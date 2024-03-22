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Зачем Макрону на самом деле "войска" на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Зачем Макрону на самом деле "войска" на Украине – мнение
Зачем Макрону на самом деле "войска" на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Зачем Макрону на самом деле "войска" на Украине – мнение
Желание Эммануэля Макрона отправить на Украину военных из Франции может быть связано с попыткой спасти хоть что-то из переданного Украине современного... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T18:31
2024-03-22T18:42
эммануэль макрон
франция
игорь шатров
украина
политика
оружие
поставки западного оружия украине
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Желание Эммануэля Макрона отправить на Украину военных из Франции может быть связано с попыткой спасти хоть что-то из переданного Украине современного вооружения, пока оно не досталось российским военным, которые продвигаются вперед ежедневно, а потом и российским инженерам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Спасти оружиеНакануне европейское издание Politico передало слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "Украина может пасть очень скоро" со ссылкой на участников частной беседы, в ходе которой это было сказано.По мнению Шатрова, это лишний раз доказывает то, что сегодня и так понятно.То, что такая опасность есть, и она все больше, ВСУ "серьезно влетело", считает он.Жизнь за AbramsИ теперь украинские солдаты по приказу своих и западных кураторов теряют людей и боеприпасы, спасая не города и села Украины, как заявляет Киев, а современную и дорогую западную технику, которую ему "по глупости передали"."Недавно был фактически бой вокруг одного из танков Abrams в серой зоне, который был подбит и до которого добрались российские спецназовцы. Но не удавалось его выкатить оттуда, потому что ВСУ устроили просто масштабный обстрел этой части территории только для того, чтобы не попало это оружие в руки российских солдат. Представляете за что воюют? Не за населенные пункты идет бой. А за то, чтоб не попал тот или иной танк или БТР подбитый в наши руки. На это тратятся силы, средства, люди гибнут, работает артиллерия. Они воюют, охраняя американские танки! Это уже абсурд, бессмысленная трата ресурсов. Но этого стоило ожидать", – констатировал эксперт.Сегодня Запад уже одумался и перестает разбрасываться вооружением для Украины: "Пошло опять старье, потому что современное оружие так же уничтожается и так же горит, как и старое, советского производства – из Восточной Европы, которое не берегут", – отметил Шатров.Борьба партий войны и здравого смыслаШатров подчеркнул, что происходящее на фронте ярко демонстрирует, что с Россией на Украине воюет не Украина, а Запад. И хотя обещанного финансирования для Киева пока нет, "партия войны" на Западе никуда не делась, сказал он."Просто она вступила в конфликт с партией здравого смысла. И вот сейчас идет борьба, кто кого, которая зависит от успеха российских войск и прочих действий в международном направлении: позиции РФ в мире и других государств по отношению к российско-украинскому конфликту", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пленных не берем": эксперт о французском "войске Макрона" на Украине В Крыму Макрону посоветовали изучить историю походов Франции на Россию
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эммануэль макрон, франция, игорь шатров, украина, политика, оружие, поставки западного оружия украине
Зачем Макрону на самом деле "войска" на Украине – мнение

С помощью французских солдат Макрон хочет сберечь остатки переданных Киеву вооружений

18:31 22.03.2024 (обновлено: 18:42 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Желание Эммануэля Макрона отправить на Украину военных из Франции может быть связано с попыткой спасти хоть что-то из переданного Украине современного вооружения, пока оно не досталось российским военным, которые продвигаются вперед ежедневно, а потом и российским инженерам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Спасти оружие

Накануне европейское издание Politico передало слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "Украина может пасть очень скоро" со ссылкой на участников частной беседы, в ходе которой это было сказано.
По мнению Шатрова, это лишний раз доказывает то, что сегодня и так понятно.
"Практически ежедневно российское Министерство обороны сообщает об освобождении одного-двух населенных пунктов. Конгресс, Пентагон, Байден, объясняют, что Украина теряет позиции. И уже Макрон заявляет, что Киев может пасть. А почему же солдат надо отправить? Ведь там есть французское и прочее, других стран, вооружение. И они хотя бы это хотят сберечь – не дать возможность этому оружию попасть в руки российских вооруженных сил и российских инженеров в дальнейшем", – сказала Шатров.
То, что такая опасность есть, и она все больше, ВСУ "серьезно влетело", считает он.

Жизнь за Abrams

И теперь украинские солдаты по приказу своих и западных кураторов теряют людей и боеприпасы, спасая не города и села Украины, как заявляет Киев, а современную и дорогую западную технику, которую ему "по глупости передали".
"Недавно был фактически бой вокруг одного из танков Abrams в серой зоне, который был подбит и до которого добрались российские спецназовцы. Но не удавалось его выкатить оттуда, потому что ВСУ устроили просто масштабный обстрел этой части территории только для того, чтобы не попало это оружие в руки российских солдат. Представляете за что воюют? Не за населенные пункты идет бой. А за то, чтоб не попал тот или иной танк или БТР подбитый в наши руки. На это тратятся силы, средства, люди гибнут, работает артиллерия. Они воюют, охраняя американские танки! Это уже абсурд, бессмысленная трата ресурсов. Но этого стоило ожидать", – констатировал эксперт.
Сегодня Запад уже одумался и перестает разбрасываться вооружением для Украины: "Пошло опять старье, потому что современное оружие так же уничтожается и так же горит, как и старое, советского производства – из Восточной Европы, которое не берегут", – отметил Шатров.

Борьба партий войны и здравого смысла

Шатров подчеркнул, что происходящее на фронте ярко демонстрирует, что с Россией на Украине воюет не Украина, а Запад. И хотя обещанного финансирования для Киева пока нет, "партия войны" на Западе никуда не делась, сказал он.
"Просто она вступила в конфликт с партией здравого смысла. И вот сейчас идет борьба, кто кого, которая зависит от успеха российских войск и прочих действий в международном направлении: позиции РФ в мире и других государств по отношению к российско-украинскому конфликту", – заключил эксперт.
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