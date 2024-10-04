https://crimea.ria.ru/20241004/serebryanuyu-monetu-k-225-letiyu-pushkina-prezentovali-v-krymu-1140843352.html

Серебряную монету к 225-летию Пушкина презентовали в Крыму

Серебряную монету к 225-летию Пушкина презентовали в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Серебряную монету к 225-летию Пушкина презентовали в Крыму

В год празднования 225-летнего юбилея со дня рождения Александра Пушкина банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) представил памятную серебряную монету, сообщает... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T12:24

2024-10-04T12:24

2024-10-04T12:26

рнкб (пао)

памятные монеты

александр пушкин

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В год празднования 225-летнего юбилея со дня рождения Александра Пушкина банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) представил памятную серебряную монету, сообщает пресс-служба кредитной организации.На аверсе монеты размещен профиль русского поэта. На реверсе — Ханский дворец и знаменитый бахчисарайский Фонтан слез, в нижнем левом углу расположена рельефная надпись "Бахчисарай". Тираж монеты составляет 500 экземпляров. Она отчеканена Санкт-Петербургским монетным двором АО "Гознак"."Поэма "Бахчисарайский фонтан" — одно из самых известных произведений Александра Сергеевича Пушкина, которое навсегда связало имя великого поэта с Крымским полуостровом. Монеты с изображением выдающихся личностей и достопримечательностей Крыма пользуются большим спросом среди коллекционеров, а также востребованы в качестве памятных сувениров и подарков", - отметила вице-президент — начальник управления частного банковского обслуживания РНКБ Валентина Радзивил, слова которой привели в пресс-службе.Там напомнили, что указ президента России о праздновании в 2024 году 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина был подписан тремя годами ранее. В рамках мероприятий, посвященных памяти поэта, ЦБ РФ включил в план выпуска три памятные монеты из серебра и золота серии "Исторические события", а также монету "Сказка о царе Салтане" из серии "Легенды и сказки народов России".

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), памятные монеты, александр пушкин, крым, новости крыма