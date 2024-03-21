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Путин: выборы показали, что Россия – одна большая и дружная семья - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Путин: выборы показали, что Россия – одна большая и дружная семья
Путин: выборы показали, что Россия – одна большая и дружная семья - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Путин: выборы показали, что Россия – одна большая и дружная семья
Прошедшие президентские выборы показали, что сегодня Россия является одной большой и дружной семьей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в обращении РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T13:25
2024-03-21T13:29
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Прошедшие президентские выборы показали, что сегодня Россия является одной большой и дружной семьей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в обращении к россиянам по итогам выборов.Путин подчеркнул, что прошедшая кампания была "напряженной и крайне ответственной".Он поблагодарил всех россиян, принявших участие в выборах, независимо от того, кому они отдали свои голоса.В четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова озвучила окончательные итоги выборов президента России. 87,28% избирателей проголосовали за Владимира Путина. Николаю Харитонову отдали голоса 4,31%, Владиславу Даванкову – 3,85%, Леониду Слуцкому – 3,2%. Также глава ЦИК сообщила, что итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%.
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владимир путин (политик), россия, новости, выборы, общество, мнения, центральная избирательная комиссия россии (цик)
Путин: выборы показали, что Россия – одна большая и дружная семья

Путин: на выборах мы выбирали путь дальнейшего развития России

13:25 21.03.2024 (обновлено: 13:29 21.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВ. Путин
В. Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Прошедшие президентские выборы показали, что сегодня Россия является одной большой и дружной семьей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в обращении к россиянам по итогам выборов.
"Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья, идем вместе по избранному нами историческому пути", – сказал он.
Путин подчеркнул, что прошедшая кампания была "напряженной и крайне ответственной".

"По большому счету, мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше. Выбирали будущее для себя и своих детей, и значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы", – указал российский лидер.

Он поблагодарил всех россиян, принявших участие в выборах, независимо от того, кому они отдали свои голоса.

"Главное – вы доказали что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос, а каждый ваш голос имел огромное значение", – подчеркнул Путин.

В четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова озвучила окончательные итоги выборов президента России. 87,28% избирателей проголосовали за Владимира Путина. Николаю Харитонову отдали голоса 4,31%, Владиславу Даванкову – 3,85%, Леониду Слуцкому – 3,2%. Также глава ЦИК сообщила, что итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%.
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