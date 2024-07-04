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На Крым движутся дожди с грозами
На Крым движутся дожди с грозами - РИА Новости Крым, 04.07.2024
На Крым движутся дожди с грозами
В Крым идут дожди с грозами, но таких "страстей", как в Москве, не ожидается, рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T12:49
2024-07-04T12:49
2024-07-04T12:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крым идут дожди с грозами, но таких "страстей", как в Москве, не ожидается, рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: жара сменится сильными ливнями с грозами, ветром и даже градом. Ожидаются осадки свыше 50% от месячной нормы.Любецкая отметила, что в районе столицы России пройдет контрастный фронт, поэтому он "принесет много опасных явлений". В Крыму фронт размыт, так что ожидаются только небольшие дожди с грозами.Дожди в Крыму вероятны и в субботу, 6 июля, но они пройдут преимущественно в восточных районах республики, так как фронт двинется туда. В остальном Крыму осадки прекратятся и выглянет солнце. Днем воздух прогреется до +28…33 градусов.В воскресенье и понедельник, по словам Любецкой, осадков больше не предвидится. Будет вновь жарко и солнечно. Столбики термометров покажут +33…35.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе перекрыт абсолютный максимум температурКогда в Крым придет 40-градусная жараГде в Крыму самое теплое море
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На Крым движутся дожди с грозами
В пятницу в Крыму ожидаются дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым.
В Крым идут дожди с грозами, но таких "страстей", как в Москве, не ожидается, рассказала РИА Новости Крым
начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: жара сменится сильными ливнями с грозами, ветром и даже градом. Ожидаются осадки свыше 50% от месячной нормы.
Любецкая отметила, что в районе столицы России пройдет контрастный фронт, поэтому он "принесет много опасных явлений". В Крыму фронт размыт, так что ожидаются только небольшие дожди с грозами.
"Завтра днем ждем кратковременные дожди, которых у нас давно не было. Даже местами сильные, но это не страшно, а также грозы. Температура воздуха не понизится, как в Москве: днем ожидается +27…32, ночью +19…24. Будет попрохладнее, чем было, потому что появится облачность", – сказала специалист.
Дожди в Крыму вероятны и в субботу, 6 июля, но они пройдут преимущественно в восточных районах республики, так как фронт двинется туда. В остальном Крыму осадки прекратятся и выглянет солнце. Днем воздух прогреется до +28…33 градусов.
В воскресенье и понедельник, по словам Любецкой, осадков больше не предвидится. Будет вновь жарко и солнечно. Столбики термометров покажут +33…35.
"Так что у нас страстей пока не ожидается, а дальше – что Бог даст", – заключила она.
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