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Бывшую крымчанку Джамалу объявили в розыск в России
Бывшую крымчанку Джамалу объявили в розыск в России - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Бывшую крымчанку Джамалу объявили в розыск в России
Украинская певица Сусана Джамаладинова (Джамала), ранее проживавшая в Крыму, объявлена в розыск в России. Соответствующая информация размещена в базе МВД РФ. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T10:26
2023-11-20T10:26
2023-11-20T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Украинская певица Сусана Джамаладинова (Джамала), ранее проживавшая в Крыму, объявлена в розыск в России. Соответствующая информация размещена в базе МВД РФ.По какой именно статье УК РФ ведется розыск, в ведомстве не уточняют.Джамала – украинская певица крымско-татарского и армянского происхождения, народная артистка Украины. Родилась в Киргизии, в 1989 году с семьей переехала в Крым. Детство провела в селе Малореченское в Алуште.Окончила киевскую Национальную Музыкальную Академию им. П. И. Чайковского по классу оперного вокала. В 2016 году стала победительницей песенного конкурса "Евровидение".Неоднократно публично выступала против воссоединения Крыма с Россией. При этом, по данным некоторых украинских журналистов, Джамала выступала с концертами в России после марта 2014 года.Также неоднократно высказывалась против проведения специальной военной операции на Украине. В то же время концертный директор певицы в апреле 2022 года заявлял, что Джамала готова работать в России, поскольку "работа никак не связана с ее политическими взглядами".По данным украинских СМИ, Джамаладинова проживает за рубежом.
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украина, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, крым, джамала, миа "россия сегодня", культура
Бывшую крымчанку Джамалу объявили в розыск в России
Украинская певица Джамала объявлена в розыск в России – данные МВД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Украинская певица Сусана Джамаладинова (Джамала), ранее проживавшая в Крыму, объявлена в розыск в России. Соответствующая информация размещена в базе МВД РФ.
"Сусана Джамаладинова, 27.08.1983. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", – сообщается на сайте ведомства.
По какой именно статье УК РФ ведется розыск, в ведомстве не уточняют.
Джамала – украинская певица крымско-татарского и армянского происхождения, народная артистка Украины. Родилась в Киргизии, в 1989 году с семьей переехала в Крым. Детство провела в селе Малореченское в Алуште.
Окончила киевскую Национальную Музыкальную Академию им. П. И. Чайковского по классу оперного вокала. В 2016 году стала победительницей песенного конкурса "Евровидение".
Неоднократно публично выступала против воссоединения Крыма с Россией. При этом, по данным некоторых украинских журналистов, Джамала выступала с концертами в России после марта 2014 года.
Также неоднократно высказывалась против проведения специальной военной операции на Украине. В то же время концертный директор певицы в апреле 2022 года заявлял, что Джамала готова работать в России, поскольку "работа никак не связана с ее политическими взглядами".
По данным украинских СМИ, Джамаладинова проживает за рубежом.