https://crimea.ria.ru/20231002/sbyval-kak-vino-opasnuyu-zhidkost-v-sevastopole-budut-sudit-torgovtsa-1131803724.html

Сбывал как вино опасную жидкость: в Севастополе будут судить торговца

Сбывал как вино опасную жидкость: в Севастополе будут судить торговца - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Сбывал как вино опасную жидкость: в Севастополе будут судить торговца

В Севастополе 32-летний торговец сбывал на одном из городских пляжей спиртосодержащую жидкость, изготовленную кустарным способом, под видом вина. Об этом... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T16:52

2023-10-02T16:52

2023-10-02T16:57

севастополь

прокуратура города севастополя

азербайджан

новости крыма

суд

алкоголь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе 32-летний торговец сбывал на одном из городских пляжей спиртосодержащую жидкость, изготовленную кустарным способом, под видом вина. Об этом сообщили в прокуратуре города.В ходе следствия установлено, что 32-летний уроженец Азербайджана торговом павильоне на пляже "Омега", под видом вина он предлагал покупателям опасную для жизни и здоровья спиртосодержащую жидкость, изготовленную кустарным способом.Органы прокуратуры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении торговца опасной жидкостью. Он обвиняется в хранении и сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя, где будет рассмотрено по существу.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота контрафактного алкоголя на территории Феодосии. Всего обнаружено и изъято свыше 500 литров опасной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Отравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в КрымуВ Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголяПара ялтинцев попалась на сбыте тысяч литров суррогатного алкоголя

севастополь

азербайджан

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, азербайджан, новости крыма, суд, алкоголь, происшествия