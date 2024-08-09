https://crimea.ria.ru/20240809/vsu-atakovali-sevastopol-bespilotnikami-oblomki-upali-v-kache-1139470066.html

ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в Каче

ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в Каче - РИА Новости Крым, 09.08.2024

ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в Каче

Севастополь подвергся атаке беспилотников и морских безэкипажных катеров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T05:55

2024-08-09T05:55

2024-08-09T07:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Севастополь подвергся атаке беспилотников и морских безэкипажных катеров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога в городе была объявлена около часа ночи. Позже Развожаев сообщил, что военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. "По предварительной информации уничтожено два безэкипажных катера", - написал он в своем ТГ-канале.Атака велась и с воздуха, силы ПВО сбивали беспилотники."По предварительной информации в районе Орловки сбита одна воздушная цель. Возможно падение осколков и суббоеприпасов", - сообщил губернатор. По информации от Спасательной службы Севастополя, осколки упали в районе поселка Кача рядом с улицей Авиаторов. "Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей над морем. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Оставайтесь во временных укрытиях или безопасных местах", - говорится в сообщении.Ранее Развожаев сообщил о том, что в акватории, на значительном отдалении от берега, сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".Накануне над территорией Республики Крым был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.В ночь на 2 августа была отражена массированная атака на Севастополь. Военные сбили четыре воздушные цели. Украинские боевики атаковали город баллистическими ракетами ATACMS. Обошлось без пострадавших, но в разных районах было зафиксировано падение обломков и кассетных боеприпасов.

https://crimea.ria.ru/20240805/pri-massirovannoy-atake-na-sevastopol-povrezhdeny-11-domov-i-10-mashin-1139363414.html

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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости крыма, срочные новости крыма, крым