запрете "наливаек". Согласно документу, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.Поводом послужили многочисленные обращения жителей многоквартирных домов с жалобами, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками"В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизмаВ России запретят продавать энергетики детям
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крым, государственный совет рк (госсовет), общество, закон о борьбе с "наливайками", закон и право, новости крыма
В Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажках

В Крыму запретят продажу алкоголя по ночам в многоэтажках

14:44 20.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРазлив пива
Разлив пива - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму запретят розничную продажу алкоголя в многоквартирных домах с 20:00 до 10:00. Соответствующие изменения в субъектовый закон крымские парламентарии одобрили в ходе заключительного заседания десятой сессии Государственного совета РК второго созыва в четверг, сообщает пресс-служба Госсовета.
"Предлагается установить ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, в период с 20 часов до 10 часов по местному времени", - сказала на заседании парламентарий председатель комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Оксана Доброрез.
По ее словам, решение принято в связи с многочисленными жалобами на нарушение правопорядка возле точек продажи алкоголя в многоквартирных домах - всего таких жалоб в текущем году принято более 140. Кроме того, правоохранители региона фиксируют существенное число уголовных дел и протоколов о правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее министр промышленной политики региона Анушаван Агаджанян сообщал, что в Крыму планируют запретить продавать алкоголь в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, в период с 20:00 до 10:00. Соответствующий проект закона ранее внесли в Государственный совет республики. При этом министр отметил, что при разработке законопроекта необходимо соблюсти баланс между позицией государства и интересами предпринимателя.
1 апреля вступил в силу закон о запрете "наливаек". Согласно документу, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Поводом послужили многочисленные обращения жителей многоквартирных домов с жалобами, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.
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