https://crimea.ria.ru/20240318/krym--eto-prezhde-vsego-lyudi-1135813130.html

Путин: Крым – это прежде всего люди

Путин: Крым – это прежде всего люди - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Путин: Крым – это прежде всего люди

Крымский полуостров – это не только стратегически важная территория, но, прежде всего, люди, которые через десятилетия пронесли веру в свое Отечество. Об этом... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T19:23

2024-03-18T19:23

2024-03-18T19:50

10 лет крымской весне

владимир путин (политик)

россия

москва

референдум

общество

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Крымский полуостров – это не только стратегически важная территория, но, прежде всего, люди, которые через десятилетия пронесли веру в свое Отечество. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на праздничном концерте в Москве в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией.Он назвал севастопольцев и крымчан гордостью страны."Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, они никогда не разделяли себя с Россией. Именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи", – добавил Путин.В Москве на Красной площади в понедельник проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Рымского полуострова с Россией. На сцене уже выступили Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Денис Майданов, Полина Гагарина, Александр Маршал и другие исполнители. К собравшимся по видеосвязи обратились глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Владимир Путин выступил на концерте, поздравил собравшихся с праздником, завершив речь словами "Да здравствует Россия!". После этого прозвучал гимн России в исполнении Григория Лепса. Путин пел гимн вместе с другими кандидатами в президенты Николаем Харитоновым, Леонидом Слуцким и Владиславом Даванковым, а также волонтерами, находившимися на сцене.

https://crimea.ria.ru/20240318/miting-kontsert-v-chest-10-y-godovschiny-vossoedineniya-kryma-s-rossiey-1135810003.html

россия

москва

крым

севастополь

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2024

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владимир путин (политик), россия, москва, референдум, общество, крым, севастополь