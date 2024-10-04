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У Крымского моста выросла пробка - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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У Крымского моста выросла пробка
У Крымского моста выросла пробка - РИА Новости Крым, 04.10.2024
У Крымского моста выросла пробка
Днем в пятницу у Крымского моста начала расти пробка перед досмотровыми пунктами с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T14:12
2024-10-04T14:12
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Днем в пятницу у Крымского моста начала расти пробка перед досмотровыми пунктами с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.С утра и до обеда 4 октября проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
У Крымского моста выросла пробка

Проезда по Крымскому мосту ждут 190 машин со стороны Керчи и Тамани

14:12 04.10.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Днем в пятницу у Крымского моста начала расти пробка перед досмотровыми пунктами с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.
"К 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 40 транспортных средств. Со стороны Керчи проезда ожидают 150 машин", - сказано в сообщении.
С утра и до обеда 4 октября проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТамань
 
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