Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240829/pvo-unichtozhila-ukrainskiy-bespilotnik-nad-akvatoriey-chernogo-morya-1139979065.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря
ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 29.08.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T19:38
2024-08-29T19:45
крым
черное море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d00665764623a2a0f3e4d19268ce0758.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.Утром 29 августа силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника.Ночью Развожаев предупредил горожан, что силы ПВО отражают атаку противника, уничтожены два беспилотника.По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над российскими регионами сбиты шесть украинских беспилотников самолетного типа. Три из них сбиты над территорией Крыма, два – над Брянской областью и один над территорией Белгородской области. Кроме того, уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытийК яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b2043c3a937747a461ec26d9706201e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, черное море, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря - Минобороны РФ

19:38 29.08.2024 (обновлено: 19:45 29.08.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.
"Около 18.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Утром 29 августа силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника.
Ночью Развожаев предупредил горожан, что силы ПВО отражают атаку противника, уничтожены два беспилотника.
По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над российскими регионами сбиты шесть украинских беспилотников самолетного типа. Три из них сбиты над территорией Крыма, два – над Брянской областью и один над территорией Белгородской области. Кроме того, уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе
За неделю в Севастополе установили 135 мобильных укрытий
К яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев
 
КрымЧерное мореПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:28В Севастополе закрыли рейд и остановили движение морского транспорта
20:26Новые условия льготной ипотеки могут снизить спрос и цены на недвижимость
19:38ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря
19:34В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций
19:14Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза
18:49Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с пехотинцем ЧФ
18:39Глэмпинги горят в районе заповедной бухты Ласпи в Крыму - что известно
18:27На Украине потерпел крушение первый самолет F-16 – СМИ
18:09"Мы там потеряли все": как Крым принимает жителей Курской области
17:45Авария оставила без света часть Евпатории
17:37Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве
17:23В Евпатории остановили движение трамваев из-за ливня
17:08В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
16:52Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет
16:25ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки
16:14Правительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на покупку жилья
15:51Грозы и ветер до 25 м/с: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
15:34На двух украинских АЭС отключились четыре энергоблока
15:27В Крыму осудят мужчину за причинение знакомому смерти по неосторожности
15:12Улицы Достоевского и Нахимова в Киеве переименуют - Кличко
Лента новостейМолния