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Серебряную монету к 225-летию Пушкина презентовали в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Серебряную монету к 225-летию Пушкина презентовали в Крыму
Серебряную монету к 225-летию Пушкина презентовали в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Серебряную монету к 225-летию Пушкина презентовали в Крыму
В год празднования 225-летнего юбилея со дня рождения Александра Пушкина банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) представил памятную серебряную монету, сообщает... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T12:24
2024-10-04T12:26
рнкб (пао)
памятные монеты
александр пушкин
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В год празднования 225-летнего юбилея со дня рождения Александра Пушкина банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) представил памятную серебряную монету, сообщает пресс-служба кредитной организации.На аверсе монеты размещен профиль русского поэта. На реверсе — Ханский дворец и знаменитый бахчисарайский Фонтан слез, в нижнем левом углу расположена рельефная надпись "Бахчисарай". Тираж монеты составляет 500 экземпляров. Она отчеканена Санкт-Петербургским монетным двором АО "Гознак"."Поэма "Бахчисарайский фонтан" — одно из самых известных произведений Александра Сергеевича Пушкина, которое навсегда связало имя великого поэта с Крымским полуостровом. Монеты с изображением выдающихся личностей и достопримечательностей Крыма пользуются большим спросом среди коллекционеров, а также востребованы в качестве памятных сувениров и подарков", - отметила вице-президент — начальник управления частного банковского обслуживания РНКБ Валентина Радзивил, слова которой привели в пресс-службе.Там напомнили, что указ президента России о праздновании в 2024 году 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина был подписан тремя годами ранее. В рамках мероприятий, посвященных памяти поэта, ЦБ РФ включил в план выпуска три памятные монеты из серебра и золота серии "Исторические события", а также монету "Сказка о царе Салтане" из серии "Легенды и сказки народов России".
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), памятные монеты, александр пушкин, крым, новости крыма
Серебряную монету к 225-летию Пушкина презентовали в Крыму

Серебряную монету к 225-летию Александра Пушкина презентовали в Крыму

12:24 04.10.2024 (обновлено: 12:26 04.10.2024)
 
© Пресс-служба РНКБСеребряную монету к 225-летию Пушкина презентовали в Крыму
Серебряную монету к 225-летию Пушкина презентовали в Крыму
© Пресс-служба РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В год празднования 225-летнего юбилея со дня рождения Александра Пушкина банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) представил памятную серебряную монету, сообщает пресс-служба кредитной организации.
На аверсе монеты размещен профиль русского поэта. На реверсе — Ханский дворец и знаменитый бахчисарайский Фонтан слез, в нижнем левом углу расположена рельефная надпись "Бахчисарай". Тираж монеты составляет 500 экземпляров. Она отчеканена Санкт-Петербургским монетным двором АО "Гознак".
"Поэма "Бахчисарайский фонтан" — одно из самых известных произведений Александра Сергеевича Пушкина, которое навсегда связало имя великого поэта с Крымским полуостровом. Монеты с изображением выдающихся личностей и достопримечательностей Крыма пользуются большим спросом среди коллекционеров, а также востребованы в качестве памятных сувениров и подарков", - отметила вице-президент — начальник управления частного банковского обслуживания РНКБ Валентина Радзивил, слова которой привели в пресс-службе.
Там напомнили, что указ президента России о праздновании в 2024 году 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина был подписан тремя годами ранее. В рамках мероприятий, посвященных памяти поэта, ЦБ РФ включил в план выпуска три памятные монеты из серебра и золота серии "Исторические события", а также монету "Сказка о царе Салтане" из серии "Легенды и сказки народов России".
РНКБ (ПАО)Памятные монетыАлександр ПушкинКрымНовости Крыма
 
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