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Абсурд: эксперт оценил строительство немецкого завода дронов на Украине - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Абсурд: эксперт оценил строительство немецкого завода дронов на Украине
Абсурд: эксперт оценил строительство немецкого завода дронов на Украине - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Абсурд: эксперт оценил строительство немецкого завода дронов на Украине
Германия открыла на Украине новый завод по производству беспилотников. Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым назвал этот шаг абсурдом. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T19:42
2024-04-19T19:42
эксклюзивы риа новости крым
украина
германия
беспилотник (бпла, дрон)
в мире
поставки западного оружия украине
коллективный запад
мнения
василий дандыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Германия открыла на Украине новый завод по производству беспилотников. Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым назвал этот шаг абсурдом.Немецкое производственное предприятие Quantum-Systems GmbH сообщило, что 18 апреля на Украине прошла церемония открытия нового завода по производству БПЛА. В ней принял участие вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в рамках визита немецкой делегации. Отмечается, что новый завод стал вторым предприятием компании на Украине. На нем должны работать около 100 человек, а сама компания инвестирует в производство до 6 миллионов евро в течение следующих двух лет."Германия в Европе – главный поставщик оружия Украине: это и танки Leopard, и зенитные самоходные установки Gepard, и беспилотники, которые сбивают российские войска. Но теперь они решили перенести производство на Украину. Наверное, рассчитывают, что, когда нас победят, то у них будут зацепки на Украине. У них есть такие планы", - полагает военный эксперт.При этом, по мнению Василия Дандыкина, за открытием предприятий на Украине могут скрываться финансовые махинации. Создавая производство в стране, где идут боевые действия, можно тем самым решать свои проблемы. Военный эксперт обращает внимание, что коррупцию никто не отменял ни в Америке, ни в Германии. По такому заводу, наверняка, будут нанесены удары, и тогда они скажут, что деньги потрачены и разведут руками.В январе украинские СМИ со ссылкой на правительство ФРГ сообщали, что Германия в текущем году намерена передать Украине оружие на 7,5 млрд евро, включая зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM и более 80 танков Leopard 1 A5.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие LeopardСтрана-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе
https://crimea.ria.ru/20231202/germaniya-nachinaet-proizvodstvo-oruzhiya-na-ukraine-chto-budet-s-zavodami-1133268892.html
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украина, германия, беспилотник (бпла, дрон), в мире, поставки западного оружия украине, коллективный запад, мнения, василий дандыкин
Абсурд: эксперт оценил строительство немецкого завода дронов на Украине

Военный эксперт назвал абсурдом строительство ФРГ завода по производству дронов на Украине

19:42 19.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ готовятся запустить беспилотник
Солдаты ВСУ готовятся запустить беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Германия открыла на Украине новый завод по производству беспилотников. Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым назвал этот шаг абсурдом.
Немецкое производственное предприятие Quantum-Systems GmbH сообщило, что 18 апреля на Украине прошла церемония открытия нового завода по производству БПЛА. В ней принял участие вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в рамках визита немецкой делегации. Отмечается, что новый завод стал вторым предприятием компании на Украине. На нем должны работать около 100 человек, а сама компания инвестирует в производство до 6 миллионов евро в течение следующих двух лет.
"Германия в Европе – главный поставщик оружия Украине: это и танки Leopard, и зенитные самоходные установки Gepard, и беспилотники, которые сбивают российские войска. Но теперь они решили перенести производство на Украину. Наверное, рассчитывают, что, когда нас победят, то у них будут зацепки на Украине. У них есть такие планы", - полагает военный эксперт.
При этом, по мнению Василия Дандыкина, за открытием предприятий на Украине могут скрываться финансовые махинации. Создавая производство в стране, где идут боевые действия, можно тем самым решать свои проблемы. Военный эксперт обращает внимание, что коррупцию никто не отменял ни в Америке, ни в Германии. По такому заводу, наверняка, будут нанесены удары, и тогда они скажут, что деньги потрачены и разведут руками.
"Как они его открыли, так мы его и закроем. Это будет приоритетная цель для наших ВКС, для наших ракетчиков. Понимание этого должно быть, но его нет. В разгар боевых действий строить что-то подобное – это на грани абсурда", - заключил военный эксперт.
В январе украинские СМИ со ссылкой на правительство ФРГ сообщали, что Германия в текущем году намерена передать Украине оружие на 7,5 млрд евро, включая зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM и более 80 танков Leopard 1 A5.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаГерманияБеспилотник (БПЛА, дрон)В миреПоставки западного оружия УкраинеКоллективный ЗападМненияВасилий Дандыкин
 
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