Рейтинг@Mail.ru
В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231204/v-krymu-rastet-chislo-tyazhelykh-oslozhneniy-ot-alkogolizma--1133216919.html
В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма
В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма - РИА Новости Крым, 04.12.2023
В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма
В Крыму фиксируют рост случаев тяжелых осложнений у людей с алкогольной зависимостью, вплоть до летального исхода, и возраст таких пациентов достаточно молодой. РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T07:07
2023-12-04T07:07
радио "спутник в крыму"
здоровье
марина шоренко
алкоголь
крым
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111819/18/1118191844_0:235:2803:1812_1920x0_80_0_0_2ba09cf749ff1676518cbc99caf92a4a.jpg
Марина Шоренко: в Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма
Марина Шоренко: в Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют рост случаев тяжелых осложнений у людей с алкогольной зависимостью, вплоть до летального исхода, и возраст таких пациентов достаточно молодой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.По словам специалиста, общее число сильно пьющих крымчан за последние годы в целом не изменилось, но несколько увеличился процент зависимых женщин.При этом заметно выросли показатели в категории тех людей, у которых на фоне алкоголизма происходят самые тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода.По словам Шоренко, это если раньше такие губительные для человека процессы наблюдались у зависимых людей 50 – 60 лет, то теперь болезнь "помолодела"."Что касается основного возраста людей, у которых возникают осложненные формы, то он достаточно молодой: 35 – 40 лет. То есть, сейчас тенденция сдвинулась", – отметила врач.Нарколог подчеркнула, что случаи отравления спиртсодержащей продукцией характерны для категории граждан, "которые по разным причинам не могут прекратить употребление алкоголя". При этом, согласно материалам правоохранительных органов, которые всегда рассматривают подобного рода истории, летальные исходы, как правило, случайность, добавила специалист.По словам Шоренко, в группе риска в части отравлений некачественной продукцией находятся и те люди, которые не являются зависимыми, при этом не желают полностью отказываться от употребления алкоголя."Если его брать, то лучше в магазинах, которые вызывают доверие. Там как правило продукция идет сертифицированная. Но ситуацию можно изменить только в том случае, если не принимать алкоголь от слова совсем. Тогда нет риска возникновения любых отравлений алкогольной продукцией", – заключила эксперт.Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что с начала 2023 года в республике было зарегистрировано 120 случаев острых отравлений алкогольной продукцией, содержащей этиловый спирт и этанол, из них 83 случая окончились летальным исходом.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбывал как вино опасную жидкость: в Севастополе будут судить торговца С 1 сентября производителей плохого пива начнут наказывать рублем Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя
https://crimea.ria.ru/20231114/novaya-zhizn-dlya-bezdomnykh-kak-v-yalte-pomogayut-brodyagam-1132786162.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111819/18/1118191844_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_9fb39fcd42714e0d0ef4848b7aaba7b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, марина шоренко, алкоголь, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма

В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма у людей 35-40 лет – нарколог

07:07 04.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал в руке
Бокал в руке - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют рост случаев тяжелых осложнений у людей с алкогольной зависимостью, вплоть до летального исхода, и возраст таких пациентов достаточно молодой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.
Марина Шоренко: в Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма
07:07
По словам специалиста, общее число сильно пьющих крымчан за последние годы в целом не изменилось, но несколько увеличился процент зависимых женщин.
При этом заметно выросли показатели в категории тех людей, у которых на фоне алкоголизма происходят самые тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода.
"У алкоголизма, как у болезни, есть осложнения. Они вытекают в форме делирия – это белая горячка, могут быть судороги и третье – выход в энцефалопатию, а это уже инвалидизация и все вытекающие отсюда последствия. Так вот, за последний год мы наблюдаем значительный рост части пациентов именно с такой патологией", – рассказала нарколог.
По словам Шоренко, это если раньше такие губительные для человека процессы наблюдались у зависимых людей 50 – 60 лет, то теперь болезнь "помолодела".
"Что касается основного возраста людей, у которых возникают осложненные формы, то он достаточно молодой: 35 – 40 лет. То есть, сейчас тенденция сдвинулась", – отметила врач.
Нарколог подчеркнула, что случаи отравления спиртсодержащей продукцией характерны для категории граждан, "которые по разным причинам не могут прекратить употребление алкоголя". При этом, согласно материалам правоохранительных органов, которые всегда рассматривают подобного рода истории, летальные исходы, как правило, случайность, добавила специалист.
По словам Шоренко, в группе риска в части отравлений некачественной продукцией находятся и те люди, которые не являются зависимыми, при этом не желают полностью отказываться от употребления алкоголя.
"Если его брать, то лучше в магазинах, которые вызывают доверие. Там как правило продукция идет сертифицированная. Но ситуацию можно изменить только в том случае, если не принимать алкоголь от слова совсем. Тогда нет риска возникновения любых отравлений алкогольной продукцией", – заключила эксперт.
Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что с начала 2023 года в республике было зарегистрировано 120 случаев острых отравлений алкогольной продукцией, содержащей этиловый спирт и этанол, из них 83 случая окончились летальным исходом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сбывал как вино опасную жидкость: в Севастополе будут судить торговца
С 1 сентября производителей плохого пива начнут наказывать рублем
Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя
Жилые комнаты социального приюта для бездомных в Ялте - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 19:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новая жизнь для бездомных: как в Ялте помогают бродягам
 
Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеМарина ШоренкоалкогольКрымНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:02Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника
07:37Безопасный старт: автомеханик назвал главные правила зимних поездок
07:07В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма
06:36Магнитная буря накроет землю в понедельник
06:07Несколько сел под Симферополем на сутки останутся без газа
00:01Дождь, мокрый снег и холод: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 4 декабря
22:43Главное за день: 3 декабря
22:02Где можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках Крыма
21:18В Крыму людей с ограниченными возможностями мало вовлекают в спорт
20:41График движения электричек на Севастополь изменят на несколько дней
20:38Часть Симферополя и семь сел Крыма на сутки останутся без воды
20:13После шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медаль
19:37На смену ненастью придет тепло: недельный погоды для Крыма от ФОБОС
18:53Собаки-небарабаки: как жить в мире с бездомными животными
18:08Дорожные службы Крыма готовятся к снегопаду
17:38Аномальные холода идут в Россию
17:14Украинцы посчитали Южноукраинск недостаточно украинским
16:41Монастырская кухня: что едят в пост насельники крымской обители
16:12В Севастополе возобновят морское сообщение с Голландией
Лента новостейМолния