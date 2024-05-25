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Польша на защите Украины: эксперт оценил заявления о ПВО на границе

Польша на защите Украины: эксперт оценил заявления о ПВО на границе - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Польша на защите Украины: эксперт оценил заявления о ПВО на границе

Польша готова активно защищать украинцев на словах, но будет последней страной Восточной Европы, которая на деле примет непосредственное участие в боях. Такое... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T07:29

2024-05-25T07:29

2024-05-25T07:29

радио "спутник в крыму"

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Польша готова активно защищать украинцев на словах, но будет последней страной Восточной Европы, которая на деле примет непосредственное участие в боях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Представитель МИД Павел Вронский в интервью заявил, что Польша рассматривает возможность использовать свои системы ПВО вблизи границ с Украиной против российских ракет, но пока таких решений не принято.По мнению Петрова, попытки Польши повлиять на ситуацию встретят со стороны России жесткий ответ. Но вряд ли Варшава всерьез решится на это, осознавая все риски, считает эксперт.А потому к такого рода заявлениям польского дипломата следует относиться так же, как и к публичным "играм на нервах" некоторых политиков в США и ряде стран Западной Европы, считает Петров.По мнению эксперта, сегодня коллективный Запад демонстрирует активную готовность сражаться. При этом "большинство тех, кто громче всех болтает на эту тему, мало представляет себе, какой характер носит современная война" и на что способна Россия, защищая себя, добавил Петров.Петров подчеркнул, что российские власти и лично президент Владимир Путин неоднократно давали понять, что РФ не желает идти на крайние меры, но напоминает, что такие возможности у нее есть и страна их использует, если усилиями врагов возникнет необходимость.В январе 2024 года заместитель председателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус в интервью РИА Новости напомнил, что США в своих планах и угрозах стоит учитывать, что Крым является частью ядерной державы.О последствиях ударов по России ракетами США в Крыму предупредили в мае. Читайте также на РИА Новости Крым:"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику ЗападаВ Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, в мире, польша, оружие, поставки западного оружия украине, пво, вадим петров, новости, мнения, россия