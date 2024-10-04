https://crimea.ria.ru/20241004/u-krymskogo-mosta-vyrosla-probka-1140845988.html

У Крымского моста выросла пробка

У Крымского моста выросла пробка - РИА Новости Крым, 04.10.2024

У Крымского моста выросла пробка

Днем в пятницу у Крымского моста начала расти пробка перед досмотровыми пунктами с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T14:12

2024-10-04T14:12

2024-10-04T14:12

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Днем в пятницу у Крымского моста начала расти пробка перед досмотровыми пунктами с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.С утра и до обеда 4 октября проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань