https://crimea.ria.ru/20240321/putin-vybory-pokazali-chto-rossiya--odna-bolshaya-i-druzhnaya-semya-1135893090.html

Путин: выборы показали, что Россия – одна большая и дружная семья

Путин: выборы показали, что Россия – одна большая и дружная семья - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Путин: выборы показали, что Россия – одна большая и дружная семья

Прошедшие президентские выборы показали, что сегодня Россия является одной большой и дружной семьей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в обращении РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T13:25

2024-03-21T13:25

2024-03-21T13:29

владимир путин (политик)

выборы президента россии

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Прошедшие президентские выборы показали, что сегодня Россия является одной большой и дружной семьей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в обращении к россиянам по итогам выборов.Путин подчеркнул, что прошедшая кампания была "напряженной и крайне ответственной".Он поблагодарил всех россиян, принявших участие в выборах, независимо от того, кому они отдали свои голоса.В четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова озвучила окончательные итоги выборов президента России. 87,28% избирателей проголосовали за Владимира Путина. Николаю Харитонову отдали голоса 4,31%, Владиславу Даванкову – 3,85%, Леониду Слуцкому – 3,2%. Также глава ЦИК сообщила, что итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%.

https://crimea.ria.ru/20240318/o-chem-govoril-putin-na-press-konferentsii-po-itogam-vyborov-1135791026.html

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владимир путин (политик), россия, новости, выборы, общество, мнения, центральная избирательная комиссия россии (цик)