https://crimea.ria.ru/20220901/chto-budet-s-evrosoyuzom-esli-svo-prodlitsya-esche-god--mnenie-1124362577.html

Что будет с Евросоюзом, если СВО продлится еще год – мнение

Что будет с Евросоюзом, если СВО продлится еще год – мнение - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Что будет с Евросоюзом, если СВО продлится еще год – мнение

Сроки проведения специальной военной операции России на Украине влияют на жизнь в Европе не лучшим образом, так как санкции против РФ больше бьют по Евросоюзу,... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T03:23

2022-09-01T03:23

2022-09-01T03:23

радио "спутник в крыму"

специальная военная операция рф на украине

европейский союз

политика

санкции против россии

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Сроки проведения специальной военной операции России на Украине влияют на жизнь в Европе не лучшим образом, так как санкции против РФ больше бьют по Евросоюзу, убежден политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко."Я не буду анализировать военный ход операции, этим пусть занимаются военные, я оценю политические последствия и результаты. А результат — отличный. Нам не нужен быстрый ход специальной военной операции. Я даже допускаю, что гораздо более выгодно будет, в политологическом плане, если она будет длиться еще не менее полугода, а может даже и до лета следующего года", — высказал мнение эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, санкции против России больше бьют по Евросоюзу, чем по нашей стране, что приводит к открытому проявлению недовольства среди европейцев."Поясняю почему. Вот эти санкции и бравурные заявления европейских политиков отражают не настроения общества, а лишь указы из Вашингтона и Лондона. Поэтому европейские и западные элиты к осени - зиме - весне получат жесточайший удар от своего населения в случае ухудшения ситуации. Сегодня они как стадо баранов, принимают информацию о российской угрозе, аплодируют, но уже не все. Фермеры, дальнобойщики, транспортники — эти люди уже бастуют, требуют, раздражаются", — пояснил Колесниченко.Он отметил, что уже сейчас жителям европейских стран придется столкнуться с кризисом из-за проблем с логистикой."Сейчас заканчивается период летних отпусков, и людям нужно будет платить (за коммунальные услуги — ред.), а платежки выросли в два-три раза. Я не говорю, что будет продовольственный кризис, с продовольствием там проблем не будет. Но цена вырастет именно из-за логистики — это бензин, нефть, газ. Все, что связано с продовольствиями и перевозками", - убежден политолог.Он также подчеркнул, что усиливать санкции в основном хотят те страны, которые живут на дотации Евросоюза и не несут существенных убытков от новых ограничений."Вот эти прибалты, недоевропейские страны, малоевропейские, как я их называю, они самые агрессивные. Они постоянно требуют санкции, но они живут за счет дотаций из Евросоюза. А это взносы в зависимости от экономики каждой страны. Так вот, самые большие взносы делает Германия, как промышленный гигант. Но теперь все, с промышленностью можно попрощаться. Еще полгода, и тогда можно будет поставить точку", — уверен политолог.По его словам, многие в ЕС уже понимают последствия своих действий, но это понимание пришло слишком поздно."Всему свое время. Нас очень долго не ставили ни в грош. Сегодня многие вспоминают мюнхенскую речь Путина, и начинают грызть себе локти, почему они тогда не осознавали той опасности, которую представляют их желания", — заключил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20220829/estoniya-trebuet-ot-es-uzhestochit-sanktsii-protiv-rossii-1124330074.html

https://crimea.ria.ru/20220830/krym-pokazal-realnuyu-effektivnost-sanktsiy-vsemu-miru--bloger-ssha-1124345166.html

https://crimea.ria.ru/20220810/priznanie-amerikanki-kak-v-ssha-otnosyatsya-k-svo-i-ukraine-1124115974.html

https://crimea.ria.ru/20220803/kak-sanktsii-protiv-rossii-vliyayut-na-razvitie-chekhii--vzglyad-iznutri-1124042994.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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