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На совести Вашингтона: Лавров о применении оружия США по целям в России

На совести Вашингтона: Лавров о применении оружия США по целям в России - РИА Новости Крым, 24.05.2024

На совести Вашингтона: Лавров о применении оружия США по целям в России

Американское и западное оружие уже используется для ненанесения ударов по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам регионов России. Об этом в пятницу заявил РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T13:56

2024-05-24T13:56

2024-05-24T14:00

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

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оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Американское и западное оружие уже используется для ненанесения ударов по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам регионов России. Об этом в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Глава дипломатического ведомства назвал "уловками" и "успокоительными заявлениями" попытки американских политиков сделать вид, что решение использовать западное оружие по находящимся на территории России целям "еще не принято".Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Вашингтон разрешить вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным оружием по России.Украинские власти ранее запросили у США разрешение на применение американских вооружений против целей на территории России. Накануне экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN выразил мнение, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.Шеф Пентагона Ллойд Остин в заявил, что США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых Вашингтоном. При этом Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении над Белгородской областью американских ракет НАРМ.Вероятность того, что Вашингтон официально разрешит Киеву применять американские ракеты для ударов по территории РФ – минимальна, поскольку это сопряжено со слишком высокими рисками для самих США, комментировал ранее тему военный эксперт Александр Хроленко.На Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности.Минобороны РФ ранее сообщило, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемЧто ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружиемМакрон назвал условия ввода французских войск на Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, оружие, поставки западного оружия украине, в мире, новости