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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Крымский мост закрыт
Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту временно остановлено, водителей и их пассажиров просят сохранять спокойствие, говорится в оперативном... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T16:19
2024-05-03T16:19
2024-05-03T16:23
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту временно остановлено, водителей и их пассажиров просят сохранять спокойствие, говорится в оперативном канале о ситуации на мосту.Людей призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мостовой переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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