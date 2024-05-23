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В Крыму предупредили о последствиях ударов по России ракетами США

В Крыму предупредили о последствиях ударов по России ракетами США - РИА Новости Крым, 23.05.2024

В Крыму предупредили о последствиях ударов по России ракетами США

Американским политикам, которые стремятся к эскалации отношений с Россией, следует помнить о том, что РФ располагает средствами поражения, способными достать до РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T17:48

2024-05-23T17:48

2024-05-23T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Американским политикам, которые стремятся к эскалации отношений с Россией, следует помнить о том, что РФ располагает средствами поражения, способными достать до территории США. Об этом РИА Новости Крым заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол ранее представил в американском конгрессе карту России с зоной потенциального поражения американскими ракетами ATACMS. Эта демонстрация должна была убедить госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием. При этом Блинкен прямого ответа не дал.По словам сенатора РФ, если в Вашингтоне хотят и дальше обострять ситуацию, то они должны понимать, что это может вылиться в серьезнейший конфликт, который способен перерасти в ядерную войну."Думаю, в США больше людей здравомыслящих, чем таких, как этот Маккол. Мы их уже в значительной степени привели в чувства, и надеюсь, что они полностью очнутся, начнут рассуждать здраво и будут думать, как разрядить напряженность между двумя странами, а не обострять ситуацию дальше", – добавил политик.Украинские власти ранее запросили у США разрешение на применение американских вооружений против целей на территории России. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN выразил мнение, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве. Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд также призвала Вашингтон разрешить вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным оружием по РФ.В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых Вашингтоном.При этом Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении над Белгородской областью американских ракет НАРМ, а также ATACMS - над Крымом и Севастополем, которые Российская Федерация считает своей неотъемлемой частью.По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, профессора Алексея Подберезкина, единственное реальное средство предотвращения угрозы заключается в повышении эффективности российских средств ПВО.На Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Тем временем в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ оснастили морские дроны Sea Baby ракетами: чем это грозит КрымуЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемНовые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, поставки западного оружия украине, мнения, сергей цеков, совет федерации, крым, безопасность, политика, ракеты atacms