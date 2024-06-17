https://crimea.ria.ru/20240617/chto-otvetili-v-kremle-na-zayavlenie-stoltenberga-o-yadernom-oruzhii-nato-1138166912.html

Что ответили в Кремле на заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО

Что ответили в Кремле на заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Что ответили в Кремле на заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T14:02

2024-06-17T14:02

2024-06-17T14:02

йенс столтенберг

дмитрий песков

кремль

россия

политика

нато

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности приводит к очередному нагнетанию напряженности.Слова генсека НАТО о возможности приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности не укладываются в контекст декларации швейцарского саммита, также сказал Песков.Пресс-секретарь президента напомнил, что, когда президент России Владимир Путин говорит о ядерном оружии, он отвечает на чьи-то вопросы, он не говорит об этом по своей инициативе и внимательно относится к этому вопросу.Ранее Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Вашингтон подорвал стратегическую стабильность и подвел мир недопустимо близко к точке невозврата.Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости, заявлял ранее глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета

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йенс столтенберг, дмитрий песков, кремль, россия, политика, нато, ядерное оружие