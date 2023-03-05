https://crimea.ria.ru/20230305/youtube-udalil-kanal-rossiyskikh-prankerov-vovana-i-leksusa-1127360775.html
YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса - РИА Новости Крым, 05.03.2023
YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
Администраторы видеохостинга YouTube удалили с платформы канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) "Шоу ВиЛ", а также... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T19:00
2023-03-05T19:00
2023-03-05T19:03
вован и лексус
"шоу вил"
youtube
общество
политика
россия
пранк
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110384/67/1103846748_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_da4810cdf8a5806a0ba444c5d01b3bf1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Администраторы видеохостинга YouTube удалили с платформы канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) "Шоу ВиЛ", а также дружественный им канал "Телега Online". Об этом пранкеры сообщили в своих социальных сетях. По их словам, YouTube, "пытаясь зачистить следы, решил поголовно сносить все, что на их взгляд представляет угрозу". В марте прошлого года руководство видеохостинга YouTube уже блокировало канал Вована и Лексуса по требованию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.Порошенко сделал признание Вовану и Лексусу о Минских соглашениях >>Незадолго до этого глава британского оборонного ведомства стал объектом розыгрыша российских пранкеров. Они позвонили Уоллесу по видеосвязи от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по поводу поставок вооружения Киеву и отправки на Украину британских добровольцев.
https://crimea.ria.ru/20230220/merkel-rasskazala-prankeram-o-tseli-minskikh-soglasheniy-1127097628.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110384/67/1103846748_97:0:2292:1646_1920x0_80_0_0_6726adbbcdd89324337547e06b5338d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вован и лексус, "шоу вил", youtube, общество, политика, россия, пранк, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
Администраторы видеохостинга YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
19:00 05.03.2023 (обновлено: 19:03 05.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Администраторы видеохостинга YouTube удалили с платформы канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) "Шоу ВиЛ", а также дружественный им канал "Телега Online". Об этом пранкеры сообщили в своих социальных сетях.
"5 марта наш YouTube-канал "Шоу ВиЛ" был удален. Также с платформы был удален канал наших друзей - Телега Online. Этот политический шаг подтверждает, что корпорация использует свою популярность в дискриминационных целях и просто боится, что пользователи по всему миру поймут, что на самом деле думают западные политики", - рассказали Вован и Лексус.
По их словам, YouTube, "пытаясь зачистить следы, решил поголовно сносить все, что на их взгляд представляет угрозу".
В марте прошлого года руководство видеохостинга YouTube уже блокировало канал Вована и Лексуса по требованию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
Незадолго до этого глава британского оборонного ведомства стал объектом розыгрыша российских пранкеров. Они позвонили Уоллесу по видеосвязи от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по поводу поставок вооружения Киеву и отправки на Украину британских добровольцев.