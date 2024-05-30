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Тысячи уголовных дел: итоги 10 лет работы СК РФ против нацистов Украины - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Тысячи уголовных дел: итоги 10 лет работы СК РФ против нацистов Украины
Тысячи уголовных дел: итоги 10 лет работы СК РФ против нацистов Украины - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Тысячи уголовных дел: итоги 10 лет работы СК РФ против нацистов Украины
За 10 лет Следственный комитет РФ возбудил около 4,5 тысяч уголовных дел по факту преступлений, совершенных киевской властью, представителями украинских силовых РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T13:43
2024-05-30T13:43
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
национализм
нацизм
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. За 10 лет Следственный комитет РФ возбудил около 4,5 тысяч уголовных дел по факту преступлений, совершенных киевской властью, представителями украинских силовых структур, националистов и нацистов всех мастей против мирного населения на Украине. Сотни преступников уже получили реальные сроки. Об этом на конференции "Какая победа нам нужна?" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" сообщила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.Она акцентировала, что с денацификацией Украины, у власти которой стоит преступный режим, неразрывно связан вопрос привлечения преступников к уголовной ответственности. По ее словам, этот процесс идет в России с 2014 года. "Следственный комитет РФ проводит фиксацию и расследование преступлений киевского военно-политического руководства, националистов, нацистов и представителей украинских силовых структур против мирного населения", – сообщила Захарова. По ее информации, по состоянию на март 2024 года СК РФ возбудил уже около 4,5 тысяч уголовных дел.В числе фигурантов – сотни лиц, среди которых представители высшего командования ВСУ, а также командиры воинских подразделений, которые отдавали преступные приказы, отметила она. Более 200 из них объявлены в розыск.Она добавила, что эта масштабная работа будет продолжена."Нужно, чтобы все военные преступники знали: возмездие неотвратимо, и никто не уйдет от ответственности", – заявила официальный представитель МИД РФ.Захарова отметила, что "денацификация Германии в 1945-м проводилась в том числе силами самих немцев, из-за чего многие бывшие нацисты бежали, надеясь как-то избежать ответственности на Западе"."При этом никто не ставил под сомнение, что этот процесс необходим. Он стал залогом мирного существования даже разделенной во время холодной войны Европы", – заключила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Холодная война между Россией и НАТО после горячей фазы СВО: будет или нетЗа семью и Родину не жалея жизни: династия моряков Палий из СевастополяПодтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиИскусственный фашизм на Украине: от анекдотов про москалей до нацизма
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ск рф (следственный комитет российской федерации), мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), национализм, нацизм, украина, россия, закон и право, новости
Тысячи уголовных дел: итоги 10 лет работы СК РФ против нацистов Украины

СК за 10 лет возбудил около 4,5 тысяч уголовных дел против нацистов на Украине – Захарова

13:43 30.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. За 10 лет Следственный комитет РФ возбудил около 4,5 тысяч уголовных дел по факту преступлений, совершенных киевской властью, представителями украинских силовых структур, националистов и нацистов всех мастей против мирного населения на Украине. Сотни преступников уже получили реальные сроки. Об этом на конференции "Какая победа нам нужна?" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" сообщила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Она акцентировала, что с денацификацией Украины, у власти которой стоит преступный режим, неразрывно связан вопрос привлечения преступников к уголовной ответственности. По ее словам, этот процесс идет в России с 2014 года.
"Следственный комитет РФ проводит фиксацию и расследование преступлений киевского военно-политического руководства, националистов, нацистов и представителей украинских силовых структур против мирного населения", – сообщила Захарова.
"Среди таких преступлений: геноцид, терроризм, жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также убийства, умышленное уничтожение и повреждение имущества и так далее", – добавила Захарова.
По ее информации, по состоянию на март 2024 года СК РФ возбудил уже около 4,5 тысяч уголовных дел.
В числе фигурантов – сотни лиц, среди которых представители высшего командования ВСУ, а также командиры воинских подразделений, которые отдавали преступные приказы, отметила она. Более 200 из них объявлены в розыск.

"Завершено расследование 250 уголовных дел. Вынесены приговоры в отношении почти 300 украинских военнослужащих и назначены реальные сроки. Другие уголовные дела еще рассматриваются", – уточнила Захарова.

Она добавила, что эта масштабная работа будет продолжена.
"Нужно, чтобы все военные преступники знали: возмездие неотвратимо, и никто не уйдет от ответственности", – заявила официальный представитель МИД РФ.
Захарова отметила, что "денацификация Германии в 1945-м проводилась в том числе силами самих немцев, из-за чего многие бывшие нацисты бежали, надеясь как-то избежать ответственности на Западе".
"При этом никто не ставил под сомнение, что этот процесс необходим. Он стал залогом мирного существования даже разделенной во время холодной войны Европы", – заключила она.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НационализмНацизмУкраинаРоссияЗакон и правоНовости
 
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