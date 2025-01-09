https://crimea.ria.ru/20250109/v-sevastopole-zakryt-reyd-i-ostanovlen-morskoy-transport--1143198341.html

В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт

В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт - РИА Новости Крым, 09.01.2025

В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт

В Севастополе остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T15:30

2025-01-09T15:30

2025-01-09T15:31

крым

севастополь

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причина закрытия рейда не названа. В связи с закрытием морского сообщения на площадях Нахимова и Захарова будут добавлены автобусы для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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