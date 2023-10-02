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Сбывал как вино опасную жидкость: в Севастополе будут судить торговца - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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Сбывал как вино опасную жидкость: в Севастополе будут судить торговца
Сбывал как вино опасную жидкость: в Севастополе будут судить торговца - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Сбывал как вино опасную жидкость: в Севастополе будут судить торговца
В Севастополе 32-летний торговец сбывал на одном из городских пляжей спиртосодержащую жидкость, изготовленную кустарным способом, под видом вина. Об этом... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T16:52
2023-10-02T16:57
севастополь
прокуратура города севастополя
азербайджан
новости крыма
суд
алкоголь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе 32-летний торговец сбывал на одном из городских пляжей спиртосодержащую жидкость, изготовленную кустарным способом, под видом вина. Об этом сообщили в прокуратуре города.В ходе следствия установлено, что 32-летний уроженец Азербайджана торговом павильоне на пляже "Омега", под видом вина он предлагал покупателям опасную для жизни и здоровья спиртосодержащую жидкость, изготовленную кустарным способом.Органы прокуратуры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении торговца опасной жидкостью. Он обвиняется в хранении и сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя, где будет рассмотрено по существу.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота контрафактного алкоголя на территории Феодосии. Всего обнаружено и изъято свыше 500 литров опасной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Отравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в КрымуВ Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголяПара ялтинцев попалась на сбыте тысяч литров суррогатного алкоголя
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севастополь, прокуратура города севастополя, азербайджан, новости крыма, суд, алкоголь, происшествия
Сбывал как вино опасную жидкость: в Севастополе будут судить торговца

В Севастополе мужчина продавал опасную для жизни и здоровья жидкость под видом вина

16:52 02.10.2023 (обновлено: 16:57 02.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал в руке
Бокал в руке - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе 32-летний торговец сбывал на одном из городских пляжей спиртосодержащую жидкость, изготовленную кустарным способом, под видом вина. Об этом сообщили в прокуратуре города.
В ходе следствия установлено, что 32-летний уроженец Азербайджана торговом павильоне на пляже "Омега", под видом вина он предлагал покупателям опасную для жизни и здоровья спиртосодержащую жидкость, изготовленную кустарным способом.

"В общей сложности в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники полиции и следственного комитета изъяли из незаконного оборота около 7 литров несертифицированной алкогольной продукции, которую обвиняемый уже реализовал либо подготовил для дальнейшего сбыта. В соответствии с заключением эксперта ее употребление является вредным для здоровья человека и может причинить наступление смерти", – говорится в сообщении.

Органы прокуратуры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении торговца опасной жидкостью. Он обвиняется в хранении и сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя, где будет рассмотрено по существу.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота контрафактного алкоголя на территории Феодосии. Всего обнаружено и изъято свыше 500 литров опасной продукции.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяАзербайджанНовости КрымаСудалкогольПроисшествия
 
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