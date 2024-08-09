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В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги

В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 09.08.2024

В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги

В Севастополе звучит сигнал "Воздушная тревога", предупреждающий об угрозе атаки ВСУ. Информацию об опасности опубликовал в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T01:24

2024-08-09T01:24

2024-08-09T01:59

безопасность республики крым и севастополя

срочные новости крыма

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воздушная тревога в севастополе

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал "Воздушная тревога", предупреждающий об угрозе атаки ВСУ. Информацию об опасности опубликовал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. На время тревоги граждан призывают пройти в убежища, укрытия или найти безопасное место дома.После ударов ВСУ ракетами ATACMS по пляжам 23 июня в Севастополе приняты новые правила, согласно которым автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры должны выйти и направиться в ближайшее укрытие. Если звучит сигнал "Баллистика", предполагающий необходимость укрыться в течение 1-2 минут, то водитель должен остановиться немедленно, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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