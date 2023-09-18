https://crimea.ria.ru/20230918/vorvalis-v-dom-s-pistoletom-troe-sevastopoltsev-otvetyat-za-raboy-1131492097.html

Ворвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбой

Ворвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбой - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Ворвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбой

В Севастополе полиция расследует уголовное дело о разбое, совершенном тремя местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T13:42

2023-09-18T13:42

2023-09-18T13:57

севастополь

происшествия

разбой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция расследует уголовное дело о разбое, совершенном тремя местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По версии следствия, трое жителей Севастополя в возрасте 23, 24 и 30 лет, ранее судимых за незаконные операции с наркотиками и кражи, решили обокрасть своего 23-летнего знакомого. Злоумышленники предположили, что он может быть причастен к незаконному сбыту запрещенных веществ и иметь в наличии крупную сумму денег. Подельники разработали план и отправились домой к своей жертве.Правоохранители оперативно вычислили и задержали всех участников разбойного нападения. В ходе проведенных обысков у них изъяты вещественные доказательства, в том числе пневматический пистолет. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.Решением суда двое задержанных взяты под стражу, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения третьему фигуранту дела.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сиделка спустила сбережения пенсионерки на алкогольВ Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДД"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии краж

https://crimea.ria.ru/20221121/izbil-i-ograbil-krymchanin-osuzhden-za-razboynoe-napadenie-na-zhenschinu-1125468715.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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