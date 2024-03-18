https://crimea.ria.ru/20240318/krym--eto-prezhde-vsego-lyudi-1135813130.html
Путин: Крым – это прежде всего люди
Путин: Крым – это прежде всего люди - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Путин: Крым – это прежде всего люди
Крымский полуостров – это не только стратегически важная территория, но, прежде всего, люди, которые через десятилетия пронесли веру в свое Отечество. Об этом... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T19:23
2024-03-18T19:23
2024-03-18T19:50
10 лет крымской весне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Крымский полуостров – это не только стратегически важная территория, но, прежде всего, люди, которые через десятилетия пронесли веру в свое Отечество. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на праздничном концерте в Москве в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией.Он назвал севастопольцев и крымчан гордостью страны."Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, они никогда не разделяли себя с Россией. Именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи", – добавил Путин.В Москве на Красной площади в понедельник проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Рымского полуострова с Россией. На сцене уже выступили Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Денис Майданов, Полина Гагарина, Александр Маршал и другие исполнители. К собравшимся по видеосвязи обратились глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Владимир Путин выступил на концерте, поздравил собравшихся с праздником, завершив речь словами "Да здравствует Россия!". После этого прозвучал гимн России в исполнении Григория Лепса. Путин пел гимн вместе с другими кандидатами в президенты Николаем Харитоновым, Леонидом Слуцким и Владиславом Даванковым, а также волонтерами, находившимися на сцене.
https://crimea.ria.ru/20240318/miting-kontsert-v-chest-10-y-godovschiny-vossoedineniya-kryma-s-rossiey-1135810003.html
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владимир путин (политик), россия, москва, референдум, общество, крым, севастополь
Путин: Крым – это прежде всего люди
Путин: севастопольцы и крымчане – это гордость России
19:23 18.03.2024 (обновлено: 19:50 18.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Крымский полуостров – это не только стратегически важная территория, но, прежде всего, люди, которые через десятилетия пронесли веру в свое Отечество. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на праздничном концерте в Москве в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией.
"Я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией. Ровно 10 лет назад, здесь на Красной площади, передвигаясь вот на эту же сцену, я вспомнил о том, что Крым часто называют непотопляемым авианосцем. Именно это и навело на мысль сказать о том, что Крым вернулся в родную гавань. Но Крым – это не только стратегически важная территория, это не только наша история наши традиции и гордость России. Крым – это, прежде всего, люди", – сказал российский лидер.
Он назвал севастопольцев и крымчан гордостью страны.
"Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, они никогда не разделяли себя с Россией. Именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи", – добавил Путин.
В Москве на Красной площади в понедельник проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Рымского полуострова с Россией. На сцене уже выступили Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Денис Майданов, Полина Гагарина, Александр Маршал и другие исполнители. К собравшимся по видеосвязи обратились глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Владимир Путин выступил на концерте, поздравил собравшихся с праздником, завершив речь словами "Да здравствует Россия!". После этого прозвучал гимн России в исполнении Григория Лепса. Путин пел гимн вместе с другими кандидатами в президенты Николаем Харитоновым, Леонидом Слуцким и Владиславом Даванковым, а также волонтерами, находившимися на сцене.