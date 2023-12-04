https://crimea.ria.ru/20231204/v-krymu-rastet-chislo-tyazhelykh-oslozhneniy-ot-alkogolizma--1133216919.html

В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма

В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма - РИА Новости Крым, 04.12.2023

В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма

В Крыму фиксируют рост случаев тяжелых осложнений у людей с алкогольной зависимостью, вплоть до летального исхода, и возраст таких пациентов достаточно молодой. РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T07:07

2023-12-04T07:07

2023-12-04T07:07

радио "спутник в крыму"

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Марина Шоренко: в Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма Марина Шоренко: в Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют рост случаев тяжелых осложнений у людей с алкогольной зависимостью, вплоть до летального исхода, и возраст таких пациентов достаточно молодой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.По словам специалиста, общее число сильно пьющих крымчан за последние годы в целом не изменилось, но несколько увеличился процент зависимых женщин.При этом заметно выросли показатели в категории тех людей, у которых на фоне алкоголизма происходят самые тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода.По словам Шоренко, это если раньше такие губительные для человека процессы наблюдались у зависимых людей 50 – 60 лет, то теперь болезнь "помолодела"."Что касается основного возраста людей, у которых возникают осложненные формы, то он достаточно молодой: 35 – 40 лет. То есть, сейчас тенденция сдвинулась", – отметила врач.Нарколог подчеркнула, что случаи отравления спиртсодержащей продукцией характерны для категории граждан, "которые по разным причинам не могут прекратить употребление алкоголя". При этом, согласно материалам правоохранительных органов, которые всегда рассматривают подобного рода истории, летальные исходы, как правило, случайность, добавила специалист.По словам Шоренко, в группе риска в части отравлений некачественной продукцией находятся и те люди, которые не являются зависимыми, при этом не желают полностью отказываться от употребления алкоголя."Если его брать, то лучше в магазинах, которые вызывают доверие. Там как правило продукция идет сертифицированная. Но ситуацию можно изменить только в том случае, если не принимать алкоголь от слова совсем. Тогда нет риска возникновения любых отравлений алкогольной продукцией", – заключила эксперт.Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что с начала 2023 года в республике было зарегистрировано 120 случаев острых отравлений алкогольной продукцией, содержащей этиловый спирт и этанол, из них 83 случая окончились летальным исходом.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбывал как вино опасную жидкость: в Севастополе будут судить торговца С 1 сентября производителей плохого пива начнут наказывать рублем Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя

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