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Повышение пенсий и запрет "наливаек": что ждет россиян в апреле - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Повышение пенсий и запрет "наливаек": что ждет россиян в апреле
Повышение пенсий и запрет "наливаек": что ждет россиян в апреле - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Повышение пенсий и запрет "наливаек": что ждет россиян в апреле
В апреле получателей социальных пенсий ждет прибавка, хозяева квартир смогут сдавать их посуточно на законных основаниях, но не мешая соседям, работу "наливаек" РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T06:04
2024-04-01T06:04
закон и право
пенсия
новости
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водительские права
гибдд
культурное наследие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В апреле получателей социальных пенсий ждет прибавка, хозяева квартир смогут сдавать их посуточно на законных основаниях, но не мешая соседям, работу "наливаек" в многоквартирных домах ограничат, а памятники и объекты культурного наследия сохранят.Эти и другие новшества второго весеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Соцпакет для россиянСоциальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в апреле будут проиндексированы на 7,5 %. Такие выплаты получают россияне без достаточного подтвержденного стажа, дети-инвалиды и люди с инвалидностью при отсутствии страхового стажа, дети до 18 лет и студенты-очники не старше 23-х лет, которые потеряли родителей.На те же 7,5 % вырастут государственные пенсии военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из‑за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.Также повышение ждет пенсионеров, отметивших 80-летие в марте: с апреля они будут ежемесячно получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии – 16 269,76 рублей. Это повышение традиционное, автоматическое, заявлений не нужно. Кроме того, пенсии поднимут работавшим пенсионерам, которые уволились в феврале.Новое на "Госуслугах"Юрлица и индивидуальные предприниматели теперь могут направить уведомления о начале отдельных видов бизнеса только через "Госуслуги" или сходные региональные порталы. Еще придется уведомить о прекращении деятельности. Так законодатель хочет сохранить актуальность соответствующего реестра.Вся информация о страховании теперь будет передаваться в Автоматизированную информационную систему страхования. Граждане смогут получать данные оттуда – например, о полисе ОСАГО – через портал "Госуслуги".За рулемХорошая новость для тех, кто сдает на права: с 1 апреля ошибиться можно на общую сумму в семь баллов. Раньше можно было только на пять. При этом таблица баллов останется неизменной. Так что экзаменаторы в среднем будут прощать на одно легкое нарушение больше.Автошколы обяжут иметь заключение ГИБДД о соответствии учебно-материальной базе. Также с 1 апреля законодатель уточняет порядок обмена иностранных водительских удостоверений на российские.Сохранение памятиС апреля законодатель определяет перечень разрешенных работ на территории выявленных объектов культурного наследия. В частности, теперь снос зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия, запрещен.Еще один новый закон касается памятников Великой Отечественной."Муниципалитеты смогут проводить ремонт на объектах культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, в упрощенном порядке, то есть более оперативно. В России будет создан отдельный реестр памятников Великой Отечественной войны в общем реестре объектов культурного наследия, что поможет получить точную информацию об их количестве", – сообщается на сайте Госдумы.И другие изменения……для хозяев квартир и домов: с апреля любое изменение границ и площади жилых помещений будет считаться перепланировкой (сейчас считаются только те изменения, которые нужно вносить в техпаспорт). Процедура согласования перепланировки поменяется: теперь подавать документы в Росреестр не нужно, органы местного самоуправления сделают это самостоятельно в электронном виде – это должно ускорить процесс.…для арендодателей: сдавать квартиры посуточно теперь можно на абсолютно законных основаниях. При этом законодатели разрешили такую практику, только если это не нарушает права соседей – за шум и беспорядки отвечать будут не только "посуточные жильцы", но и сам собственник арендного помещения. Еще одно условие – обязательно нужны приборы учета энергоресурсов.… для владельцев "наливаек": по новому закону "о наливайках" с 1 апреля регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.…для торговцев табаком: за оборот табачной продукции без маркировки или продажу несовершеннолетнему сырья для табачных изделий будут наказывать рублем. Штрафы составят до 1 миллиона рублей.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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закон и право, пенсия, новости, россия, общество, госуслуги, предпринимательство, водительские права, гибдд, культурное наследие, памятники, жилье, аренда жилья, закон о борьбе с "наливайками", табак, штрафы
Повышение пенсий и запрет "наливаек": что ждет россиян в апреле

Какие законы вступают в силу в России в апреле

06:04 01.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВитрина с алкогольной продукцией в супермаркете
Витрина с алкогольной продукцией в супермаркете - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В апреле получателей социальных пенсий ждет прибавка, хозяева квартир смогут сдавать их посуточно на законных основаниях, но не мешая соседям, работу "наливаек" в многоквартирных домах ограничат, а памятники и объекты культурного наследия сохранят.
Эти и другие новшества второго весеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.

Соцпакет для россиян

Социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в апреле будут проиндексированы на 7,5 %. Такие выплаты получают россияне без достаточного подтвержденного стажа, дети-инвалиды и люди с инвалидностью при отсутствии страхового стажа, дети до 18 лет и студенты-очники не старше 23-х лет, которые потеряли родителей.
На те же 7,5 % вырастут государственные пенсии военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из‑за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
Также повышение ждет пенсионеров, отметивших 80-летие в марте: с апреля они будут ежемесячно получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии – 16 269,76 рублей. Это повышение традиционное, автоматическое, заявлений не нужно. Кроме того, пенсии поднимут работавшим пенсионерам, которые уволились в феврале.

Новое на "Госуслугах"

Юрлица и индивидуальные предприниматели теперь могут направить уведомления о начале отдельных видов бизнеса только через "Госуслуги" или сходные региональные порталы. Еще придется уведомить о прекращении деятельности. Так законодатель хочет сохранить актуальность соответствующего реестра.
Вся информация о страховании теперь будет передаваться в Автоматизированную информационную систему страхования. Граждане смогут получать данные оттуда – например, о полисе ОСАГО – через портал "Госуслуги".

За рулем

Хорошая новость для тех, кто сдает на права: с 1 апреля ошибиться можно на общую сумму в семь баллов. Раньше можно было только на пять. При этом таблица баллов останется неизменной. Так что экзаменаторы в среднем будут прощать на одно легкое нарушение больше.
Для тех, кто имеет "административку" за вождение в нетрезвом виде, новости плохие: теперь таким гражданам сдавать экзамен и получать права запрещено. Те, кого лишили прав на управление транспортным средством, тоже не получат допуск к экзамену, пока не истечет срок привлечения к ответственности.
Автошколы обяжут иметь заключение ГИБДД о соответствии учебно-материальной базе. Также с 1 апреля законодатель уточняет порядок обмена иностранных водительских удостоверений на российские.

Сохранение памяти

С апреля законодатель определяет перечень разрешенных работ на территории выявленных объектов культурного наследия. В частности, теперь снос зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия, запрещен.
Еще один новый закон касается памятников Великой Отечественной.
"Муниципалитеты смогут проводить ремонт на объектах культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, в упрощенном порядке, то есть более оперативно. В России будет создан отдельный реестр памятников Великой Отечественной войны в общем реестре объектов культурного наследия, что поможет получить точную информацию об их количестве", – сообщается на сайте Госдумы.
И другие изменения…
…для хозяев квартир и домов: с апреля любое изменение границ и площади жилых помещений будет считаться перепланировкой (сейчас считаются только те изменения, которые нужно вносить в техпаспорт). Процедура согласования перепланировки поменяется: теперь подавать документы в Росреестр не нужно, органы местного самоуправления сделают это самостоятельно в электронном виде – это должно ускорить процесс.
…для арендодателей: сдавать квартиры посуточно теперь можно на абсолютно законных основаниях. При этом законодатели разрешили такую практику, только если это не нарушает права соседей – за шум и беспорядки отвечать будут не только "посуточные жильцы", но и сам собственник арендного помещения. Еще одно условие – обязательно нужны приборы учета энергоресурсов.
… для владельцев "наливаек": по новому закону "о наливайках" с 1 апреля регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
…для торговцев табаком: за оборот табачной продукции без маркировки или продажу несовершеннолетнему сырья для табачных изделий будут наказывать рублем. Штрафы составят до 1 миллиона рублей.
 
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