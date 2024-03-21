https://crimea.ria.ru/20240321/tsik-ozvuchil-itogovye-tsifry-golosovaniya-na-prezidentskikh-vyborakh-1135890203.html

В ЦИК озвучили итоговые цифры голосования на президентских выборах

В ЦИК озвучили итоговые цифры голосования на президентских выборах - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В ЦИК озвучили итоговые цифры голосования на президентских выборах

Более 76,2 млн человек в рамках президентских выборов в РФ отдали свои голоса за Владимира Путина. Окончательные итоги выборов подвела в четверг председатель... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T11:53

2024-03-21T11:53

2024-03-21T12:11

выборы президента россии

центральная избирательная комиссия россии (цик)

элла памфилова

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Более 76,2 млн человек в рамках президентских выборов в РФ отдали свои голоса за Владимира Путина. Окончательные итоги выборов подвела в четверг председатель ЦИК России Элла Памфилова."Вот, что означает умение нашего народа сплачиваться в трудные времена. На 20 миллионов из относительного благополучного 2018 года, когда такой масштабной угрозы не было, выросло число наших избирателей с твердой гражданской позицией", – констатировала глава российского Центризбиркома.Она также привела итоги голосования в зарубежных странах: из 388 791 избирателя, принявших участие в выборах президента РФ за рубежом, свои голоса за Владимира Путина отдали 281 845 человек – 72,54%. На втором месте оказался кандидат Владислав Даванков – 63 869 голосов или 16,44%, за Николая Харитонова – 8 770 голосов или 2,26%, за Леонида Слуцкого – 7 735 голосов или 1,99%.Памфилова сообщила ранее в четверг, что итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выборы президента За Путина проголосовало рекордное число избирателей – ПамфиловаВ Крыму выборы президента России имели особый смысл – политологПутин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная избирательная комиссия россии (цик), элла памфилова, выборы, владимир путин (политик), общество, россия, новости