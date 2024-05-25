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Почему Шольц не даст Украине Taurus – мнение эксперта

Почему Шольц не даст Украине Taurus – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Почему Шольц не даст Украине Taurus – мнение эксперта

Германия не предоставит Украине своих дальнобойных ракет, поскольку не хочет открытого противостояния с Россией. Сложности с перепрограммированием ракет Taurus... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T15:46

2024-05-25T15:46

2024-05-25T15:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Германия не предоставит Украине своих дальнобойных ракет, поскольку не хочет открытого противостояния с Россией. Сложности с перепрограммированием ракет Taurus – это отговорка, сказал РИА Новости Крым эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.Федеральный канцлер Германии накануне заявил, что они не могут передать Киеву ракеты Taurus, поскольку их перепрограммирование невозможно без участия немецких военных.Дискуссия относительно выделения Украине дальнобойных ракет Taurus продолжается уже давно. Глава германского МИДа Анналена Бербок накануне уже в седьмой раз приехала в Киев, где также заявила о невозможности продать Taurus, потому что их перепрограммируют на более дальнее расстояние, напомнил эксперт.Этот вопрос напрямую связан с политической ситуацией в США, считает он. Там продолжается политическая борьба между демократами и республиканцами, заложниками которой оказался весь мир, включая Европу.В такой ситуации Германия не хочет играть главные роли, утверждает эксперт. Свои танки Leopard они выделили после того, как Украине были предоставлены американские Abrams. О выделении ракет речь зашла только после того, как свои Storm Shadow дали англичане и Scalp – французы.Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия и без того уже довела свою помощь Украине "до пределов возможного". Они должны оказывать помощь Киеву, не доводя конфликт до открытого противостояния России с НАТО, сказал федеральный канцлер.В марте немецкая MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus, объясняя это тем, что оборонная промышленность нуждается в перезагрузке производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Германии закрыли дело об обсуждении ударов по Крымскому мостуГермания сорвала поставки бронетехники УкраинеОткажется ли Европа от Украины на фоне глобального кризиса – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей кошкин, олаф шольц, германия, украина, поставки западного оружия украине