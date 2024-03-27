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Киевский режим готовится встречать солдат Франции и Германии – Захарова

Киевский режим готовится встречать солдат Франции и Германии – Захарова - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Киевский режим готовится встречать солдат Франции и Германии – Захарова

Переименование украинскими властями некоторых населенных пунктов Одесской области и придание им немецких и французских названий говорит о том, что киевский... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T19:01

2024-03-27T19:01

2024-03-27T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Переименование украинскими властями некоторых населенных пунктов Одесской области и придание им немецких и французских названий говорит о том, что киевский режим уже готовится встречать солдат Франции и ФРГ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование пяти городов и 104 сел в рамках действующего в стране закона о "декоммунизации".Так, город Южный в Одесской области переименуют в Порт-Аненталь, а село Надеждовка – в Шампань. Административный центр Червоноградского района Львовской области — город Червоноград — переименуют в Шептицкий (в честь главы украинской греко-католической церкви и гитлеровского пособника митрополита Андрея Шептицкого).Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на этой неделе заявил, что Франция готовит военный контингент в количестве порядка двух тысяч человек для отправки на Украину. Нарышкин отметил, что в этом случае данное подразделение станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских сил.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине. Он также высказал мнение, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины, и назвал Россию противником.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.В случае появления французских военных контингентов на Украине они станут приоритетной целью для России, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.Читайте также на РИА Новости Крым:"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФНовый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончитсяИстерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство – Володин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, одесская область, декоммунизация