Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в Каче - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240809/vsu-atakovali-sevastopol-bespilotnikami-oblomki-upali-v-kache-1139470066.html
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в Каче
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в Каче - РИА Новости Крым, 09.08.2024
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в Каче
Севастополь подвергся атаке беспилотников и морских безэкипажных катеров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T05:55
2024-08-09T07:17
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости крыма
срочные новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138886118_332:80:1147:538_1920x0_80_0_0_032183b09365ae50f3b3984a4494733b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Севастополь подвергся атаке беспилотников и морских безэкипажных катеров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога в городе была объявлена около часа ночи. Позже Развожаев сообщил, что военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. "По предварительной информации уничтожено два безэкипажных катера", - написал он в своем ТГ-канале.Атака велась и с воздуха, силы ПВО сбивали беспилотники."По предварительной информации в районе Орловки сбита одна воздушная цель. Возможно падение осколков и суббоеприпасов", - сообщил губернатор. По информации от Спасательной службы Севастополя, осколки упали в районе поселка Кача рядом с улицей Авиаторов. "Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей над морем. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Оставайтесь во временных укрытиях или безопасных местах", - говорится в сообщении.Ранее Развожаев сообщил о том, что в акватории, на значительном отдалении от берега, сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".Накануне над территорией Республики Крым был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.В ночь на 2 августа была отражена массированная атака на Севастополь. Военные сбили четыре воздушные цели. Украинские боевики атаковали город баллистическими ракетами ATACMS. Обошлось без пострадавших, но в разных районах было зафиксировано падение обломков и кассетных боеприпасов.
https://crimea.ria.ru/20240805/pri-massirovannoy-atake-na-sevastopol-povrezhdeny-11-domov-i-10-mashin-1139363414.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138886118_244:0:1036:594_1920x0_80_0_0_e26c1a10725469517bfae638a544a52f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, севастополь, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости крыма, срочные новости крыма, крым
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в Каче

В Севастополе отражают атаку безэкипажных катеров и беспилотников

05:55 09.08.2024 (обновлено: 07:17 09.08.2024)
 
© РИА Новости КрымПляж "Учкуевка" в Севастополе
Пляж Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Севастополь подвергся атаке беспилотников и морских безэкипажных катеров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в городе была объявлена около часа ночи. Позже Развожаев сообщил, что военные отразили попытку атаки надводных беспилотников.
"По предварительной информации уничтожено два безэкипажных катера", - написал он в своем ТГ-канале.
Атака велась и с воздуха, силы ПВО сбивали беспилотники.
"По предварительной информации в районе Орловки сбита одна воздушная цель. Возможно падение осколков и суббоеприпасов", - сообщил губернатор.
По информации от Спасательной службы Севастополя, осколки упали в районе поселка Кача рядом с улицей Авиаторов.
"Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей над морем. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Оставайтесь во временных укрытиях или безопасных местах", - говорится в сообщении.
Ранее Развожаев сообщил о том, что в акватории, на значительном отдалении от берега, сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".
Накануне над территорией Республики Крым был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.
В ночь на 2 августа была отражена массированная атака на Севастополь. Военные сбили четыре воздушные цели. Украинские боевики атаковали город баллистическими ракетами ATACMS. Обошлось без пострадавших, но в разных районах было зафиксировано падение обломков и кассетных боеприпасов.
Спецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
5 августа, 13:54
При массированной атаке на Севастополь повреждены 11 домов и 10 машин
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовости КрымаСрочные новости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:23Три БПЛА и три безэкипажных катера уничтожены в Севастополе
07:05Крымский мост в пятницу утром – сколько ждать проезда
06:47Затяжная магнитная буря обрушится на Землю в пятницу
06:24Режим ЧС и эвакуация в Липецке - город подвергся массированной атаке
05:55ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в Каче
01:50Отбой воздушной тревоги в Севастополе
01:27Атака ВСУ на Севастополь – сбита противокорабельная ракета "Нептун"
01:24В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 9 августа
23:20Курская область получит 220 миллионов на выплату материальной помощи
23:02Главное за день: 8 августа
22:42Главные новости Крыма: 8 августа
22:24К Новому Херсонесу в Севастополе начнут строить дорогу
22:03Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетним
21:48Подписан закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
21:32В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаров
21:07Курская область: ситуация на границе с Украиной 8 августа
20:57Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое
20:43По делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое
Лента новостейМолния