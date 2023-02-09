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В Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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В Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя
В Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя - РИА Новости Крым, 09.02.2023
В Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя
Житель Симферопольского района Крыма разливал разбавленный спирт в арендованном гараже и планировал продавать его на территории региона. В отношении... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T21:14
2023-02-09T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма разливал разбавленный спирт в арендованном гараже и планировал продавать его на территории региона. В отношении организатора подпольного цеха возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Фигурантом уголовного дела стал 47-летний местный житель. В арендованном помещении на территории гаражного кооператива мужчина в кустарных условиях разбавлял спирт водой до нужной крепости, после чего разливал по бутылкам с этикетками популярных брендов горячительного.Экспертиза установила, что среди изъятого содержится этиловый спирт крепостью 95,5%. По предварительным данным, злоумышленник планировал распространять продукцию на территории полуострова.Реализовать произведенный алкоголь мужчина не успел. Его задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Юный крымчанин продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньгиМиллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенниковКрымчанин превратил подвал дома в наркоплантацию
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В Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя

Крымчанин разбавлял спирт водой и разливал по бутылкам с этикетками в арендованном гараже

21:14 09.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма разливал разбавленный спирт в арендованном гараже и планировал продавать его на территории региона. В отношении организатора подпольного цеха возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Фигурантом уголовного дела стал 47-летний местный житель. В арендованном помещении на территории гаражного кооператива мужчина в кустарных условиях разбавлял спирт водой до нужной крепости, после чего разливал по бутылкам с этикетками популярных брендов горячительного.
"Во время обследования гаража, а также автомобиля подозреваемого, припаркованного рядом с местом нелегального производства, полицейские обнаружили и изъяли свыше 300 полимерных емкостей и канистр объемами по 5 и 10 литров со спиртосодержащей жидкостью, а также ящики, заставленные более чем 300 бутылками с поддельным алкоголем. В общей сложности изъято более 3 тысяч литров нелегального товара, а его стоимость оценивается в сумму свыше 175 тысяч рублей", - говорится в сообщении правоохранителей.
Экспертиза установила, что среди изъятого содержится этиловый спирт крепостью 95,5%. По предварительным данным, злоумышленник планировал распространять продукцию на территории полуострова.
Реализовать произведенный алкоголь мужчина не успел. Его задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым.
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