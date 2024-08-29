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ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря
ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 29.08.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T19:38
2024-08-29T19:38
2024-08-29T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.Утром 29 августа силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника.Ночью Развожаев предупредил горожан, что силы ПВО отражают атаку противника, уничтожены два беспилотника.По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над российскими регионами сбиты шесть украинских беспилотников самолетного типа. Три из них сбиты над территорией Крыма, два – над Брянской областью и один над территорией Белгородской области. Кроме того, уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытийК яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев
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крым, черное море, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря - Минобороны РФ
19:38 29.08.2024 (обновлено: 19:45 29.08.2024)