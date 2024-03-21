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Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49% – ЦИК - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Выборы президента России
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Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49% – ЦИК
Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49% – ЦИК - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49% – ЦИК
Итоговая явка на выборах президента Российской Федерации составила 77, 49% от числа избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T11:32
2024-03-21T11:45
центральная избирательная комиссия россии (цик)
выборы президента россии
новости
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общество
выборы
элла памфилова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Итоговая явка на выборах президента Российской Федерации составила 77, 49% от числа избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.В организации выборов были задействованы 89 избирательных комиссий регионов, около трех тысяч территориальных избирательных комиссий, свыше 94 тысяч УИК – всего около миллиона членов избирательных комиссий всех уровней. Памфилова подчеркнула высокое качество избирательной кампании, безусловную легитимность и демократичность выборов президента РФ, в отличие от многих стран Запада, в том числе США, где вообще не существует процедуры прямых выборов главы государства.Голосование на выборах президента России впервые проходило три дня – с 15 по 17 марта. Рекордное число избирателей проголосовали за кандидатуру Владимира Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выборы президента России имели особый смысл – политологДве главные эмоции: эксперты объяснили высокую явку на выборах президентаО чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов
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центральная избирательная комиссия россии (цик), новости, россия, общество, выборы, элла памфилова
Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49% – ЦИК

Итоговая явка на выборах президента РФ составила 77,49% от числа избирателей – Памфилова

11:32 21.03.2024 (обновлено: 11:45 21.03.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРассмотрение итогов голосования на выборах президента РФ 2024 года
Рассмотрение итогов голосования на выборах президента РФ 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Итоговая явка на выборах президента Российской Федерации составила 77, 49% от числа избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"На данный момент поступили все протоколы об итогах голосования из всех 89 субъектов Российской Федерации. Также протоколы ТИК Байконура и зарубежной ТИК. ДЭГ – отдельная история. С полным основанием можем установить итоги выборов президента РФ: в списки избирателей, в том числе за рубежом, были снесены 113 миллионов 11 тысяч 59 человек. В систему введено 94 тысячи 234 протокола. Итоговая явка составила 77,49% от числа избирателей. В выборах приняли участие 87 миллионов 576 тысяч 75 избирателей – в современной истории России подобных показателей еще не было", – заявила Памфилова.
В организации выборов были задействованы 89 избирательных комиссий регионов, около трех тысяч территориальных избирательных комиссий, свыше 94 тысяч УИК – всего около миллиона членов избирательных комиссий всех уровней. Памфилова подчеркнула высокое качество избирательной кампании, безусловную легитимность и демократичность выборов президента РФ, в отличие от многих стран Запада, в том числе США, где вообще не существует процедуры прямых выборов главы государства.

"Сейчас это больше чем выборы, за этим стоит то, укрепится ли Россия или ослабнет, россияне проявили невероятную мудрость и это очень важно", – констатировала Памфилова и выразила благодарность гражданам России, проявившим свою гражданскую позицию, журналистам, наблюдателям, в том числе международным.

Голосование на выборах президента России впервые проходило три дня – с 15 по 17 марта. Рекордное число избирателей проголосовали за кандидатуру Владимира Путина.
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Выборы президента РоссииЦентральная избирательная комиссия России (ЦИК)НовостиРоссияОбществоВыборыЭлла Памфилова
 
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