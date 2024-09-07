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Второй день выборов в Феодосии – как идет процесс голосования - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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Второй день выборов в Феодосии – как идет процесс голосования
Второй день выборов в Феодосии – как идет процесс голосования - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Второй день выборов в Феодосии – как идет процесс голосования
Десять процентов избирателей Феодосии приняли участие в голосовании в первый день выборов в Государственный Совет республики и представительные органы... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T10:10
2024-09-07T10:15
феодосия
единый день голосования
новости крыма
выборы
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Десять процентов избирателей Феодосии приняли участие в голосовании в первый день выборов в Государственный Совет республики и представительные органы муниципалитетов, нарушений не зафиксировано ни на одном из участков, во второй день голосования все избирательные комиссии продолжают штатную работу, передает корреспондент РИА Новости Крым.В городе расположены 47 участков, работу которых обеспечивают 585 членов комиссий. На участке №446, который возглавляет председатель комиссии Христина Мамбетова, зарегистрировано 2252 избирателя, явка по первому дню соответствует общефеодосийкому показателю.Выборный процесс на участке контролируют общественные наблюдатели, безопасность обеспечивают сотрудники правоохранительных органов. Голосуют люди разных возрастов, многие приходят с детьми."Мы всегда приходим на выборы всей семьей. Ребят пока, конечно, больше интересует буфет – еще маленькие, но мы объясняем, что такое выборы и почему это важно. Подрастут, и, надеюсь, тоже будут активными избирателями", – улыбается мама двух дошколят, феодосийка Светлана.По выборам в Феодосийский горсовет на 14 одномандатных избирательных округах зарегистрированы 74 кандидата. По спискам – шесть политических партий. Кроме того, феодосийцам предстоит выбрать депутата, который будет представлять интересы Феодосии в Госсовете РК. В дни голосования участки открыты для избирателей с 8 до 20 часов, так же как и по всей стране.Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходят с 6 по 8 сентября. Всего в этом году в республике проходит 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановкаКак проходят выборы в Крыму - фоторепортажВраг распространяет новый фейк о выборах в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
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феодосия, единый день голосования, новости крыма, выборы, общество
Второй день выборов в Феодосии – как идет процесс голосования

Выборы в Феодосии проходят штатно и без происшествий

10:10 07.09.2024 (обновлено: 10:15 07.09.2024)
 
© РИА Новости КрымВыборы в Феодосии
Выборы в Феодосии - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Десять процентов избирателей Феодосии приняли участие в голосовании в первый день выборов в Государственный Совет республики и представительные органы муниципалитетов, нарушений не зафиксировано ни на одном из участков, во второй день голосования все избирательные комиссии продолжают штатную работу, передает корреспондент РИА Новости Крым.

"По итогам первого дня голосования нарушений у нас на участках не зафиксировано. Всего в Феодосийском муниципальном округе зарегистрированы 79 тысяч избирателей, явка составила порядка 10%", – сообщила РИА Новости Крым председатель Территориальной избирательной комиссии Феодосии Виктория Татаринова.

В городе расположены 47 участков, работу которых обеспечивают 585 членов комиссий. На участке №446, который возглавляет председатель комиссии Христина Мамбетова, зарегистрировано 2252 избирателя, явка по первому дню соответствует общефеодосийкому показателю.

"Многие уже пришли вчера проголосовали. По надомному голосованию было 28 человек – это те люди, которые по состоянию здоровья не могли прийти на участок. К ним наши девочки выезжали, они проголосовали. И сегодня люди имеют такую возможность. Очень рада, что люди приходят в пожилом возрасте, многие отказываются от домашнего, и приходят лично, ответственно исполняя свой гражданский долг", – говорит Мамбетова.

Выборный процесс на участке контролируют общественные наблюдатели, безопасность обеспечивают сотрудники правоохранительных органов. Голосуют люди разных возрастов, многие приходят с детьми.
"Мы всегда приходим на выборы всей семьей. Ребят пока, конечно, больше интересует буфет – еще маленькие, но мы объясняем, что такое выборы и почему это важно. Подрастут, и, надеюсь, тоже будут активными избирателями", – улыбается мама двух дошколят, феодосийка Светлана.
По выборам в Феодосийский горсовет на 14 одномандатных избирательных округах зарегистрированы 74 кандидата. По спискам – шесть политических партий. Кроме того, феодосийцам предстоит выбрать депутата, который будет представлять интересы Феодосии в Госсовете РК. В дни голосования участки открыты для избирателей с 8 до 20 часов, так же как и по всей стране.
Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходят с 6 по 8 сентября. Всего в этом году в республике проходит 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.
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