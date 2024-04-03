https://crimea.ria.ru/20240403/zakharova-nazvala-vbrosom-informatsiyu-ssha-o-terakte-v-krokuse-1136258669.html

Захарова назвала вбросом информацию США о теракте в "Крокусе"

Захарова назвала вбросом информацию США о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Захарова назвала вбросом информацию США о теракте в "Крокусе"

Информация американского издания The Washington Post о том, что США якобы за две недели до теракта в "Крокус Сити Холле" предупредили Россию о возможной атаке... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T15:14

2024-04-03T15:14

2024-04-03T16:10

мария захарова

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

"крокус сити холл"

теракт

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Информация американского издания The Washington Post о том, что США якобы за две недели до теракта в "Крокус Сити Холле" предупредили Россию о возможной атаке именно на этот концертный зал, является вбросом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее газета со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что "Крокус Сити Холл" может стать целью атаки.Дипломат при этом отметила, что когда российская сторона делилась с США имеющейся информацией о планируемых на их территории терактах, в них была конкретная информация, за которую Москва была готова отвечать, и делала это публично. Это касается в том числе террористического акта на Бостонском марафоне, произошедшего в апреле 2013 года.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человек, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.В понедельник суд арестовал до 22 мая Якубджони Юсуфзода – это уже десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе". За несколько дней до теракта через свою банковскую карту он перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:После "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданийУ "Крокуса" зажгли свечи в память о погибшихУстановить поименно: Бастрыкин проверил работу следователей в "Крокусе"

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мария захарова, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), "крокус сити холл", теракт, россия, сша