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Ворвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбой - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Ворвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбой
Ворвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбой - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Ворвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбой
В Севастополе полиция расследует уголовное дело о разбое, совершенном тремя местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T13:42
2023-09-18T13:57
севастополь
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общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция расследует уголовное дело о разбое, совершенном тремя местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По версии следствия, трое жителей Севастополя в возрасте 23, 24 и 30 лет, ранее судимых за незаконные операции с наркотиками и кражи, решили обокрасть своего 23-летнего знакомого. Злоумышленники предположили, что он может быть причастен к незаконному сбыту запрещенных веществ и иметь в наличии крупную сумму денег. Подельники разработали план и отправились домой к своей жертве.Правоохранители оперативно вычислили и задержали всех участников разбойного нападения. В ходе проведенных обысков у них изъяты вещественные доказательства, в том числе пневматический пистолет. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.Решением суда двое задержанных взяты под стражу, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения третьему фигуранту дела.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сиделка спустила сбережения пенсионерки на алкогольВ Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДД"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии краж
https://crimea.ria.ru/20221121/izbil-i-ograbil-krymchanin-osuzhden-za-razboynoe-napadenie-na-zhenschinu-1125468715.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, разбой, умвд россии по севастополю, общество, закон и право, приговор, новости крыма
Ворвались в дом с пистолетом: трое севастопольцев ответят за разбой

В Севастополе трое мужчин ответят за разбойное нападение на знакомого

13:42 18.09.2023 (обновлено: 13:57 18.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОружие
Оружие - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция расследует уголовное дело о разбое, совершенном тремя местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, трое жителей Севастополя в возрасте 23, 24 и 30 лет, ранее судимых за незаконные операции с наркотиками и кражи, решили обокрасть своего 23-летнего знакомого. Злоумышленники предположили, что он может быть причастен к незаконному сбыту запрещенных веществ и иметь в наличии крупную сумму денег. Подельники разработали план и отправились домой к своей жертве.
"Когда хозяин квартиры открыл дверь, к нему ворвались трое налетчиков в масках, один из которых, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал у него 50 тысяч рублей в качестве надуманного штрафа якобы за торговлю наркотиками. Не получив требуемую сумму и убедившись в отсутствии денег у жертвы, злоумышленники похитили у него две тысячи рублей и паспорт гражданина РФ, а затем скрылись", - рассказали в полиции Севастополя.
Правоохранители оперативно вычислили и задержали всех участников разбойного нападения. В ходе проведенных обысков у них изъяты вещественные доказательства, в том числе пневматический пистолет. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.
Решением суда двое задержанных взяты под стражу, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения третьему фигуранту дела.
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