https://crimea.ria.ru/20250109/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1139130995.html

Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Крымский мост открыли для проезда

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T16:15

2025-01-09T16:15

2025-01-09T16:15

ситуация на дорогах крыма

тамань

крымский мост

крым

новости крыма

логистика

керчь

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Часто параллельно с сообщениями о закрытии движения по моту в Крыму объявляют воздушную тревогу, в Севастополе в таких ситуациях звучит сигнал по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт в Севастополе также приостанавливает движение.В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тамань

крымский мост

крым

керчь

керченский пролив

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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