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Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя
Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя
В Севастополе за кражу выручки из магазина задержан нетрезвый местный житель. Об этом сообщили в УМВД по городу. РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T19:58
2023-10-07T19:58
севастополь
происшествия
умвд россии по севастополю
кража
общество
деньги
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за кражу выручки из магазина задержан нетрезвый местный житель. Об этом сообщили в УМВД по городу.Отмечается, что задержанным оказался 25-летний севастополец. Мужчина пошел на кражу в состоянии алкогольного опьянения – у него закончились деньги на выпивку, и он решил найти их в ближайшем торговом павильоне.Деньги он потратил на спиртные напитки и развлечения. Найти злоумышленника помогла запись с камеры видеонаблюдения. Он задержан, против мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Теперь ему грозит до шести лет заключения.Ранее в Севастополе был задержан ранее судимый горожанин, который за один день успел совершить кражу, грабеж, угон и попасть в ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличнымВорвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбойВ Севастополе сиделка спустила сбережения пенсионерки на алкоголь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, кража, общество, деньги, новости крыма
Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя

В Севастополе за кражу 300 тысяч рублей из магазина задержан 25-летний мужчина

19:58 07.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль Росгвардии
Патруль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за кражу выручки из магазина задержан нетрезвый местный житель. Об этом сообщили в УМВД по городу.
Отмечается, что задержанным оказался 25-летний севастополец. Мужчина пошел на кражу в состоянии алкогольного опьянения – у него закончились деньги на выпивку, и он решил найти их в ближайшем торговом павильоне.
"Находясь в состоянии опьянения, мужчина попытался разбить стеклянную входную дверь в торговый зал, бросив в нее две бутылки. Не добившись желаемого результата, злоумышленник силой дернул за дверные ручки, в результате чего сломал замок и попал внутрь магазина. В одном из ящиков стола он обнаружил торговую выручку в размере 307 тысяч рублей, похитил ее и скрылся", - уточняется в сообщении правоохранителей.
Деньги он потратил на спиртные напитки и развлечения. Найти злоумышленника помогла запись с камеры видеонаблюдения. Он задержан, против мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Теперь ему грозит до шести лет заключения.
Ранее в Севастополе был задержан ранее судимый горожанин, который за один день успел совершить кражу, грабеж, угон и попасть в ДТП.
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СевастопольПроисшествияУМВД России по СевастополюКражаОбществоДеньгиНовости Крыма
 
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