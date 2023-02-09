https://crimea.ria.ru/20230209/v-krymu-nakryli-podpolnyy-tsekh-po-proizvodstvu-alkogolya-1126893593.html
В Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя
В Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя - РИА Новости Крым, 09.02.2023
В Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя
Житель Симферопольского района Крыма разливал разбавленный спирт в арендованном гараже и планировал продавать его на территории региона. В отношении... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T21:14
2023-02-09T21:14
2023-02-09T21:14
мвд по республике крым
крым
происшествия
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c394a8dde5c14d88093b94f791884b3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма разливал разбавленный спирт в арендованном гараже и планировал продавать его на территории региона. В отношении организатора подпольного цеха возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Фигурантом уголовного дела стал 47-летний местный житель. В арендованном помещении на территории гаражного кооператива мужчина в кустарных условиях разбавлял спирт водой до нужной крепости, после чего разливал по бутылкам с этикетками популярных брендов горячительного.Экспертиза установила, что среди изъятого содержится этиловый спирт крепостью 95,5%. По предварительным данным, злоумышленник планировал распространять продукцию на территории полуострова.Реализовать произведенный алкоголь мужчина не успел. Его задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Юный крымчанин продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньгиМиллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенниковКрымчанин превратил подвал дома в наркоплантацию
https://crimea.ria.ru/20220401/v-rossii-za-god-svarili-pochti-na-tret-bolshe-samogona-1122828117.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_35369427e5ca16d7b9af3db00debec3b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, крым, происшествия, новости крыма, новости
В Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя
Крымчанин разбавлял спирт водой и разливал по бутылкам с этикетками в арендованном гараже
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма разливал разбавленный спирт в арендованном гараже и планировал продавать его на территории региона. В отношении организатора подпольного цеха возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Фигурантом уголовного дела стал 47-летний местный житель. В арендованном помещении на территории гаражного кооператива мужчина в кустарных условиях разбавлял спирт водой до нужной крепости, после чего разливал по бутылкам с этикетками популярных брендов горячительного.
"Во время обследования гаража, а также автомобиля подозреваемого, припаркованного рядом с местом нелегального производства, полицейские обнаружили и изъяли свыше 300 полимерных емкостей и канистр объемами по 5 и 10 литров со спиртосодержащей жидкостью, а также ящики, заставленные более чем 300 бутылками с поддельным алкоголем. В общей сложности изъято более 3 тысяч литров нелегального товара, а его стоимость оценивается в сумму свыше 175 тысяч рублей", - говорится в сообщении правоохранителей.
Экспертиза установила, что среди изъятого содержится этиловый спирт крепостью 95,5%. По предварительным данным, злоумышленник планировал распространять продукцию на территории полуострова.
Реализовать произведенный алкоголь мужчина не успел. Его задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым: