https://crimea.ria.ru/20230305/leksus-nazval-prichinu-udaleniya-kanala-prankerov-s-youtube-1127361306.html

Лексус назвал причину удаления канала пранкеров с YouTube

Лексус назвал причину удаления канала пранкеров с YouTube - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Лексус назвал причину удаления канала пранкеров с YouTube

YouTube-канал российских пранкеров Вована и Лексуса "Шоу ВиЛ" был удален по запросу британских властей после пранка с экс-главой МИД Великобритании Уильямом... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T19:42

2023-03-05T19:42

2023-03-05T19:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. YouTube-канал российских пранкеров Вована и Лексуса "Шоу ВиЛ" был удален по запросу британских властей после пранка с экс-главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом. Об этом РИА Новости Крым рассказал Алексей Столяров (Лексус). По словам Лексуса, Лондону не понравилось что их политик открыто сказал, что пытался влиять на смену режима в России и что Украину не ждут в НАТО. Как сообщалось, в воскресенье администраторы видеохостинга YouTube удалили с платформы канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) "Шоу ВиЛ", а также дружественный им канал "Телега Online".В марте прошлого года руководство видеохостинга YouTube уже блокировало канал Вована и Лексуса по требованию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Незадолго до этого глава британского оборонного ведомства стал объектом розыгрыша российских пранкеров. Они позвонили Уоллесу по видеосвязи от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по поводу поставок вооружения Киеву и отправки на Украину британских добровольцев.

https://crimea.ria.ru/20230305/youtube-udalil-kanal-rossiyskikh-prankerov-vovana-i-leksusa-1127360775.html

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алексей столяров (лексус), "шоу вил", пранк, youtube, вован и лексус, общество, политика, великобритания