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Лексус назвал причину удаления канала пранкеров с YouTube - РИА Новости Крым, 05.03.2023
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https://crimea.ria.ru/20230305/leksus-nazval-prichinu-udaleniya-kanala-prankerov-s-youtube-1127361306.html
Лексус назвал причину удаления канала пранкеров с YouTube
Лексус назвал причину удаления канала пранкеров с YouTube - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Лексус назвал причину удаления канала пранкеров с YouTube
YouTube-канал российских пранкеров Вована и Лексуса "Шоу ВиЛ" был удален по запросу британских властей после пранка с экс-главой МИД Великобритании Уильямом... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T19:42
2023-03-05T19:44
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алексей столяров (лексус)
"шоу вил"
пранк
youtube
вован и лексус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. YouTube-канал российских пранкеров Вована и Лексуса "Шоу ВиЛ" был удален по запросу британских властей после пранка с экс-главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом. Об этом РИА Новости Крым рассказал Алексей Столяров (Лексус). По словам Лексуса, Лондону не понравилось что их политик открыто сказал, что пытался влиять на смену режима в России и что Украину не ждут в НАТО. Как сообщалось, в воскресенье администраторы видеохостинга YouTube удалили с платформы канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) "Шоу ВиЛ", а также дружественный им канал "Телега Online".В марте прошлого года руководство видеохостинга YouTube уже блокировало канал Вована и Лексуса по требованию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Незадолго до этого глава британского оборонного ведомства стал объектом розыгрыша российских пранкеров. Они позвонили Уоллесу по видеосвязи от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по поводу поставок вооружения Киеву и отправки на Украину британских добровольцев.
https://crimea.ria.ru/20230305/youtube-udalil-kanal-rossiyskikh-prankerov-vovana-i-leksusa-1127360775.html
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алексей столяров (лексус), "шоу вил", пранк, youtube, вован и лексус, общество, политика, великобритания
Лексус назвал причину удаления канала пранкеров с YouTube

Лексус связал удаление канала пранкеров с YouTube c пранком экс-главы МИД Британии Хейга

19:42 05.03.2023 (обновлено: 19:44 05.03.2023)
 
© РИА Новости КрымПранкер Алексей Столяров (Лексус)
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. YouTube-канал российских пранкеров Вована и Лексуса "Шоу ВиЛ" был удален по запросу британских властей после пранка с экс-главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом. Об этом РИА Новости Крым рассказал Алексей Столяров (Лексус).
"Наш канал удалили по запросу британских властей за пранк с бывшим министром иностранных дел Великобритании Вильямом Хейгом. В принципе, мы давно перешли на Rutube, но на ютубе дублировали наши разговоры для иностранной аудитории. Без объяснения причины британские власти признали нас угрозой нацбезопасности и заставили закрыть канал", - сказал пранкер.
По словам Лексуса, Лондону не понравилось что их политик открыто сказал, что пытался влиять на смену режима в России и что Украину не ждут в НАТО.
"То есть нас забанили не за клевету или пропаганду, а за правду, сказанную их властями", - отметил он.
Как сообщалось, в воскресенье администраторы видеохостинга YouTube удалили с платформы канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) "Шоу ВиЛ", а также дружественный им канал "Телега Online".
В марте прошлого года руководство видеохостинга YouTube уже блокировало канал Вована и Лексуса по требованию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Незадолго до этого глава британского оборонного ведомства стал объектом розыгрыша российских пранкеров. Они позвонили Уоллесу по видеосвязи от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по поводу поставок вооружения Киеву и отправки на Украину британских добровольцев.
Российские пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, слева направо на фото) в пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
19:00
YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
Эксклюзивы РИА Новости КрымАлексей Столяров (Лексус)"Шоу ВиЛ"ПранкYouTubeВован и ЛексусОбществоПолитикаВеликобритания
 
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