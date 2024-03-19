https://crimea.ria.ru/20240319/yavka-krymskikh-tatar-na-vyborakh-prezidenta-rf-v-krymu-stala-rekordnoy---op-1135833227.html
Явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму стала рекордной - ОП
Явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму стала рекордной - ОП - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму стала рекордной - ОП
Явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму была очень высокой. Это стало в том числе ответом на угрозы меджлиса* крымчанам. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T15:55
2024-03-19T15:55
2024-03-19T16:24
ибраим ширин
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму была очень высокой. Это стало в том числе ответом на угрозы меджлиса* крымчанам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты РК Ибраим Ширин.По итогам выборов президента России и обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка на выборы по стране составила 77,44%, в Севастополе – 81,79%, в Крыму – 89,76%. Ширин отметил, что активность крымских татар была высокой повсюду на полуострове, но в некоторых регионах особенно. Например, в Судаке и в его родном поселке Черноморское, где, по словам Ширина, "живет 99,9% крымских татар"."Когда открыли журнал, я увидел, что все уже проголосовали на моей улице, для меня уже это был шок", – сказал он.По линии Общественной палаты в дни выборов он курировал Бахчисарай, Бахчисарайский район, Джанкой и Судак. По словам Ширина, и атмосфера на избирательных участках, и эмоции голосовавших были настолько яркими, что напомнили ему референдум 2014 года о вхождении Крыма в состав России.По его мнению, выборы ярко показали, что живущие на полуострове крымские татары, в том числе те, кто еще 10 лет назад в чем-то сомневался, теперь точно знают, каким видят будущее Крыма и всей страны. Потому все заявления лидера "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова о крымских татарах в Крыму – ложь, подчеркнул Ширин."Этот человек много говорит, но он оторван от своей родины уже 10 лет и не знает, как живет Крым. Крымские татары в целом уже мыслят кардинально по-другому. Все меняется, мир на месте не стоит. Поэтому, что бы ни говорили сегодня "меджлисовцы"*, что бы они ни имели в виду – это неактуально", – сказал Ширин.Крымские татары не побоялись угроз со стороны меджлиса* и кого бы то ни было, потому что выбор будущего их детей для них важнее, отметил спикер.По его словам, крымские татары успели убедиться, что Владимир Путин последователен и верен обещаниям, потому с ним Россия "стала великой страной и позволила в 21 веке диктовать правила на международной политической арене".Это и гарантировало ему поддержку народа, о благополучии которого глава государства не забывает даже в таких непростых условиях, как сейчас, отметил Ширин. Это лишний раз доказывает, что для российских людей, какой бы нации и конфессии они ни были, действующий президент стал национальным лидером, добавил общественник."И я бы хотел, чтоб так было: мы - сильное государство с развитой рыночной экономикой. Экономикой, которая ориентирована на производство – от мелочей до больших ракет, кораблей, подводных кораблей, самолетов и так далее", - отметил Ширин.Сомневаться в том, что крымчане, в том числе проживающие на полуострове крымские татары, хотят того же, не приходится, поскольку выборы были "выстроены идеально прозрачно", заключил представитель крымско-татарской общественности.Ранее международные наблюдатели и эксперты, работавшие в Крыму и Севастополе в дни выборов президента РФ, высказали удивление по поводу высокого технического уровня организации голосования в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу Путин: Крым – это прежде всего людиО чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов
https://crimea.ria.ru/20240315/golosovat-idem-semyami-kerch-vybiraet-prezidenta-rossii-1135678060.html
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ибраим ширин, мнения, крымские татары, крым, выборы, общество, новости крыма
Явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму стала рекордной - ОП
Явка крымских татар на выборах президента России в Крыму была рекордной - Ширин
15:55 19.03.2024 (обновлено: 16:24 19.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым.
Явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму
была очень высокой. Это стало в том числе ответом на угрозы меджлиса* крымчанам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил председатель комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты РК Ибраим Ширин.
По итогам выборов президента России и обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка на выборы по стране составила 77,44%, в Севастополе – 81,79%, в Крыму – 89,76%.
Ширин отметил, что активность крымских татар была высокой повсюду на полуострове, но в некоторых регионах особенно. Например, в Судаке и в его родном поселке Черноморское, где, по словам Ширина, "живет 99,9% крымских татар".
"Когда открыли журнал, я увидел, что все уже проголосовали на моей улице, для меня уже это был шок", – сказал он.
По линии Общественной палаты в дни выборов он курировал Бахчисарай, Бахчисарайский район, Джанкой и Судак. По словам Ширина, и атмосфера на избирательных участках, и эмоции голосовавших были настолько яркими, что напомнили ему референдум 2014 года о вхождении Крыма в состав России.
"Атмосфера, аура, плюс десятилетие Крымской весны
, выборы – всё сплелось, было ощущение духовного, эмоционального подъема. Такой явки я в жизни не видел", – поделился Ширин.
По его мнению, выборы ярко показали, что живущие на полуострове крымские татары, в том числе те, кто еще 10 лет назад в чем-то сомневался, теперь точно знают, каким видят будущее Крыма и всей страны. Потому все заявления лидера "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова о крымских татарах в Крыму – ложь, подчеркнул Ширин.
"Этот человек много говорит, но он оторван от своей родины уже 10 лет и не знает, как живет Крым. Крымские татары в целом уже мыслят кардинально по-другому. Все меняется, мир на месте не стоит. Поэтому, что бы ни говорили сегодня "меджлисовцы"*, что бы они ни имели в виду – это неактуально", – сказал Ширин.
Крымские татары не побоялись угроз со стороны меджлиса* и кого бы то ни было, потому что выбор будущего их детей для них важнее, отметил спикер.
"Каждый глубоко осознает после двадцатилетнего застоя в Украине, что такое десятилетнее развитие у себя дома. Когда ты строишь все новое и в это время хорошо одеваешься, вкусно ешь, ездишь по новым дорогам, заезжаешь в какой-то поселок, который не знал – а там дорога заасфальтирована, модульный ФАБ, детский садик, детская площадка, спортивная, баскетбольная, футбольная, счастливые люди, все вокруг развивается динамично, везде красиво. Конечно, крымчане проголосуют за президента, который сделал все для Крыма. Ты понимаешь, что не просто выходишь поддержать человека – ты выходишь выстроить свое будущее", – объяснил Ширин.
По его словам, крымские татары успели убедиться, что Владимир Путин последователен и верен обещаниям, потому с ним Россия "стала великой страной и позволила в 21 веке диктовать правила на международной политической арене".
Это и гарантировало ему поддержку народа, о благополучии которого глава государства не забывает даже в таких непростых условиях, как сейчас, отметил Ширин. Это лишний раз доказывает, что для российских людей, какой бы нации и конфессии они ни были, действующий президент стал национальным лидером, добавил общественник.
"И я бы хотел, чтоб так было: мы - сильное государство с развитой рыночной экономикой. Экономикой, которая ориентирована на производство – от мелочей до больших ракет, кораблей, подводных кораблей, самолетов и так далее", - отметил Ширин.
Сомневаться в том, что крымчане, в том числе проживающие на полуострове крымские татары, хотят того же, не приходится, поскольку выборы были "выстроены идеально прозрачно", заключил представитель крымско-татарской общественности.
Ранее международные наблюдатели и эксперты, работавшие в Крыму и Севастополе в дни выборов президента РФ, высказали
удивление по поводу высокого технического уровня организации голосования в России.
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