https://crimea.ria.ru/20240829/pvo-unichtozhila-ukrainskiy-bespilotnik-nad-akvatoriey-chernogo-morya-1139979065.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря

ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 29.08.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T19:38

2024-08-29T19:38

2024-08-29T19:45

крым

черное море

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.Утром 29 августа силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника.Ночью Развожаев предупредил горожан, что силы ПВО отражают атаку противника, уничтожены два беспилотника.По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над российскими регионами сбиты шесть украинских беспилотников самолетного типа. Три из них сбиты над территорией Крыма, два – над Брянской областью и один над территорией Белгородской области. Кроме того, уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытийК яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев

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черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, черное море, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма