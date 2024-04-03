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Переговоры Шойгу и Лекорню состоялись по настоятельной просьбе Франции - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Переговоры Шойгу и Лекорню состоялись по настоятельной просьбе Франции
Переговоры Шойгу и Лекорню состоялись по настоятельной просьбе Франции - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Переговоры Шойгу и Лекорню состоялись по настоятельной просьбе Франции
Телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню состоялись по... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T22:59
2024-04-03T23:06
министерство обороны рф
сергей шойгу
франция
россия
новости
себастьян лекорню
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"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню состоялись по настоятельной просьбе французской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле" расследование будет доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он также указал на наличие сведений об украинском следе в организации теракта.Ранее глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню сообщил, что Париж не располагает информацией о связи Украины с террористическим актом в "Крокус Сити Холле" и заявил, что Франция решительно осуждает произошедший теракт.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала вбросом информацию США о теракте в "Крокусе"После "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданийЧисло погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести
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министерство обороны рф, сергей шойгу, франция, россия, новости, себастьян лекорню, новости, "крокус сити холл"
Переговоры Шойгу и Лекорню состоялись по настоятельной просьбе Франции

Переговоры глав военных ведомств России и Франции – в Минобороны РФ раскрыли подробности

22:59 03.04.2024 (обновлено: 23:06 03.04.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню состоялись по настоятельной просьбе французской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле" расследование будет доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он также указал на наличие сведений об украинском следе в организации теракта.
"Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", – заявил глава российского военного ведомства.
Ранее глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню сообщил, что Париж не располагает информацией о связи Украины с террористическим актом в "Крокус Сити Холле" и заявил, что Франция решительно осуждает произошедший теракт.

Теракт в "Крокус Сити Холл"

Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Министерство обороны РФСергей ШойгуФранцияРоссияНовостиСебастьян ЛекорнюНовости"Крокус Сити Холл"
 
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