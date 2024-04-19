https://crimea.ria.ru/20240419/absurd-ekspert-otsenil-stroitelstvo-nemetskogo-zavoda-dronov-na-ukraine-1136702162.html

Абсурд: эксперт оценил строительство немецкого завода дронов на Украине

Абсурд: эксперт оценил строительство немецкого завода дронов на Украине - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Абсурд: эксперт оценил строительство немецкого завода дронов на Украине

Германия открыла на Украине новый завод по производству беспилотников. Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым назвал этот шаг абсурдом. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T19:42

2024-04-19T19:42

2024-04-19T19:42

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беспилотник (бпла, дрон)

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Германия открыла на Украине новый завод по производству беспилотников. Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым назвал этот шаг абсурдом.Немецкое производственное предприятие Quantum-Systems GmbH сообщило, что 18 апреля на Украине прошла церемония открытия нового завода по производству БПЛА. В ней принял участие вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в рамках визита немецкой делегации. Отмечается, что новый завод стал вторым предприятием компании на Украине. На нем должны работать около 100 человек, а сама компания инвестирует в производство до 6 миллионов евро в течение следующих двух лет."Германия в Европе – главный поставщик оружия Украине: это и танки Leopard, и зенитные самоходные установки Gepard, и беспилотники, которые сбивают российские войска. Но теперь они решили перенести производство на Украину. Наверное, рассчитывают, что, когда нас победят, то у них будут зацепки на Украине. У них есть такие планы", - полагает военный эксперт.При этом, по мнению Василия Дандыкина, за открытием предприятий на Украине могут скрываться финансовые махинации. Создавая производство в стране, где идут боевые действия, можно тем самым решать свои проблемы. Военный эксперт обращает внимание, что коррупцию никто не отменял ни в Америке, ни в Германии. По такому заводу, наверняка, будут нанесены удары, и тогда они скажут, что деньги потрачены и разведут руками.В январе украинские СМИ со ссылкой на правительство ФРГ сообщали, что Германия в текущем году намерена передать Украине оружие на 7,5 млрд евро, включая зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM и более 80 танков Leopard 1 A5.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие LeopardСтрана-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе

https://crimea.ria.ru/20231202/germaniya-nachinaet-proizvodstvo-oruzhiya-na-ukraine-chto-budet-s-zavodami-1133268892.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, германия, беспилотник (бпла, дрон), в мире, поставки западного оружия украине, коллективный запад, мнения, василий дандыкин