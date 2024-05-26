Варшава не останется в стороне: Медведев ответил Польше об ударах по РФ
Удар США по российским целям означает начало мировой войны – Польша должна понимать это
12:31 26.05.2024 (обновлено: 12:51 26.05.2024)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Польша должна понимать, что удар американцев по целям в России означает начало мировой войны, заявил в соцсети Х зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Так Медведев отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил в интервью газете Guardian, что Соединенные Штаты пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие.
"Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. А в-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и, наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла", – написал Медведев на своей странице в соцсети X.
США атакуют позиции России в зоне СВО, если она применит ядерное оружие, заявил накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете Guardian.
Украинские власти ранее запросили у США разрешение на применение американских вооружений против целей на территории России. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN выразил мнение, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве. Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд также призвала Вашингтон разрешить вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным оружием по РФ.
В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых Вашингтоном.
При этом Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении над Белгородской областью американских ракет НАРМ, а также ATACMS – над Крымом и Севастополем, которые Российская Федерация считает своей неотъемлемой частью. О применении американского и западного оружия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам регионов России заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
На Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Тем временем в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и нестратегического ядерного оружия
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