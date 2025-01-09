https://crimea.ria.ru/20250109/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1139130995.html
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Крымский мост открыли для проезда
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T16:15
2025-01-09T16:15
2025-01-09T16:15
ситуация на дорогах крыма
тамань
крымский мост
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Часто параллельно с сообщениями о закрытии движения по моту в Крыму объявляют воздушную тревогу, в Севастополе в таких ситуациях звучит сигнал по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт в Севастополе также приостанавливает движение.В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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тамань, крымский мост, крым, новости крыма, логистика, керчь, керченский пролив
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Часто параллельно с сообщениями о закрытии движения по моту в Крыму объявляют воздушную тревогу, в Севастополе в таких ситуациях звучит сигнал по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт в Севастополе также приостанавливает движение.
В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.