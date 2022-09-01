https://crimea.ria.ru/20220901/otkazhetsya-li-evropa-ot-ukrainy-na-fone-globalnogo-krizisa--mnenie-1124369960.html

Откажется ли Европа от Украины на фоне глобального кризиса – мнение

Откажется ли Европа от Украины на фоне глобального кризиса – мнение - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Откажется ли Европа от Украины на фоне глобального кризиса – мнение

Давление общественности европейских стран на правящие элиты усилится предстоящей осенью и зимой, что может привести к отставкам правительств, но вряд ли Европа... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T18:57

2022-09-01T18:57

2022-09-01T13:57

политика

европейский союз

мнения

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Давление общественности европейских стран на правящие элиты усилится предстоящей осенью и зимой, что может привести к отставкам правительств, но вряд ли Европа полностью отвернется от Украины и восстановит полноценные отношения с Россией. Такое мнение высказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.Что будет с Евросоюзом, если СВО продлится еще год – мнение >>По словам эксперта, сейчас стали явными определенные расхождения между политическим истеблишментом и европейскими обществами.По мнению политолога, европейские избиратели будут требовать от своих правительств прогресса в вопросах экономики и социальной жизни, и это может вылиться в смену правящих верхушек в ряде стран ЕС."Думаю, осенне-зимний сезон может стать очень важным. Требования будут расти, не исключено падение правительств в тех или иных странах Европы, не исключены досрочные выборы. Пройти этот период без потерь Европе едва ли получится", – подытожил аналитик.Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок разработала новый план выстраивания будущих отношений Евросоюза с Россией, который подразумевает поддержку Украины и других противников России.Предложения были разработаны совместно с ее французской коллегой Катрин Колонна. Они вошли в документ и были направлены другим государствам-членам Евросоюза в качестве предложения для обсуждения на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.

https://crimea.ria.ru/20220827/v-chekhii-zayavili-ob-ugroze-revolyutsii-v-es-iz-za-energokrizisa-1124313926.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, европейский союз, мнения, российская федерация (россия, рф)