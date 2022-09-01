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Откажется ли Европа от Украины на фоне глобального кризиса – мнение - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Откажется ли Европа от Украины на фоне глобального кризиса – мнение
Откажется ли Европа от Украины на фоне глобального кризиса – мнение - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Откажется ли Европа от Украины на фоне глобального кризиса – мнение
Давление общественности европейских стран на правящие элиты усилится предстоящей осенью и зимой, что может привести к отставкам правительств, но вряд ли Европа... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T18:57
2022-09-01T13:57
политика
европейский союз
мнения
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Давление общественности европейских стран на правящие элиты усилится предстоящей осенью и зимой, что может привести к отставкам правительств, но вряд ли Европа полностью отвернется от Украины и восстановит полноценные отношения с Россией. Такое мнение высказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.Что будет с Евросоюзом, если СВО продлится еще год – мнение &gt;&gt;По словам эксперта, сейчас стали явными определенные расхождения между политическим истеблишментом и европейскими обществами.По мнению политолога, европейские избиратели будут требовать от своих правительств прогресса в вопросах экономики и социальной жизни, и это может вылиться в смену правящих верхушек в ряде стран ЕС."Думаю, осенне-зимний сезон может стать очень важным. Требования будут расти, не исключено падение правительств в тех или иных странах Европы, не исключены досрочные выборы. Пройти этот период без потерь Европе едва ли получится", – подытожил аналитик.Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок разработала новый план выстраивания будущих отношений Евросоюза с Россией, который подразумевает поддержку Украины и других противников России.Предложения были разработаны совместно с ее французской коллегой Катрин Колонна. Они вошли в документ и были направлены другим государствам-членам Евросоюза в качестве предложения для обсуждения на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.
https://crimea.ria.ru/20220827/v-chekhii-zayavili-ob-ugroze-revolyutsii-v-es-iz-za-energokrizisa-1124313926.html
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политика, европейский союз, мнения, российская федерация (россия, рф)
Откажется ли Европа от Украины на фоне глобального кризиса – мнение

Политолог Кортунов: общественность ЕС будет усиливать давление на власти из-за Украины

18:57 01.09.2022
 
© CC BY 2.0 / Council of Europe / Заседание парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание парламентской ассамблеи Совета Европы
© CC BY 2.0 / Council of Europe /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Давление общественности европейских стран на правящие элиты усилится предстоящей осенью и зимой, что может привести к отставкам правительств, но вряд ли Европа полностью отвернется от Украины и восстановит полноценные отношения с Россией. Такое мнение высказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Что будет с Евросоюзом, если СВО продлится еще год – мнение >>
По словам эксперта, сейчас стали явными определенные расхождения между политическим истеблишментом и европейскими обществами.
"На уровне политических элит по-прежнему существует сплоченность, украинская тема остается одной из центральных, а на уровне общества внимание переключается на проблемы внутреннего развития. Инфляция, цены на топливо, угроза экономического спада, нарастание социальных проблем – это становится приоритетом. Но это не означает, что отношение Европы к российско-украинскому конфликту изменится, и она каким-то образом отвернется от Украины и повернется лицом к России. Думаю, этого не произойдет", – сказал Кортунов в ходе круглого стола на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня".
По мнению политолога, европейские избиратели будут требовать от своих правительств прогресса в вопросах экономики и социальной жизни, и это может вылиться в смену правящих верхушек в ряде стран ЕС.
"Думаю, осенне-зимний сезон может стать очень важным. Требования будут расти, не исключено падение правительств в тех или иных странах Европы, не исключены досрочные выборы. Пройти этот период без потерь Европе едва ли получится", – подытожил аналитик.
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Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок разработала новый план выстраивания будущих отношений Евросоюза с Россией, который подразумевает поддержку Украины и других противников России.
Предложения были разработаны совместно с ее французской коллегой Катрин Колонна. Они вошли в документ и были направлены другим государствам-членам Евросоюза в качестве предложения для обсуждения на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.
 
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