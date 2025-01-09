Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250109/v-sevastopole-zakryt-reyd-i-ostanovlen-morskoy-transport--1143198341.html
В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт
В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт - РИА Новости Крым, 09.01.2025
В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт
В Севастополе остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T15:30
2025-01-09T15:31
крым
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326774_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2a44da870c5546710e02bd8e92f2d0cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причина закрытия рейда не названа. В связи с закрытием морского сообщения на площадях Нахимова и Захарова будут добавлены автобусы для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326774_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_3e75b859cf30299f47f818fa6dcd7c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости крыма
В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт - дептранс

15:30 09.01.2025 (обновлено: 15:31 09.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Причина закрытия рейда не названа. В связи с закрытием морского сообщения на площадях Нахимова и Захарова будут добавлены автобусы для работы на компенсационном маршруте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСевастопольПаромы и катера в СевастополеМорской транспортНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Крымский мост открыли для проезда
16:10Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута
16:10Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на треть
15:44В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлн
15:35Крымский мост закрыт для проезда
15:35143 тысячи пассажиров перевезли в Крым на поездах за новогодние праздники
15:30В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт
15:21Украина получит военную помощь еще на 500 миллионов долларов – что дадут
15:10В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров берега
15:04Выбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма
14:53Обломки дронов ВСУ повредили семь домов на Кубани
14:37190 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки
14:28В ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации
14:24Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтеры
14:22Семь поселков под Симферополем без воды – прокуратура проводит проверку
14:20Дрон атаковал жилой дом в Белгородской области – ранен мужчина
14:00Новости СВО: Украина теряет боевиков и аэродромы
13:54ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители
13:49Севастопольца оштрафовали на 120 тысяч за пропаганду ЛГБТ*
13:23В море у Евпатории обнаружили новые пятна мазута
Лента новостейМолния