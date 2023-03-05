Рейтинг@Mail.ru
YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230305/youtube-udalil-kanal-rossiyskikh-prankerov-vovana-i-leksusa-1127360775.html
YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса - РИА Новости Крым, 05.03.2023
YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
Администраторы видеохостинга YouTube удалили с платформы канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) "Шоу ВиЛ", а также... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T19:00
2023-03-05T19:03
вован и лексус
"шоу вил"
youtube
общество
политика
россия
пранк
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110384/67/1103846748_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_da4810cdf8a5806a0ba444c5d01b3bf1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Администраторы видеохостинга YouTube удалили с платформы канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) "Шоу ВиЛ", а также дружественный им канал "Телега Online". Об этом пранкеры сообщили в своих социальных сетях. По их словам, YouTube, "пытаясь зачистить следы, решил поголовно сносить все, что на их взгляд представляет угрозу". В марте прошлого года руководство видеохостинга YouTube уже блокировало канал Вована и Лексуса по требованию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.Порошенко сделал признание Вовану и Лексусу о Минских соглашениях &gt;&gt;Незадолго до этого глава британского оборонного ведомства стал объектом розыгрыша российских пранкеров. Они позвонили Уоллесу по видеосвязи от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по поводу поставок вооружения Киеву и отправки на Украину британских добровольцев.
https://crimea.ria.ru/20230220/merkel-rasskazala-prankeram-o-tseli-minskikh-soglasheniy-1127097628.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110384/67/1103846748_97:0:2292:1646_1920x0_80_0_0_6726adbbcdd89324337547e06b5338d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вован и лексус, "шоу вил", youtube, общество, политика, россия, пранк, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса

Администраторы видеохостинга YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса

19:00 05.03.2023 (обновлено: 19:03 05.03.2023)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоРоссийские пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, слева направо на фото) в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе
Российские пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, слева направо на фото) в пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Администраторы видеохостинга YouTube удалили с платформы канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) "Шоу ВиЛ", а также дружественный им канал "Телега Online". Об этом пранкеры сообщили в своих социальных сетях.
"5 марта наш YouTube-канал "Шоу ВиЛ" был удален. Также с платформы был удален канал наших друзей - Телега Online. Этот политический шаг подтверждает, что корпорация использует свою популярность в дискриминационных целях и просто боится, что пользователи по всему миру поймут, что на самом деле думают западные политики", - рассказали Вован и Лексус.
По их словам, YouTube, "пытаясь зачистить следы, решил поголовно сносить все, что на их взгляд представляет угрозу".
В марте прошлого года руководство видеохостинга YouTube уже блокировало канал Вована и Лексуса по требованию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
Порошенко сделал признание Вовану и Лексусу о Минских соглашениях >>
Незадолго до этого глава британского оборонного ведомства стал объектом розыгрыша российских пранкеров. Они позвонили Уоллесу по видеосвязи от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по поводу поставок вооружения Киеву и отправки на Украину британских добровольцев.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 12:30
Меркель рассказала пранкерам о цели Минских соглашений
Вован и Лексус"Шоу ВиЛ"YouTubeОбществоПолитикаРоссияПранкВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:20Как навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога
19:00YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
18:52Крымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
18:18Май в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день
17:07Куда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт
16:47Инженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан
16:17Пункт временного размещения беженцев в Джанкое закрывается
15:41Минус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за сутки
15:27Очередь на Керченскую переправу сократилась вдвое
15:17Для чего Шольц летал в США на закрытую встречу с Байденом – мнение
15:02Российские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками
14:53Армия России уничтожила командный пункт "Азова"* в Запорожской области
14:32Осквернение могил на Кубани - возбуждено уголовное дело
13:49Синеет рука: врачи заподозрили у Костомарова повторный сепсис
13:35Какие признаки указывают на прослушку смартфона
13:15Авиабилеты подорожают в пять раз на майские праздники – эксперт
12:37Пьяный крымчанин зарезал бывшую жену из-за ревности
11:55Переговоры России и США по ядерному вопросу скоро возобновятся – прогноз
10:32COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
10:28Полторы тысячи абонентов в Симферополе остались без света из-за аварии
Лента новостейМолния