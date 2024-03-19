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Явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму стала рекордной - ОП

Явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму стала рекордной - ОП - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму стала рекордной - ОП

Явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму была очень высокой. Это стало в том числе ответом на угрозы меджлиса* крымчанам. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T15:55

2024-03-19T15:55

2024-03-19T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму была очень высокой. Это стало в том числе ответом на угрозы меджлиса* крымчанам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты РК Ибраим Ширин.По итогам выборов президента России и обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка на выборы по стране составила 77,44%, в Севастополе – 81,79%, в Крыму – 89,76%. Ширин отметил, что активность крымских татар была высокой повсюду на полуострове, но в некоторых регионах особенно. Например, в Судаке и в его родном поселке Черноморское, где, по словам Ширина, "живет 99,9% крымских татар"."Когда открыли журнал, я увидел, что все уже проголосовали на моей улице, для меня уже это был шок", – сказал он.По линии Общественной палаты в дни выборов он курировал Бахчисарай, Бахчисарайский район, Джанкой и Судак. По словам Ширина, и атмосфера на избирательных участках, и эмоции голосовавших были настолько яркими, что напомнили ему референдум 2014 года о вхождении Крыма в состав России.По его мнению, выборы ярко показали, что живущие на полуострове крымские татары, в том числе те, кто еще 10 лет назад в чем-то сомневался, теперь точно знают, каким видят будущее Крыма и всей страны. Потому все заявления лидера "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова о крымских татарах в Крыму – ложь, подчеркнул Ширин."Этот человек много говорит, но он оторван от своей родины уже 10 лет и не знает, как живет Крым. Крымские татары в целом уже мыслят кардинально по-другому. Все меняется, мир на месте не стоит. Поэтому, что бы ни говорили сегодня "меджлисовцы"*, что бы они ни имели в виду – это неактуально", – сказал Ширин.Крымские татары не побоялись угроз со стороны меджлиса* и кого бы то ни было, потому что выбор будущего их детей для них важнее, отметил спикер.По его словам, крымские татары успели убедиться, что Владимир Путин последователен и верен обещаниям, потому с ним Россия "стала великой страной и позволила в 21 веке диктовать правила на международной политической арене".Это и гарантировало ему поддержку народа, о благополучии которого глава государства не забывает даже в таких непростых условиях, как сейчас, отметил Ширин. Это лишний раз доказывает, что для российских людей, какой бы нации и конфессии они ни были, действующий президент стал национальным лидером, добавил общественник."И я бы хотел, чтоб так было: мы - сильное государство с развитой рыночной экономикой. Экономикой, которая ориентирована на производство – от мелочей до больших ракет, кораблей, подводных кораблей, самолетов и так далее", - отметил Ширин.Сомневаться в том, что крымчане, в том числе проживающие на полуострове крымские татары, хотят того же, не приходится, поскольку выборы были "выстроены идеально прозрачно", заключил представитель крымско-татарской общественности.Ранее международные наблюдатели и эксперты, работавшие в Крыму и Севастополе в дни выборов президента РФ, высказали удивление по поводу высокого технического уровня организации голосования в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу Путин: Крым – это прежде всего людиО чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов

https://crimea.ria.ru/20240315/golosovat-idem-semyami-kerch-vybiraet-prezidenta-rossii-1135678060.html

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ибраим ширин, мнения, крымские татары, крым, выборы, общество, новости крыма