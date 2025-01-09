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30 тысяч новых беспилотников Британия направит Украине - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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30 тысяч новых беспилотников Британия направит Украине
30 тысяч новых беспилотников Британия направит Украине - РИА Новости Крым, 09.01.2025
30 тысяч новых беспилотников Британия направит Украине
Великобритания и союзники отправят Украине 30 тысяч новых беспилотников, поставки планируются в рамках международной коалиции по обеспечению ВСУ дронами,... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T16:21
2025-01-09T16:21
великобритания
беспилотник (бпла, дрон)
новости
в мире
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Великобритания и союзники отправят Украине 30 тысяч новых беспилотников, поставки планируются в рамках международной коалиции по обеспечению ВСУ дронами, сказано в заявлении британского военного ведомства.Деньги на новые дроны для ВСУ пойдут из Британии, Латвии, Дании, Швеции и Нидерландов, уточняется в документе.Ранее в четверг глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Зеленский получит военную помощь на сумму еще в 500 миллионов долларов. На Украину поставят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Также известно, что с начала специальной военной операции общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Зеленский заявил о планах идти на второй срок – мнениеПопытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в ПольшеЧто даст Украине вторая партия самолетов F-16 – эксперт
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великобритания, беспилотник (бпла, дрон), новости, в мире, всу (вооруженные силы украины), украина
30 тысяч новых беспилотников Британия направит Украине

Великобритания поставит ВСУ 30 тысяч новых беспилотников в рамках международной коалиции

16:21 09.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Великобритания и союзники отправят Украине 30 тысяч новых беспилотников, поставки планируются в рамках международной коалиции по обеспечению ВСУ дронами, сказано в заявлении британского военного ведомства.

"Украине будет направлено 30 тысяч новых дронов после размещения контрактов на 45 миллионов фунтов стерлингов международной коалицией по дронам, возглавляемой Великобританией и Латвией", - приводит РИА Новости текст заявления, опубликованного на сайте британского правительства.

Деньги на новые дроны для ВСУ пойдут из Британии, Латвии, Дании, Швеции и Нидерландов, уточняется в документе.
Ранее в четверг глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Зеленский получит военную помощь на сумму еще в 500 миллионов долларов. На Украину поставят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Также известно, что с начала специальной военной операции общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов.
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