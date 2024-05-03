https://crimea.ria.ru/20240503/krymskiy-most-zakryt-1137026366.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Крымский мост закрыт

Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту временно остановлено, водителей и их пассажиров просят сохранять спокойствие, говорится в оперативном... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T16:19

2024-05-03T16:19

2024-05-03T16:23

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

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керчь

тамань

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту временно остановлено, водителей и их пассажиров просят сохранять спокойствие, говорится в оперативном канале о ситуации на мосту.Людей призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мостовой переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

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керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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