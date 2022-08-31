https://crimea.ria.ru/20220831/v-germanii-razrabotali-novyy-plan-vzaimootnosheniy-s-rossiey-1124358426.html

В Германии разработали новый план взаимоотношений с Россией

В Германии разработали новый план взаимоотношений с Россией - РИА Новости Крым, 31.08.2022

В Германии разработали новый план взаимоотношений с Россией

Глава МИД Германии Анналена Бербок разработала новый план выстраивания будущих отношений Евросоюза с Россией, который подразумевает поддержку Украины и других... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T15:49

2022-08-31T15:49

2022-08-31T15:49

европейский союз

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германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Глава МИД Германии Анналена Бербок разработала новый план выстраивания будущих отношений Евросоюза с Россией, который подразумевает поддержку Украины и других противников России, сообщает Welt.План включает четыре ключевых пункта."К ним относятся укрепление собственной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права", — перечислила Бербок.В соответствии с планом, помощь Украине имеет свою цену, которая, возможно, снова возрастет. Поэтому усилия должны быть нацелены на то, чтобы продемонстрировать, как поддержка Киева "повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе и почему санкции необходимы и эффективны", уточняется в статье издания.Бербок также отметила, что предложения были разработаны совместно с ее французской коллегой Катрин Колонна. Они вошли в документ и были направлены другим государствам-членам Евросоюза в качестве предложения для обсуждения на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.

https://crimea.ria.ru/20220831/strany-evrosoyuza-ne-soglasovali-zapret-na-vydachu-viz-rossiyanam-1124357163.html

https://crimea.ria.ru/20220829/estoniya-trebuet-ot-es-uzhestochit-sanktsii-protiv-rossii-1124330074.html

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европейский союз, российская федерация (россия, рф), германия, в мире, политика