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Польша на защите Украины: эксперт оценил заявления о ПВО на границе - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Польша на защите Украины: эксперт оценил заявления о ПВО на границе
Польша на защите Украины: эксперт оценил заявления о ПВО на границе - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Польша на защите Украины: эксперт оценил заявления о ПВО на границе
Польша готова активно защищать украинцев на словах, но будет последней страной Восточной Европы, которая на деле примет непосредственное участие в боях. Такое... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T07:29
2024-05-25T07:29
радио "спутник в крыму"
политика
украина
в мире
польша
оружие
поставки западного оружия украине
пво
вадим петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Польша готова активно защищать украинцев на словах, но будет последней страной Восточной Европы, которая на деле примет непосредственное участие в боях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Представитель МИД Павел Вронский в интервью заявил, что Польша рассматривает возможность использовать свои системы ПВО вблизи границ с Украиной против российских ракет, но пока таких решений не принято.По мнению Петрова, попытки Польши повлиять на ситуацию встретят со стороны России жесткий ответ. Но вряд ли Варшава всерьез решится на это, осознавая все риски, считает эксперт.А потому к такого рода заявлениям польского дипломата следует относиться так же, как и к публичным "играм на нервах" некоторых политиков в США и ряде стран Западной Европы, считает Петров.По мнению эксперта, сегодня коллективный Запад демонстрирует активную готовность сражаться. При этом "большинство тех, кто громче всех болтает на эту тему, мало представляет себе, какой характер носит современная война" и на что способна Россия, защищая себя, добавил Петров.Петров подчеркнул, что российские власти и лично президент Владимир Путин неоднократно давали понять, что РФ не желает идти на крайние меры, но напоминает, что такие возможности у нее есть и страна их использует, если усилиями врагов возникнет необходимость.В январе 2024 года заместитель председателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус в интервью РИА Новости напомнил, что США в своих планах и угрозах стоит учитывать, что Крым является частью ядерной державы.О последствиях ударов по России ракетами США в Крыму предупредили в мае. Читайте также на РИА Новости Крым:"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику ЗападаВ Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину
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политика, украина, в мире, польша, оружие, поставки западного оружия украине, пво, вадим петров, новости, мнения, россия
Польша на защите Украины: эксперт оценил заявления о ПВО на границе

Польшу на деле интересуют только западные территории Украины - политолог о ПВО на границе

07:29 25.05.2024
 
© AP Photo Petr David JosekКонфликт Польши и Украины
Конфликт Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo Petr David Josek
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Польша готова активно защищать украинцев на словах, но будет последней страной Восточной Европы, которая на деле примет непосредственное участие в боях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Представитель МИД Павел Вронский в интервью заявил, что Польша рассматривает возможность использовать свои системы ПВО вблизи границ с Украиной против российских ракет, но пока таких решений не принято.
По мнению Петрова, попытки Польши повлиять на ситуацию встретят со стороны России жесткий ответ. Но вряд ли Варшава всерьез решится на это, осознавая все риски, считает эксперт.
"Мы понимаем, чего они (поляки – ред.) хотят и какую часть украинской территории уже давно присмотрели для себя. Но, думаю, учитывая наши возможности, и прежде всего наших ракет, которые польское ПВО вряд ли остановит –"Кинжалы" и прочие средства поражения, – это будет последняя страна из восточных европейских, которая выразит готовность принять непосредственное участие в боях за Украину с нами. Поэтому, полагаю, что постановка закрытого неба над украинской территорией, даже западной ее частью, больше разговоры, чем реальные попытки осуществить это", – предположил Петров.
А потому к такого рода заявлениям польского дипломата следует относиться так же, как и к публичным "играм на нервах" некоторых политиков в США и ряде стран Западной Европы, считает Петров.
По мнению эксперта, сегодня коллективный Запад демонстрирует активную готовность сражаться. При этом "большинство тех, кто громче всех болтает на эту тему, мало представляет себе, какой характер носит современная война" и на что способна Россия, защищая себя, добавил Петров.
Петров подчеркнул, что российские власти и лично президент Владимир Путин неоднократно давали понять, что РФ не желает идти на крайние меры, но напоминает, что такие возможности у нее есть и страна их использует, если усилиями врагов возникнет необходимость.
В январе 2024 года заместитель председателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус в интервью РИА Новости напомнил, что США в своих планах и угрозах стоит учитывать, что Крым является частью ядерной державы.
О последствиях ударов по России ракетами США в Крыму предупредили в мае.
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Радио "Спутник в Крыму"ПолитикаУкраинаВ миреПольшаОружиеПоставки западного оружия УкраинеПВОВадим ПетровНовостиМненияРоссия
 
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