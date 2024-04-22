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Германия сорвала поставки бронетехники Украине - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Германия сорвала поставки бронетехники Украине
Германия сорвала поставки бронетехники Украине - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Германия сорвала поставки бронетехники Украине
Проблемы с запчастями у американских производителей и экспортные ограничения привели к срыву немецкие поставок бронемашин MRAP на Украину, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T16:47
2024-04-22T16:47
германия
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новости
поставки западного оружия украине
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Проблемы с запчастями у американских производителей и экспортные ограничения привели к срыву немецкие поставок бронемашин MRAP на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild.При этом газета обладает документом военного министерства ФРГ, из которого следует, что поставки вооружений должны были начаться еще в январе текущего года. Соответствующий контракт на 315 миллионов евро между Украиной и немецкой компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH предполагал в общей сложности поставку 400 таких автомобилей, при этом бронетехника должна была ехать траншами, и с января по октябрь киевский режим должен получить 200 машин, ни одна из которых пока так и не прибыла на Украину.По информации Bild, сроки перенесены май, при этом вместо 200 машин в текущем году предполагается поставить только 100 единиц MRAP.Немецкая MBDA ранее приостановила выпуск крылатых ракет Taurus. Для создания крылатых ракет нужен госзаказ, который не поступил. Читайте также на РИА Новости Крым:Абсурд: эксперт оценил строительство немецкого завода дронов на УкраинеДоходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины - Шольц Чем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик США
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Новости
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РИА Новости Крым
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германия, украина, новости, поставки западного оружия украине, политика
Германия сорвала поставки бронетехники Украине

Германия сорвала поставку Украине бронемашин MRAP из-за США

16:47 22.04.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Проблемы с запчастями у американских производителей и экспортные ограничения привели к срыву немецкие поставок бронемашин MRAP на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

"На сегодняшний день ни одна машина такого типа не была поставлена. Поставка машин запланирована на 2024 год в несколько этапов ", – пишет издание со ссылкой на представителя Министерства обороны Германии.

При этом газета обладает документом военного министерства ФРГ, из которого следует, что поставки вооружений должны были начаться еще в январе текущего года. Соответствующий контракт на 315 миллионов евро между Украиной и немецкой компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH предполагал в общей сложности поставку 400 таких автомобилей, при этом бронетехника должна была ехать траншами, и с января по октябрь киевский режим должен получить 200 машин, ни одна из которых пока так и не прибыла на Украину.
По информации Bild, сроки перенесены май, при этом вместо 200 машин в текущем году предполагается поставить только 100 единиц MRAP.
Немецкая MBDA ранее приостановила выпуск крылатых ракет Taurus. Для создания крылатых ракет нужен госзаказ, который не поступил.
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ГерманияУкраинаНовостиПоставки западного оружия УкраинеПолитика
 
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