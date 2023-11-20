https://crimea.ria.ru/20231120/byvshuyu-krymchanku-dzhamalu-obyavili-v-rozysk-v-rossii-1132907511.html

Бывшую крымчанку Джамалу объявили в розыск в России

Бывшую крымчанку Джамалу объявили в розыск в России - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Бывшую крымчанку Джамалу объявили в розыск в России

Украинская певица Сусана Джамаладинова (Джамала), ранее проживавшая в Крыму, объявлена в розыск в России. Соответствующая информация размещена в базе МВД РФ. РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T10:26

2023-11-20T10:26

2023-11-20T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Украинская певица Сусана Джамаладинова (Джамала), ранее проживавшая в Крыму, объявлена в розыск в России. Соответствующая информация размещена в базе МВД РФ.По какой именно статье УК РФ ведется розыск, в ведомстве не уточняют.Джамала – украинская певица крымско-татарского и армянского происхождения, народная артистка Украины. Родилась в Киргизии, в 1989 году с семьей переехала в Крым. Детство провела в селе Малореченское в Алуште.Окончила киевскую Национальную Музыкальную Академию им. П. И. Чайковского по классу оперного вокала. В 2016 году стала победительницей песенного конкурса "Евровидение".Неоднократно публично выступала против воссоединения Крыма с Россией. При этом, по данным некоторых украинских журналистов, Джамала выступала с концертами в России после марта 2014 года.Также неоднократно высказывалась против проведения специальной военной операции на Украине. В то же время концертный директор певицы в апреле 2022 года заявлял, что Джамала готова работать в России, поскольку "работа никак не связана с ее политическими взглядами".По данным украинских СМИ, Джамаладинова проживает за рубежом.

https://crimea.ria.ru/20231003/eks-sovetnik-ofisa-zelenskogo-arestovich-obyavlen-v-rozysk-v-rossii-1131822504.html

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украина, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, крым, джамала, миа "россия сегодня", культура