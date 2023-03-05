https://crimea.ria.ru/20230305/youtube-udalil-kanal-rossiyskikh-prankerov-vovana-i-leksusa-1127360775.html

YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса

YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса - РИА Новости Крым, 05.03.2023

YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса

Администраторы видеохостинга YouTube удалили с платформы канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) "Шоу ВиЛ", а также... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T19:00

2023-03-05T19:00

2023-03-05T19:03

вован и лексус

"шоу вил"

youtube

общество

политика

россия

пранк

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Администраторы видеохостинга YouTube удалили с платформы канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) "Шоу ВиЛ", а также дружественный им канал "Телега Online". Об этом пранкеры сообщили в своих социальных сетях. По их словам, YouTube, "пытаясь зачистить следы, решил поголовно сносить все, что на их взгляд представляет угрозу". В марте прошлого года руководство видеохостинга YouTube уже блокировало канал Вована и Лексуса по требованию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.Порошенко сделал признание Вовану и Лексусу о Минских соглашениях >>Незадолго до этого глава британского оборонного ведомства стал объектом розыгрыша российских пранкеров. Они позвонили Уоллесу по видеосвязи от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по поводу поставок вооружения Киеву и отправки на Украину британских добровольцев.

https://crimea.ria.ru/20230220/merkel-rasskazala-prankeram-o-tseli-minskikh-soglasheniy-1127097628.html

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2023

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вован и лексус, "шоу вил", youtube, общество, политика, россия, пранк, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)