https://crimea.ria.ru/20230209/v-krymu-nakryli-podpolnyy-tsekh-po-proizvodstvu-alkogolya-1126893593.html

В Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя

В Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя - РИА Новости Крым, 09.02.2023

В Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя

Житель Симферопольского района Крыма разливал разбавленный спирт в арендованном гараже и планировал продавать его на территории региона. В отношении... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T21:14

2023-02-09T21:14

2023-02-09T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма разливал разбавленный спирт в арендованном гараже и планировал продавать его на территории региона. В отношении организатора подпольного цеха возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Фигурантом уголовного дела стал 47-летний местный житель. В арендованном помещении на территории гаражного кооператива мужчина в кустарных условиях разбавлял спирт водой до нужной крепости, после чего разливал по бутылкам с этикетками популярных брендов горячительного.Экспертиза установила, что среди изъятого содержится этиловый спирт крепостью 95,5%. По предварительным данным, злоумышленник планировал распространять продукцию на территории полуострова.Реализовать произведенный алкоголь мужчина не успел. Его задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Юный крымчанин продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньгиМиллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенниковКрымчанин превратил подвал дома в наркоплантацию

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