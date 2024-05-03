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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Крымский мост закрыт
Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту временно остановлено, водителей и их пассажиров просят сохранять спокойствие, говорится в оперативном... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T16:19
2024-05-03T16:23
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту временно остановлено, водителей и их пассажиров просят сохранять спокойствие, говорится в оперативном канале о ситуации на мосту.Людей призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мостовой переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, логистика, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт

16:19 03.05.2024 (обновлено: 16:23 03.05.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту временно остановлено, водителей и их пассажиров просят сохранять спокойствие, говорится в оперативном канале о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - сказано в сообщении.
Людей призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мостовой переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаТранспортЛогистикаКерчьТаманьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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