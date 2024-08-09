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В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 09.08.2024
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
В Севастополе звучит сигнал "Воздушная тревога", предупреждающий об угрозе атаки ВСУ. Информацию об опасности опубликовал в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T01:24
2024-08-09T01:24
2024-08-09T01:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал "Воздушная тревога", предупреждающий об угрозе атаки ВСУ. Информацию об опасности опубликовал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. На время тревоги граждан призывают пройти в убежища, укрытия или найти безопасное место дома.После ударов ВСУ ракетами ATACMS по пляжам 23 июня в Севастополе приняты новые правила, согласно которым автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры должны выйти и направиться в ближайшее укрытие. Если звучит сигнал "Баллистика", предполагающий необходимость укрыться в течение 1-2 минут, то водитель должен остановиться немедленно, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, новости крыма, севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
В Севастополе объявлена воздушная тревога
01:24 09.08.2024 (обновлено: 01:59 09.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал "Воздушная тревога", предупреждающий об угрозе атаки ВСУ. Информацию об опасности опубликовал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении главы города.
На время тревоги граждан призывают пройти в убежища, укрытия или найти безопасное место дома.
После ударов ВСУ ракетами ATACMS по пляжам 23 июня в Севастополе приняты новые правила, согласно которым автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры должны выйти и направиться в ближайшее укрытие. Если звучит сигнал "Баллистика", предполагающий необходимость укрыться в течение 1-2 минут, то водитель должен остановиться немедленно, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.