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В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт
В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт - РИА Новости Крым, 09.01.2025
В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт
В Севастополе остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T15:30
2025-01-09T15:30
2025-01-09T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причина закрытия рейда не названа. В связи с закрытием морского сообщения на площадях Нахимова и Захарова будут добавлены автобусы для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт - дептранс
15:30 09.01.2025 (обновлено: 15:31 09.01.2025)