https://crimea.ria.ru/20231007/khotelos-prodolzheniya-banketa-sevastopolets-obchistil-magazin-radi-alkogolya-1131920599.html

Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя

Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя

В Севастополе за кражу выручки из магазина задержан нетрезвый местный житель. Об этом сообщили в УМВД по городу. РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T19:58

2023-10-07T19:58

2023-10-07T19:58

севастополь

происшествия

умвд россии по севастополю

кража

общество

деньги

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за кражу выручки из магазина задержан нетрезвый местный житель. Об этом сообщили в УМВД по городу.Отмечается, что задержанным оказался 25-летний севастополец. Мужчина пошел на кражу в состоянии алкогольного опьянения – у него закончились деньги на выпивку, и он решил найти их в ближайшем торговом павильоне.Деньги он потратил на спиртные напитки и развлечения. Найти злоумышленника помогла запись с камеры видеонаблюдения. Он задержан, против мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Теперь ему грозит до шести лет заключения.Ранее в Севастополе был задержан ранее судимый горожанин, который за один день успел совершить кражу, грабеж, угон и попасть в ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличнымВорвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбойВ Севастополе сиделка спустила сбережения пенсионерки на алкоголь

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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