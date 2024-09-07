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Второй день выборов в Феодосии – как идет процесс голосования

Второй день выборов в Феодосии – как идет процесс голосования - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Второй день выборов в Феодосии – как идет процесс голосования

Десять процентов избирателей Феодосии приняли участие в голосовании в первый день выборов в Государственный Совет республики и представительные органы... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T10:10

2024-09-07T10:10

2024-09-07T10:15

феодосия

единый день голосования

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Десять процентов избирателей Феодосии приняли участие в голосовании в первый день выборов в Государственный Совет республики и представительные органы муниципалитетов, нарушений не зафиксировано ни на одном из участков, во второй день голосования все избирательные комиссии продолжают штатную работу, передает корреспондент РИА Новости Крым.В городе расположены 47 участков, работу которых обеспечивают 585 членов комиссий. На участке №446, который возглавляет председатель комиссии Христина Мамбетова, зарегистрировано 2252 избирателя, явка по первому дню соответствует общефеодосийкому показателю.Выборный процесс на участке контролируют общественные наблюдатели, безопасность обеспечивают сотрудники правоохранительных органов. Голосуют люди разных возрастов, многие приходят с детьми."Мы всегда приходим на выборы всей семьей. Ребят пока, конечно, больше интересует буфет – еще маленькие, но мы объясняем, что такое выборы и почему это важно. Подрастут, и, надеюсь, тоже будут активными избирателями", – улыбается мама двух дошколят, феодосийка Светлана.По выборам в Феодосийский горсовет на 14 одномандатных избирательных округах зарегистрированы 74 кандидата. По спискам – шесть политических партий. Кроме того, феодосийцам предстоит выбрать депутата, который будет представлять интересы Феодосии в Госсовете РК. В дни голосования участки открыты для избирателей с 8 до 20 часов, так же как и по всей стране.Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходят с 6 по 8 сентября. Всего в этом году в республике проходит 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановкаКак проходят выборы в Крыму - фоторепортажВраг распространяет новый фейк о выборах в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, единый день голосования, новости крыма, выборы, общество