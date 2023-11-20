Рейтинг@Mail.ru
Бывшую крымчанку Джамалу объявили в розыск в России - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231120/byvshuyu-krymchanku-dzhamalu-obyavili-v-rozysk-v-rossii-1132907511.html
Бывшую крымчанку Джамалу объявили в розыск в России
Бывшую крымчанку Джамалу объявили в розыск в России - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Бывшую крымчанку Джамалу объявили в розыск в России
Украинская певица Сусана Джамаладинова (Джамала), ранее проживавшая в Крыму, объявлена в розыск в России. Соответствующая информация размещена в базе МВД РФ. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T10:26
2023-11-20T10:26
украина
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
крым
джамала
миа "россия сегодня"
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111070/70/1110707023_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_32da736dc5857ef00118f1c0574b66c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Украинская певица Сусана Джамаладинова (Джамала), ранее проживавшая в Крыму, объявлена в розыск в России. Соответствующая информация размещена в базе МВД РФ.По какой именно статье УК РФ ведется розыск, в ведомстве не уточняют.Джамала – украинская певица крымско-татарского и армянского происхождения, народная артистка Украины. Родилась в Киргизии, в 1989 году с семьей переехала в Крым. Детство провела в селе Малореченское в Алуште.Окончила киевскую Национальную Музыкальную Академию им. П. И. Чайковского по классу оперного вокала. В 2016 году стала победительницей песенного конкурса "Евровидение".Неоднократно публично выступала против воссоединения Крыма с Россией. При этом, по данным некоторых украинских журналистов, Джамала выступала с концертами в России после марта 2014 года.Также неоднократно высказывалась против проведения специальной военной операции на Украине. В то же время концертный директор певицы в апреле 2022 года заявлял, что Джамала готова работать в России, поскольку "работа никак не связана с ее политическими взглядами".По данным украинских СМИ, Джамаладинова проживает за рубежом.
https://crimea.ria.ru/20231003/eks-sovetnik-ofisa-zelenskogo-arestovich-obyavlen-v-rozysk-v-rossii-1131822504.html
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111070/70/1110707023_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_7c9def53575b4e24e34940f33eece809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, крым, джамала, миа "россия сегодня", культура
Бывшую крымчанку Джамалу объявили в розыск в России

Украинская певица Джамала объявлена в розыск в России – данные МВД РФ

10:26 20.11.2023
 
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинская певица Джамала. Архивное фото
Украинская певица Джамала. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Украинская певица Сусана Джамаладинова (Джамала), ранее проживавшая в Крыму, объявлена в розыск в России. Соответствующая информация размещена в базе МВД РФ.
"Сусана Джамаладинова, 27.08.1983. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", – сообщается на сайте ведомства.
По какой именно статье УК РФ ведется розыск, в ведомстве не уточняют.
Джамала – украинская певица крымско-татарского и армянского происхождения, народная артистка Украины. Родилась в Киргизии, в 1989 году с семьей переехала в Крым. Детство провела в селе Малореченское в Алуште.
Окончила киевскую Национальную Музыкальную Академию им. П. И. Чайковского по классу оперного вокала. В 2016 году стала победительницей песенного конкурса "Евровидение".
Неоднократно публично выступала против воссоединения Крыма с Россией. При этом, по данным некоторых украинских журналистов, Джамала выступала с концертами в России после марта 2014 года.
Также неоднократно высказывалась против проведения специальной военной операции на Украине. В то же время концертный директор певицы в апреле 2022 года заявлял, что Джамала готова работать в России, поскольку "работа никак не связана с ее политическими взглядами".
По данным украинских СМИ, Джамаладинова проживает за рубежом.
Шеврон сотрудника полиции
3 октября, 14:08
Экс-советник офиса Зеленского Арестович* объявлен в розыск в России
 
УкраинаМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиКрымДжамалаМИА "Россия сегодня"Культура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Въезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропуска
12:51В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек
12:36Главе города в Крыму вынесли приговор
12:10Украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУ
11:59Крымские автодорожники перешли на круглосуточный режим работы
11:24"Мини-Трамп" против БРИКС: чего ждать от нового президента Аргентины
11:01Последствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляции
10:44Опасный поворот: в ДТП в Симферополе пострадали два человека
10:26Бывшую крымчанку Джамалу объявили в розыск в России
10:08Метровые волны и ветер: на Керченской переправе действует штормовое
10:00Второй за сутки сухогруз потерпел крушение в Черном море
09:42Тысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях
09:02В Симферополе возможны перебои с водой
08:49Аман Тулеев: биография
08:33В Крыму выпал снег
08:03Крымский мост: обстановка на утро понедельника
07:50Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов
07:23В поездах дальнего следования будут предлагать только российские вина
06:59В Севастополе остановились катера и паром
06:49В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов
Лента новостейМолния