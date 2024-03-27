Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим готовится встречать солдат Франции и Германии – Захарова - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240327/kievskiy-rezhim-gotovitsya-vstrechat-soldat-frantsii-i-germanii--zakharova-1136081843.html
Киевский режим готовится встречать солдат Франции и Германии – Захарова
Киевский режим готовится встречать солдат Франции и Германии – Захарова - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Киевский режим готовится встречать солдат Франции и Германии – Захарова
Переименование украинскими властями некоторых населенных пунктов Одесской области и придание им немецких и французских названий говорит о том, что киевский... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T19:01
2024-03-27T19:01
мария захарова
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
одесская область
декоммунизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0c/1133491699_0:130:2966:1798_1920x0_80_0_0_50b1167c29ad1f119d956060bfc9599b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Переименование украинскими властями некоторых населенных пунктов Одесской области и придание им немецких и французских названий говорит о том, что киевский режим уже готовится встречать солдат Франции и ФРГ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование пяти городов и 104 сел в рамках действующего в стране закона о "декоммунизации".Так, город Южный в Одесской области переименуют в Порт-Аненталь, а село Надеждовка – в Шампань. Административный центр Червоноградского района Львовской области — город Червоноград — переименуют в Шептицкий (в честь главы украинской греко-католической церкви и гитлеровского пособника митрополита Андрея Шептицкого).Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на этой неделе заявил, что Франция готовит военный контингент в количестве порядка двух тысяч человек для отправки на Украину. Нарышкин отметил, что в этом случае данное подразделение станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских сил.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине. Он также высказал мнение, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины, и назвал Россию противником.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.В случае появления французских военных контингентов на Украине они станут приоритетной целью для России, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.Читайте также на РИА Новости Крым:"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФНовый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончитсяИстерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство – Володин
россия
украина
одесская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0c/1133491699_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_68a163b3f630948dbf7e4bcc3c549f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, одесская область, декоммунизация
Киевский режим готовится встречать солдат Франции и Германии – Захарова

Захарова заявила о подготовке киевского режима к приему французских и немецких солдат

19:01 27.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Переименование украинскими властями некоторых населенных пунктов Одесской области и придание им немецких и французских названий говорит о том, что киевский режим уже готовится встречать солдат Франции и ФРГ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Портовый город Южный Одесской области решили переименовать в Порт-Аненталь – так когда-то называлось близлежащее к нему село немецких колонистов. Село Надеждовка Одесской области по замыслу этих идеологов перевоплотится в Шампань. Судя по всему, новые украинские коллаборационисты по примеру своих предшественников готовятся встречать французских и немецких солдат, которых, очевидно, разместят в населенных пунктах с благозвучными их уху названиями", – сказала дипломат на брифинге в среду.

Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование пяти городов и 104 сел в рамках действующего в стране закона о "декоммунизации".
Так, город Южный в Одесской области переименуют в Порт-Аненталь, а село Надеждовка – в Шампань. Административный центр Червоноградского района Львовской области — город Червоноград — переименуют в Шептицкий (в честь главы украинской греко-католической церкви и гитлеровского пособника митрополита Андрея Шептицкого).
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на этой неделе заявил, что Франция готовит военный контингент в количестве порядка двух тысяч человек для отправки на Украину. Нарышкин отметил, что в этом случае данное подразделение станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских сил.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине. Он также высказал мнение, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины, и назвал Россию противником.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.
В случае появления французских военных контингентов на Украине они станут приоритетной целью для России, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ
Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится
Истерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство – Володин
 
Мария ЗахароваНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияУкраинаОдесская областьДекоммунизация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25В Крым идет 20-градусное тепло
19:01Киевский режим готовится встречать солдат Франции и Германии – Захарова
18:48"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культуры
18:43Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннису
18:21Поможет ли возврат смертной казни снизить преступность – мнение из Крыма
18:01Опознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СК
17:47Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиков
17:35В Севастополе будут слышны взрывы
17:20В Белгороде в административное здание врезался БПЛА – ранена женщина
17:14Массовое ДТП в центре Курска: пострадали 10 человек
16:55В Херсонской области начали ремонт трассы вдоль Черного моря
16:37В Судаке за 416 миллионов рублей отремонтировали очистные сооружения
16:21Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман
16:03Херсонская область под огнем боевиков ВСУ: ранена женщина
15:38Короновидные и попугайные: новинки на параде тюльпанов в НБС
15:17РНКБ профинансирует строительство ЖК в Симферопольском районе
15:03В зоне СВО горит техника НАТО: уничтожены еще 595 боевиков
14:48В Крыму началось формирование нового состава Избиркома
14:31210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВО
14:02Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
Лента новостейМолния