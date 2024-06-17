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Что ответили в Кремле на заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО
Что ответили в Кремле на заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Что ответили в Кремле на заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T14:02
2024-06-17T14:02
2024-06-17T14:02
йенс столтенберг
дмитрий песков
кремль
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политика
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ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности приводит к очередному нагнетанию напряженности.Слова генсека НАТО о возможности приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности не укладываются в контекст декларации швейцарского саммита, также сказал Песков.Пресс-секретарь президента напомнил, что, когда президент России Владимир Путин говорит о ядерном оружии, он отвечает на чьи-то вопросы, он не говорит об этом по своей инициативе и внимательно относится к этому вопросу.Ранее Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Вашингтон подорвал стратегическую стабильность и подвел мир недопустимо близко к точке невозврата.Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости, заявлял ранее глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета
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йенс столтенберг, дмитрий песков, кремль, россия, политика, нато, ядерное оружие
Что ответили в Кремле на заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО
Заявление Столтенберга о ядерном оружии ведет к нагнетанию напряженности – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности приводит к очередному нагнетанию напряженности.
"Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают данное заявление Столтенберга.
Слова генсека НАТО о возможности приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности не укладываются в контекст декларации швейцарского саммита, также сказал Песков.
"То, что сказал господин Столтенберг (о возможности приведения ядерного оружия НАТО в состояние боевой готовности – ред.), явно не укладывается в контекст той же самой декларации, которая была принята накануне и которую подписали далеко не все. Где как раз тоже говорится, если я не ошибаюсь, о недопустимости такой риторики", – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента напомнил, что, когда президент России Владимир Путин говорит о ядерном оружии, он отвечает на чьи-то вопросы, он не говорит об этом по своей инициативе и внимательно относится к этому вопросу.
Ранее Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны НАТО
обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.
На прошлой неделе
президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Вашингтон подорвал стратегическую стабильность и подвел мир недопустимо близко к точке невозврата.
Россия готова применить ядерное оружие
в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости, заявлял ранее глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
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