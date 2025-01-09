Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250109/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1139130995.html
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Крымский мост открыли для проезда
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T16:15
2025-01-09T16:15
ситуация на дорогах крыма
тамань
крымский мост
крым
новости крыма
логистика
керчь
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Часто параллельно с сообщениями о закрытии движения по моту в Крыму объявляют воздушную тревогу, в Севастополе в таких ситуациях звучит сигнал по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт в Севастополе также приостанавливает движение.В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тамань
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тамань, крымский мост, крым, новости крыма, логистика, керчь, керченский пролив
Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост открыли для проезда машин

16:15 09.01.2025
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Проезд машин по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Часто параллельно с сообщениями о закрытии движения по моту в Крыму объявляют воздушную тревогу, в Севастополе в таких ситуациях звучит сигнал по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт в Севастополе также приостанавливает движение.
В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаТаманьКрымский мостКрымНовости КрымаЛогистикаКерчьКерченский пролив
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала