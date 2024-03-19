https://crimea.ria.ru/20240319/dve-glavnye-emotsii-eksperty-obyasnili-vysokuyu-yavku-na-vyborakh-prezidenta-1135848999.html

Две главные эмоции: эксперты объяснили высокую явку на выборах президента

Две главные эмоции: эксперты объяснили высокую явку на выборах президента - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Две главные эмоции: эксперты объяснили высокую явку на выборах президента

Фактор специальной военной операции и недовольство внешним давлением Запада во многом обусловили высокую явку россиян на выборах президента РФ. Именно... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T18:39

2024-03-19T18:39

2024-03-19T18:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Фактор специальной военной операции и недовольство внешним давлением Запада во многом обусловили высокую явку россиян на выборах президента РФ. Именно "патриотизм и будущее" стали главными эмоциями нынешней избирательной кампании. Такое мнение высказал президент Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политолог Константин Костин на круглом столе по итогам выборов на площадке ФоРГО.Враги России добились консолидации обществаПолитолог пояснил, что попытки провокаторов как внутри страны, так и за ее пределами снизить активность россиян, имели прямо противоположный эффект: избиратели сплотились и пришли на участки.Кроме того, вовлечению большего количества граждан в процесс выборов способствовали трехдневное голосование и дистанционное электронное голосование (ДЭГ), добавил Костин.В основе результатов действующего главы государства Владимира Путина лежат доверие и уверенность большинства россиян в том, что со всеми проблемами президент справится наилучшим образом, убежден эксперт. По его словам, кампания "носила характер референдума", при этом избиратели осознавали, что на этих выборах они не только избирали президента, но и по сути определяли конфигурацию власти и стратегию развития страны на ближайшие десятилетия.Мандат на будущееРуководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в свою очередь отметил, что высокий результат, полученный действующим президентом, – свидетельство не только доверия, но и своего рода "мандат на будущее".Политолог, замруководителя московского общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов убежден, что прошедшие президентские выборы стали для страны "событием общей судьбы". Это выразилось, прежде всего, в высокой явке, вопреки предпринятым врагами России давлению и провокациям: атакам на приграничные регионы РФ, кибератакам на систему ДЭГ, попыткам повлиять на поведение избирателей через мошеннические колл-центры."Очевидно, что у кампании есть и такой социально-психотерапевтический эффект, то есть не запрос на политическое шоу, не запрос на обмен компроматом, драк на дебатах и так далее, а запрос на то, что будет дальше. И здесь, мне кажется, элементы кампании с этим запросом справились и ответили на него. Люди понимали, за что они голосуют", - добавил политолог.Эксперты ФоРГО накануне выборов подготовили аналитический доклад "Антихрупкость государства Путина". Согласно основным выводам политологов, социологов и экономистов, современная Россия создана в результате реализации объективных запросов граждан на стабильность и порядок, развитие и единую национальную идентичность. При этом социальная сфера, политическая система и экономика страны работают и синхронизируются в интересах большинства и с учетом мнения меньшинства. По мнению экспертов, в России создан задел устойчивости и потенциал долгосрочного и эффективного функционирования, страна способна гибко и своевременно реагировать на изменения своих среднесрочных целей.По итогам выборов президента России и обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка на выборы по стране составила 77,44%, в Севастополе – 81,79%, в Крыму – 89,76%.Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, за кандидатуру Владимира Путина проголосовало рекордное на выборах главы государства количество избирателей – 75 миллионов 932 тысячи 111 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму стала рекордной – ОППутин призвал соперников по выборам продолжить совместную работуВ 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, политика, форго, мнения, общество, россия, владимир путин (политик), новости