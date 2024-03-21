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В ЦИК озвучили итоговые цифры голосования на президентских выборах - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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В ЦИК озвучили итоговые цифры голосования на президентских выборах
В ЦИК озвучили итоговые цифры голосования на президентских выборах - РИА Новости Крым, 21.03.2024
В ЦИК озвучили итоговые цифры голосования на президентских выборах
Более 76,2 млн человек в рамках президентских выборов в РФ отдали свои голоса за Владимира Путина. Окончательные итоги выборов подвела в четверг председатель... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T11:53
2024-03-21T12:11
выборы президента россии
центральная избирательная комиссия россии (цик)
элла памфилова
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Более 76,2 млн человек в рамках президентских выборов в РФ отдали свои голоса за Владимира Путина. Окончательные итоги выборов подвела в четверг председатель ЦИК России Элла Памфилова."Вот, что означает умение нашего народа сплачиваться в трудные времена. На 20 миллионов из относительного благополучного 2018 года, когда такой масштабной угрозы не было, выросло число наших избирателей с твердой гражданской позицией", – констатировала глава российского Центризбиркома.Она также привела итоги голосования в зарубежных странах: из 388 791 избирателя, принявших участие в выборах президента РФ за рубежом, свои голоса за Владимира Путина отдали 281 845 человек – 72,54%. На втором месте оказался кандидат Владислав Даванков – 63 869 голосов или 16,44%, за Николая Харитонова – 8 770 голосов или 2,26%, за Леонида Слуцкого – 7 735 голосов или 1,99%.Памфилова сообщила ранее в четверг, что итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выборы президента За Путина проголосовало рекордное число избирателей – ПамфиловаВ Крыму выборы президента России имели особый смысл – политологПутин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу
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центральная избирательная комиссия россии (цик), элла памфилова, выборы, владимир путин (политик), общество, россия, новости
В ЦИК озвучили итоговые цифры голосования на президентских выборах

87,28% избирателей на президентских выборах в РФ проголосовали за Владимира Путина

11:53 21.03.2024 (обновлено: 12:11 21.03.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРассмотрение итогов голосования на выборах президента РФ 2024 года
Рассмотрение итогов голосования на выборах президента РФ 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Более 76,2 млн человек в рамках президентских выборов в РФ отдали свои голоса за Владимира Путина. Окончательные итоги выборов подвела в четверг председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"76 миллионов 277 тысяч 708 избирателей проголосовали за Владимира Владимировича Путина – 87,28%. За Николая Харитонова – 3 миллиона 678 тысяч – 4,31%. За Владислава Даванкова – 3 миллиона 362 тысяч 484 человека – 3,85%, за Леонида Слуцкого – 2 миллиона 797тыс 629 человек – 3,2%", – привела итоговые цифры Памфилова.
"Вот, что означает умение нашего народа сплачиваться в трудные времена. На 20 миллионов из относительного благополучного 2018 года, когда такой масштабной угрозы не было, выросло число наших избирателей с твердой гражданской позицией", – констатировала глава российского Центризбиркома.
Она также привела итоги голосования в зарубежных странах: из 388 791 избирателя, принявших участие в выборах президента РФ за рубежом, свои голоса за Владимира Путина отдали 281 845 человек – 72,54%. На втором месте оказался кандидат Владислав Даванков – 63 869 голосов или 16,44%, за Николая Харитонова – 8 770 голосов или 2,26%, за Леонида Слуцкого – 7 735 голосов или 1,99%.
Памфилова сообщила ранее в четверг, что итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%.
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