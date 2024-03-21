https://crimea.ria.ru/20240321/yavka-na-vyborakh-prezidenta-sostavila-7749-protsenta-v-tsik-podveli-itogi-1135889301.html

Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49% – ЦИК

Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49% – ЦИК - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49% – ЦИК

Итоговая явка на выборах президента Российской Федерации составила 77, 49% от числа избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T11:32

2024-03-21T11:32

2024-03-21T11:45

центральная избирательная комиссия россии (цик)

выборы президента россии

новости

россия

общество

выборы

элла памфилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135889814_0:0:3051:1716_1920x0_80_0_0_aa40e7fc10e2548451757190ce1f31e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Итоговая явка на выборах президента Российской Федерации составила 77, 49% от числа избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.В организации выборов были задействованы 89 избирательных комиссий регионов, около трех тысяч территориальных избирательных комиссий, свыше 94 тысяч УИК – всего около миллиона членов избирательных комиссий всех уровней. Памфилова подчеркнула высокое качество избирательной кампании, безусловную легитимность и демократичность выборов президента РФ, в отличие от многих стран Запада, в том числе США, где вообще не существует процедуры прямых выборов главы государства.Голосование на выборах президента России впервые проходило три дня – с 15 по 17 марта. Рекордное число избирателей проголосовали за кандидатуру Владимира Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выборы президента России имели особый смысл – политологДве главные эмоции: эксперты объяснили высокую явку на выборах президентаО чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная избирательная комиссия россии (цик), новости, россия, общество, выборы, элла памфилова