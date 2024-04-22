https://crimea.ria.ru/20240422/germaniya-sorvala-postavki-bronetekhniki-ukraine-1136753751.html

Германия сорвала поставки бронетехники Украине

Германия сорвала поставки бронетехники Украине - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Германия сорвала поставки бронетехники Украине

Проблемы с запчастями у американских производителей и экспортные ограничения привели к срыву немецкие поставок бронемашин MRAP на Украину, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T16:47

2024-04-22T16:47

2024-04-22T16:47

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новости

поставки западного оружия украине

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Проблемы с запчастями у американских производителей и экспортные ограничения привели к срыву немецкие поставок бронемашин MRAP на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild.При этом газета обладает документом военного министерства ФРГ, из которого следует, что поставки вооружений должны были начаться еще в январе текущего года. Соответствующий контракт на 315 миллионов евро между Украиной и немецкой компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH предполагал в общей сложности поставку 400 таких автомобилей, при этом бронетехника должна была ехать траншами, и с января по октябрь киевский режим должен получить 200 машин, ни одна из которых пока так и не прибыла на Украину.По информации Bild, сроки перенесены май, при этом вместо 200 машин в текущем году предполагается поставить только 100 единиц MRAP.Немецкая MBDA ранее приостановила выпуск крылатых ракет Taurus. Для создания крылатых ракет нужен госзаказ, который не поступил. Читайте также на РИА Новости Крым:Абсурд: эксперт оценил строительство немецкого завода дронов на УкраинеДоходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины - Шольц Чем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, украина, новости, поставки западного оружия украине, политика