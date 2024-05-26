https://crimea.ria.ru/20240526/varshava-ne-ostanetsya-v-storone-medvedev-otvetil-polshe-ob-udarakh-po-rf-1137604960.html

Варшава не останется в стороне: Медведев ответил Польше об ударах по РФ

Варшава не останется в стороне: Медведев ответил Польше об ударах по РФ - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Варшава не останется в стороне: Медведев ответил Польше об ударах по РФ

Польша должна понимать, что удар американцев по целям в России означает начало мировой войны, заявил в соцсети Х зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T12:31

2024-05-26T12:31

2024-05-26T12:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Польша должна понимать, что удар американцев по целям в России означает начало мировой войны, заявил в соцсети Х зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Так Медведев отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил в интервью газете Guardian, что Соединенные Штаты пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие.США атакуют позиции России в зоне СВО, если она применит ядерное оружие, заявил накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете Guardian.Украинские власти ранее запросили у США разрешение на применение американских вооружений против целей на территории России. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN выразил мнение, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве. Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд также призвала Вашингтон разрешить вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным оружием по РФ.В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых Вашингтоном.При этом Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении над Белгородской областью американских ракет НАРМ, а также ATACMS – над Крымом и Севастополем, которые Российская Федерация считает своей неотъемлемой частью. О применении американского и западного оружия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам регионов России заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.На Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Тем временем в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и нестратегического ядерного оружияЧитайте также на РИА Новости Крым:Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами ЗападаЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемНАТО не будет направлять войска на Украину - Столтенберг

https://crimea.ria.ru/20240526/v-polshe-podnyali-v-nebo-aviatsiyu-iz-za-intensivnykh-deystviy-rossii-1137602451.html

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дмитрий медведев, новости, россия, польша, украина, сша, радослав сикорский