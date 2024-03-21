Путин: выборы показали, что Россия – одна большая и дружная семья
Путин: на выборах мы выбирали путь дальнейшего развития России
13:25 21.03.2024 (обновлено: 13:29 21.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Прошедшие президентские выборы показали, что сегодня Россия является одной большой и дружной семьей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в обращении к россиянам по итогам выборов.
"Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья, идем вместе по избранному нами историческому пути", – сказал он.
Путин подчеркнул, что прошедшая кампания была "напряженной и крайне ответственной".
"По большому счету, мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше. Выбирали будущее для себя и своих детей, и значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы", – указал российский лидер.
Он поблагодарил всех россиян, принявших участие в выборах, независимо от того, кому они отдали свои голоса.
"Главное – вы доказали что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос, а каждый ваш голос имел огромное значение", – подчеркнул Путин.
В четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова озвучила окончательные итоги выборов президента России. 87,28% избирателей проголосовали за Владимира Путина. Николаю Харитонову отдали голоса 4,31%, Владиславу Даванкову – 3,85%, Леониду Слуцкому – 3,2%. Также глава ЦИК сообщила, что итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%.