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На Крым движутся дожди с грозами

На Крым движутся дожди с грозами - РИА Новости Крым, 04.07.2024

На Крым движутся дожди с грозами

В Крым идут дожди с грозами, но таких "страстей", как в Москве, не ожидается, рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T12:49

2024-07-04T12:49

2024-07-04T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крым идут дожди с грозами, но таких "страстей", как в Москве, не ожидается, рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: жара сменится сильными ливнями с грозами, ветром и даже градом. Ожидаются осадки свыше 50% от месячной нормы.Любецкая отметила, что в районе столицы России пройдет контрастный фронт, поэтому он "принесет много опасных явлений". В Крыму фронт размыт, так что ожидаются только небольшие дожди с грозами.Дожди в Крыму вероятны и в субботу, 6 июля, но они пройдут преимущественно в восточных районах республики, так как фронт двинется туда. В остальном Крыму осадки прекратятся и выглянет солнце. Днем воздух прогреется до +28…33 градусов.В воскресенье и понедельник, по словам Любецкой, осадков больше не предвидится. Будет вновь жарко и солнечно. Столбики термометров покажут +33…35.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе перекрыт абсолютный максимум температурКогда в Крым придет 40-градусная жараГде в Крыму самое теплое море

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2024

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