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Французские контингенты на Украине станут приоритетной целью - Небензя - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Французские контингенты на Украине станут приоритетной целью - Небензя
Французские контингенты на Украине станут приоритетной целью - Небензя - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Французские контингенты на Украине станут приоритетной целью - Небензя
В случае появления французских военных контингентов на Украине они станут приоритетной целью для России. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T18:47
2024-03-22T18:48
василий небензя
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СИМФЕРОПОЛЬ,23 мар - РИА Новости Крым. В случае появления французских военных контингентов на Украине они станут приоритетной целью для России. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.Он отметил, что Запад уже подвел Украину к краю пропасти, не смог нанести "стратегического поражения" России или хотя бы ее ослабить, поэтому у западных политиков "начинается мандраж"."Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу?" - сказал он.Также Небезя подчеркнул, что ВСУ выживают только за счет поставок западного оружия, поэтому цель специальной военной операции по демилитаризации непосредственно самой Украины можно считать достигнутой.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине. Он также высказал мнение, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины, и назвал Россию противником.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него. Читайте также на РИА Новости Крым:Позорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику Запада"Мы можем это сделать": Макрон допустил проведение операций против России"Найди дурака": в Крыму оценили идею Макрона о войсках НАТО на Украине
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василий небензя, совет безопасности оон, оон, украина, франция, россия, политика, новости сво, эммануэль макрон, дмитрий песков
Французские контингенты на Украине станут приоритетной целью - Небензя

Небензя: риторика Запада может привести конфликт на Украине в новую фазу

18:47 22.03.2024 (обновлено: 18:48 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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СИМФЕРОПОЛЬ,23 мар - РИА Новости Крым. В случае появления французских военных контингентов на Украине они станут приоритетной целью для России. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

"Планируя направление уже регулярных войск, Парижу следует запомнить важную вещь: они будут рассматриваться в качестве законной и даже приоритетной цели для нашей армии", - цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что Запад уже подвел Украину к краю пропасти, не смог нанести "стратегического поражения" России или хотя бы ее ослабить, поэтому у западных политиков "начинается мандраж".
"Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу?" - сказал он.
Также Небезя подчеркнул, что ВСУ выживают только за счет поставок западного оружия, поэтому цель специальной военной операции по демилитаризации непосредственно самой Украины можно считать достигнутой.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине. Он также высказал мнение, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины, и назвал Россию противником.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.
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Василий НебензяСовет безопасности ООНООНУкраинаФранцияРоссияПолитикаНовости СВОЭммануэль МакронДмитрий Песков
 
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