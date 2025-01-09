https://crimea.ria.ru/20250109/30-tysyach-novykh-bespilotnikov-britaniya-napravit-ukraine-1143200658.html

30 тысяч новых беспилотников Британия направит Украине

30 тысяч новых беспилотников Британия направит Украине - РИА Новости Крым, 09.01.2025

30 тысяч новых беспилотников Британия направит Украине

Великобритания и союзники отправят Украине 30 тысяч новых беспилотников, поставки планируются в рамках международной коалиции по обеспечению ВСУ дронами,... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T16:21

2025-01-09T16:21

2025-01-09T16:21

великобритания

беспилотник (бпла, дрон)

новости

в мире

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Великобритания и союзники отправят Украине 30 тысяч новых беспилотников, поставки планируются в рамках международной коалиции по обеспечению ВСУ дронами, сказано в заявлении британского военного ведомства.Деньги на новые дроны для ВСУ пойдут из Британии, Латвии, Дании, Швеции и Нидерландов, уточняется в документе.Ранее в четверг глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Зеленский получит военную помощь на сумму еще в 500 миллионов долларов. На Украину поставят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Также известно, что с начала специальной военной операции общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Зеленский заявил о планах идти на второй срок – мнениеПопытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в ПольшеЧто даст Украине вторая партия самолетов F-16 – эксперт

великобритания

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, беспилотник (бпла, дрон), новости, в мире, всу (вооруженные силы украины), украина