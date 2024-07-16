https://crimea.ria.ru/20240716/esli-zapretyat-inostrannye-platformy--chto-predlagaet-rutube-1138875558.html

Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBE

Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBE - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBE

RUTUBE непрерывно совершенствуется с технической точки зрения и готов бесперебойно обеспечивать пользователей контентом даже в условиях повышенных нагрузок. Об... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T06:58

2024-07-16T06:58

2024-07-16T06:58

rutube

радио "спутник в крыму"

антон михайлов

интернет

россия

youtube

ростелеком

в мире

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RUTUBE готов бесперебойно обеспечивать пользователей контентом в условиях повышенных нагрузок RUTUBE готов бесперебойно обеспечивать пользователей контентом в условиях повышенных нагрузок audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. RUTUBE непрерывно совершенствуется с технической точки зрения и готов бесперебойно обеспечивать пользователей контентом даже в условиях повышенных нагрузок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель центра общественно значимых и специальных проектов RUTUBE Антон Михайлов."Ростелеком" ранее предупредил о возможности снижения скорости загрузки роликов на YouTube для российских пользователей, объяснив это проблемами с оборудованием Google. По данным СМИ, этот сервис в России могут заблокировать в сентябре 2024 года.При этом он подчеркивает: отечественный видеохостинг расширяет аудиторию вне зависимости от доступности западной. Этому способствует непрерывная работа над улучшением функционала, в частности, сейчас IT-специалисты RUTUBE расширяют сеть, которая позволяет оптимизировать доставку контента по географическому принципу. Оборудование уже находится в 25 городах России и стран СНГ."Мы никогда не ставили себе задачи стать аналогом YouTube. Мы параллельно стремимся сделать платформу удобной и интересной средой обитания для блогеров, заявляющих креативный контент. У нас есть преимущество: возможность оказывать поддержку будущим лидерам общественного мнения – не обязательно это какие-то социальные направленности, это могут быть развлекательные блоги. Мы стремимся к тому, чтобы RUTUBE стал социальным лифтом для людей, создающих контент", – подчеркивает Михайлов.По его словам, постепенно RUTUBE завоевывает, в том числе, иностранную аудиторию: никаких блокировок для иностранцев нет, кроме ограничений по авторскому праву, которые касаются территории России, и к этому времени число просмотров из США достигает 6%, большое число пользователей зарегистрированы в Германии, Индонезии, Южной Америке.Российский видеохостинг RUTUBE активно развивается и впервые учредил премию "Феникс" для блогеров и СМИ, чьи каналы были заблокированы на YouTube, сообщал ранее Михайлов.Читайте также на РИА Новости Крым:YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и ЛексусаYouTube заблокирует каналы государственных СМИ РоссииОбновлять или не обновлять: Microsoft разблокировала сервисы для россиян

https://crimea.ria.ru/20240520/na-master-klasse-sputnikpro-ekspert-obyasnil-dvoystvennost-neyrosetey-1137427104.html

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rutube, антон михайлов, интернет, россия, youtube, ростелеком, в мире