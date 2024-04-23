https://crimea.ria.ru/20240423/rossiyskiy-videokhosting-rutube-kak-idet-razvitie-1136755347.html
Российский видеохостинг RUTUBE: как идет развитие
Российский видеохостинг RUTUBE: как идет развитие - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Российский видеохостинг RUTUBE: как идет развитие
Российский видеохостинг RUTUBE активно развивается и впервые учредил премию "Феникс" для блогеров и СМИ, чьи каналы были заблокированы на YouTube. На какой... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T06:38
2024-04-23T06:38
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Российский видеохостинг RUTUBE: как идет развитие
Российский видеохостинг RUTUBE: как идет развитие
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Российский видеохостинг RUTUBE активно развивается и впервые учредил премию "Феникс" для блогеров и СМИ, чьи каналы были заблокированы на YouTube. На какой стадии развития сейчас находится видеохостинг и каковы его дальнейшие перспективы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор Департамента по развитию и взаимодействию с госорганами RUTUBE Илья Емелин и руководитель Центра общественно значимых и специальных проектов RUTUBE Антон Михайлов."7 апреля в стране отмечается день рунета. Так совпало, что в этом году еще и 30 лет домену RU. То есть 30 лет назад был создан российский сегмент интернета. К этой круглой дате было принято решение о проведении национальной премии "Феникс", которой награждаются те, кто ощутил на себе поступь "культуры отмены" и был заблокирован на западных площадках, но нашел в себе силы развиваться на отечественном видеохостинге", – рассказал Антон Михайлов.Представители видеохостинга поехали в турне, чтобы наградить в регионах блогеров, которые сейчас развиваются на платформе RUTUBE. В том числе посетили новые регионы страны. Заканчивают они свое турне в Симферополе. За вклад в развитие Рунета был награжден и канал "Sputnik на русском".По их словам, осенью 2021 года на RUTUBE было порядка 60 тысяч пользователей, которые ежедневно заходили на платформу. Сейчас же эта цифра приблизилась почти к 7 миллионам, и рост продолжается.Представители видеохостинга говорят, что RUTUBE сильно прогрессирует с точки зрения безопасности, стабильности, авторского комьюнити. Также стала лучше работать рекомендательная система.Следующим этапом после привлечения пользователей на площадку руководство RUTUBE называет привлечение авторов. Причем не только успешных, но начинающих. Одно из ключевых направлений в развитии – стать социальным лифтом.Читайте также на РИА Новости Крым:Откажутся ли россияне от соцсетей: мнение социологаЛексус назвал причину удаления канала пранкеров с YouTubeРассадник депрессии для молодых девушек – психолог об Instagram*
https://crimea.ria.ru/20220323/rossiyskie-sotsseti-poluchili-rekordnyy-rost-auditorii-1122745963.html
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Российский видеохостинг RUTUBE: как идет развитие
Российский видеохостинг RUTUBE за 2,5 года вырос в 16 раз
06:38 23.04.2024 (обновлено: 06:43 23.04.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым
. Российский видеохостинг RUTUBE активно развивается и впервые учредил премию "Феникс" для блогеров и СМИ, чьи каналы были заблокированы на YouTube. На какой стадии развития сейчас находится видеохостинг и каковы его дальнейшие перспективы, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали директор Департамента по развитию и взаимодействию с госорганами RUTUBE Илья Емелин и руководитель Центра общественно значимых и специальных проектов RUTUBE Антон Михайлов.
"7 апреля в стране отмечается день рунета. Так совпало, что в этом году еще и 30 лет домену RU. То есть 30 лет назад был создан российский сегмент интернета. К этой круглой дате было принято решение о проведении национальной премии "Феникс", которой награждаются те, кто ощутил на себе поступь "культуры отмены" и был заблокирован на западных площадках, но нашел в себе силы развиваться на отечественном видеохостинге", – рассказал Антон Михайлов.
Представители видеохостинга поехали в турне, чтобы наградить в регионах блогеров, которые сейчас развиваются на платформе RUTUBE. В том числе посетили новые регионы страны. Заканчивают они свое турне в Симферополе. За вклад в развитие Рунета был награжден и канал "Sputnik на русском".
"В этом году компании RUTUBE 17 лет. За последние 2,5 года мы выросли почти в 16 раз с точки зрения аудиторных показателей, просмотров, количества авторизованных пользователей", – рассказали гости студии.
По их словам, осенью 2021 года на RUTUBE было порядка 60 тысяч пользователей, которые ежедневно заходили на платформу. Сейчас же эта цифра приблизилась почти к 7 миллионам, и рост продолжается.
Представители видеохостинга говорят, что RUTUBE сильно прогрессирует с точки зрения безопасности, стабильности, авторского комьюнити. Также стала лучше работать рекомендательная система.
"Мы как российская платформа должны отвечать на вызовы и отвечать законам Российской Федерации. В прошлом году нас признали социальной сетью. Мы стали 13-й социальной сетью РФ. Сейчас их больше 15", – уточнили представители RUTUBE.
Следующим этапом после привлечения пользователей на площадку руководство RUTUBE называет привлечение авторов. Причем не только успешных, но начинающих. Одно из ключевых направлений в развитии – стать социальным лифтом.
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