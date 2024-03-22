https://crimea.ria.ru/20240322/zachem-makronu-na-samom-dele-voyska-na-ukraine--mnenie-1135917043.html

Зачем Макрону на самом деле "войска" на Украине – мнение

Зачем Макрону на самом деле "войска" на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Зачем Макрону на самом деле "войска" на Украине – мнение

Желание Эммануэля Макрона отправить на Украину военных из Франции может быть связано с попыткой спасти хоть что-то из переданного Украине современного... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T18:31

2024-03-22T18:31

2024-03-22T18:42

эммануэль макрон

франция

игорь шатров

украина

политика

оружие

поставки западного оружия украине

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Желание Эммануэля Макрона отправить на Украину военных из Франции может быть связано с попыткой спасти хоть что-то из переданного Украине современного вооружения, пока оно не досталось российским военным, которые продвигаются вперед ежедневно, а потом и российским инженерам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Спасти оружиеНакануне европейское издание Politico передало слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "Украина может пасть очень скоро" со ссылкой на участников частной беседы, в ходе которой это было сказано.По мнению Шатрова, это лишний раз доказывает то, что сегодня и так понятно.То, что такая опасность есть, и она все больше, ВСУ "серьезно влетело", считает он.Жизнь за AbramsИ теперь украинские солдаты по приказу своих и западных кураторов теряют людей и боеприпасы, спасая не города и села Украины, как заявляет Киев, а современную и дорогую западную технику, которую ему "по глупости передали"."Недавно был фактически бой вокруг одного из танков Abrams в серой зоне, который был подбит и до которого добрались российские спецназовцы. Но не удавалось его выкатить оттуда, потому что ВСУ устроили просто масштабный обстрел этой части территории только для того, чтобы не попало это оружие в руки российских солдат. Представляете за что воюют? Не за населенные пункты идет бой. А за то, чтоб не попал тот или иной танк или БТР подбитый в наши руки. На это тратятся силы, средства, люди гибнут, работает артиллерия. Они воюют, охраняя американские танки! Это уже абсурд, бессмысленная трата ресурсов. Но этого стоило ожидать", – констатировал эксперт.Сегодня Запад уже одумался и перестает разбрасываться вооружением для Украины: "Пошло опять старье, потому что современное оружие так же уничтожается и так же горит, как и старое, советского производства – из Восточной Европы, которое не берегут", – отметил Шатров.Борьба партий войны и здравого смыслаШатров подчеркнул, что происходящее на фронте ярко демонстрирует, что с Россией на Украине воюет не Украина, а Запад. И хотя обещанного финансирования для Киева пока нет, "партия войны" на Западе никуда не делась, сказал он."Просто она вступила в конфликт с партией здравого смысла. И вот сейчас идет борьба, кто кого, которая зависит от успеха российских войск и прочих действий в международном направлении: позиции РФ в мире и других государств по отношению к российско-украинскому конфликту", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пленных не берем": эксперт о французском "войске Макрона" на Украине В Крыму Макрону посоветовали изучить историю походов Франции на Россию

https://crimea.ria.ru/20240322/reshenie-uzhe-prinyato-gde-na-ukraine-mogut-razmestitsya-zapadnye-voyska-1135927018.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, игорь шатров, украина, политика, оружие, поставки западного оружия украине