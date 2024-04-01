https://crimea.ria.ru/20240401/povyshenie-pensiy-i-zapret-nalivaek-chto-zhdet-rossiyan-v-aprele-1136089998.html

Повышение пенсий и запрет "наливаек": что ждет россиян в апреле

Повышение пенсий и запрет "наливаек": что ждет россиян в апреле - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Повышение пенсий и запрет "наливаек": что ждет россиян в апреле

В апреле получателей социальных пенсий ждет прибавка, хозяева квартир смогут сдавать их посуточно на законных основаниях, но не мешая соседям, работу "наливаек" РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T06:04

2024-04-01T06:04

2024-04-01T06:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В апреле получателей социальных пенсий ждет прибавка, хозяева квартир смогут сдавать их посуточно на законных основаниях, но не мешая соседям, работу "наливаек" в многоквартирных домах ограничат, а памятники и объекты культурного наследия сохранят.Эти и другие новшества второго весеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Соцпакет для россиянСоциальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в апреле будут проиндексированы на 7,5 %. Такие выплаты получают россияне без достаточного подтвержденного стажа, дети-инвалиды и люди с инвалидностью при отсутствии страхового стажа, дети до 18 лет и студенты-очники не старше 23-х лет, которые потеряли родителей.На те же 7,5 % вырастут государственные пенсии военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из‑за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.Также повышение ждет пенсионеров, отметивших 80-летие в марте: с апреля они будут ежемесячно получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии – 16 269,76 рублей. Это повышение традиционное, автоматическое, заявлений не нужно. Кроме того, пенсии поднимут работавшим пенсионерам, которые уволились в феврале.Новое на "Госуслугах"Юрлица и индивидуальные предприниматели теперь могут направить уведомления о начале отдельных видов бизнеса только через "Госуслуги" или сходные региональные порталы. Еще придется уведомить о прекращении деятельности. Так законодатель хочет сохранить актуальность соответствующего реестра.Вся информация о страховании теперь будет передаваться в Автоматизированную информационную систему страхования. Граждане смогут получать данные оттуда – например, о полисе ОСАГО – через портал "Госуслуги".За рулемХорошая новость для тех, кто сдает на права: с 1 апреля ошибиться можно на общую сумму в семь баллов. Раньше можно было только на пять. При этом таблица баллов останется неизменной. Так что экзаменаторы в среднем будут прощать на одно легкое нарушение больше.Автошколы обяжут иметь заключение ГИБДД о соответствии учебно-материальной базе. Также с 1 апреля законодатель уточняет порядок обмена иностранных водительских удостоверений на российские.Сохранение памятиС апреля законодатель определяет перечень разрешенных работ на территории выявленных объектов культурного наследия. В частности, теперь снос зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия, запрещен.Еще один новый закон касается памятников Великой Отечественной."Муниципалитеты смогут проводить ремонт на объектах культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, в упрощенном порядке, то есть более оперативно. В России будет создан отдельный реестр памятников Великой Отечественной войны в общем реестре объектов культурного наследия, что поможет получить точную информацию об их количестве", – сообщается на сайте Госдумы.И другие изменения……для хозяев квартир и домов: с апреля любое изменение границ и площади жилых помещений будет считаться перепланировкой (сейчас считаются только те изменения, которые нужно вносить в техпаспорт). Процедура согласования перепланировки поменяется: теперь подавать документы в Росреестр не нужно, органы местного самоуправления сделают это самостоятельно в электронном виде – это должно ускорить процесс.…для арендодателей: сдавать квартиры посуточно теперь можно на абсолютно законных основаниях. При этом законодатели разрешили такую практику, только если это не нарушает права соседей – за шум и беспорядки отвечать будут не только "посуточные жильцы", но и сам собственник арендного помещения. Еще одно условие – обязательно нужны приборы учета энергоресурсов.… для владельцев "наливаек": по новому закону "о наливайках" с 1 апреля регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.…для торговцев табаком: за оборот табачной продукции без маркировки или продажу несовершеннолетнему сырья для табачных изделий будут наказывать рублем. Штрафы составят до 1 миллиона рублей.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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